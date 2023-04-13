5 modelos confiáveis para quem está pensando em comprar um carro

01

Toyota Corolla

É unânime, o Toyota Corolla é o carro que as pessoas mais confiam quando se fala em mecânica. Essa fama é justa, pois além de ter uma mecânica confiável, o custo de manutenção é justo. Além disso, trata-se de um carro que tem um projeto simples nesse aspecto, independentemente do ano em que foi fabricado. Isso faz com que a durabilidade dele seja longa e facilite as manutenções preventivas, diminuindo, assim, o custo das mesmas.

02

Honda Fit

Também de uma marca genuinamente japonesa, o Honda Fit, apesar de ter saído de linha, é um carro de mecânica confiável. Além de ser um veículo que não tem concorrentes em sua categoria, já que o seu espaço interno é inigualável, quando falamos de compacto premium. Um ponto de atenção relacionado aos modelos que possuem câmbio CVT é a troca do óleo de câmbio, que deve ser feita a cada 40 mil quilômetros ou a cada quatro anos. Caso essa situação seja negligenciada, a chance do veículo apresentar problemas no câmbio é bem grande e os gastos financeiros de reparo são bem caros.

03

Honda Civic

O Honda Civic chegou ao mercado brasileiro em 1992. Contudo, a grande virada de chave no mercado brasileiro foi o lançamento da oitava geração, em 2006. Esse carro era o desejo de consumo de boa parte dos brasileiros, pois chegou com um design arrojado e esportivo para concorrer em uma categoria em que os modelos eram mais sóbrios, sem tanto brilho como o Civic tinha. Da mesma forma que o Corolla, a mecânica desse modelo é extremamente confiável.

04

Hyundai HB20

Lançado em setembro de 2012 o Hyundai HB20 subiu a régua em relação aos carros populares no Brasil. Chegou com um design bastante bonito e a política de garantia da Hyundai era, e ainda é, bastante atrativa, oferecendo cinco anos de garantia, o que na época era raro e diferenciado no mercado.

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Chevrolet Onix