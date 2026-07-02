AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Sul do ES

Incêndio atinge área de mais de 65 mil m² em Marataízes

Bombeiros, Defesa Civil e prefeitura atuaram no combate às chamas. Fogo começou de manhã e foi contido somente à tarde

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 18:30

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

02 jul 2026 às 18:30

Um incêndio atingiu uma área de mais de 65 mil m² no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (2). De acordo com a Defesa Civil da cidade, o fogo começou por volta das 9h, após uma tentativa de limpeza de uma propriedade particular, e se espalhou por pés de abacaxi. A localização, perto de uma escola municipal, preocupou as autoridades.


O Corpo de Bombeiros e a prefeitura atuaram no combate às chamas e contaram com o apoio de um carro-pipa. As equipes fizeram um cerco nas proximidades das casas vizinhas e da mata. O incêndio chegou perto da escola e de algumas residências, mas não atingiu nenhum imóvel e foi contido durante a tarde.


A Defesa Civil suspeita que a área tenha sido queimada para tentar conter uma infestação de escorpiões, já que o proprietário do terreno havia sido notificado pela prefeitura sobre o problema. A causa do incêndio será investigada. 

Veja Também 

Motociclista morre e trânsito é interditado na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Motociclista morre em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Estação Central de Colatina passa por reformas desde maio deste ano.

Estação Central de Colatina será interditada a partir desta sexta-feira (3)

Batida entre dois carros resultou na morte de duas pessoas na BR 262, em Iúna

Grave acidente mata duas pessoas na BR 262 em Iúna

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ES Sul Marataízes Prefeitura de Marataízes Bombeiros Corpo de Bombeiros defesa civil Incêndio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
9 receitas de sopas leves para manter a dieta nos dias frios
Lula em Aracruz
Lula acena a mulheres e fala em endurecer pena contra feminicídio em meio a desgaste de Flávio
Imagem de destaque
O que Flávio prometeu a Trump caso seja eleito sobre Pix, Mercosul e redes sociais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados