Incêndio atinge área de mais de 65 mil m² em Marataízes

Um incêndio atingiu uma área de mais de 65 mil m² no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes, no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (2). De acordo com a Defesa Civil da cidade, o fogo começou por volta das 9h, após uma tentativa de limpeza de uma propriedade particular, e se espalhou por pés de abacaxi. A localização, perto de uma escola municipal, preocupou as autoridades.





O Corpo de Bombeiros e a prefeitura atuaram no combate às chamas e contaram com o apoio de um carro-pipa. As equipes fizeram um cerco nas proximidades das casas vizinhas e da mata. O incêndio chegou perto da escola e de algumas residências, mas não atingiu nenhum imóvel e foi contido durante a tarde.





A Defesa Civil suspeita que a área tenha sido queimada para tentar conter uma infestação de escorpiões, já que o proprietário do terreno havia sido notificado pela prefeitura sobre o problema. A causa do incêndio será investigada.