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0km ou seminovo

5 modelos confiáveis para quem está pensando em comprar um carro

A confiança com relação à mecânica que o carro oferece é uma das principais preocupações na hora de fechar uma compra; veja o que cada modelo tem de atrativo

Publicado em 13 de Abril de 2023 às 11:24

Públicado em 

13 abr 2023 às 11:24
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Mecânica, carro, oficina mecânica
Exija comprovação de todas as manutenções preventivas do veículo escolhido antes de fechar negócio se optar por um carro usado ou seminovo Crédito: Shutterstock
Está pensando em comprar um carro?
Um dos aspectos mais importantes na hora de se escolher um modelo é, com certeza, a confiança relacionada à mecânica que um carro oferece. Imagine o transtorno que é adquirir um automóvel e esse te deixar na mão. Além do aspecto emocional, ainda tem o aspecto financeiro.
Por isso, listei aqui cinco modelos que são extremamente confiáveis em relação à mecânica, tanto 0km quanto seminovos. E, se optar por um deles, terá a segurança no dia a dia para não ficar na mão quando precisar usar o carro.
Os modelos que escolhi aqui não foram por acaso, já que têm um bom histórico de satisfação de seus usuários. Contudo, é sempre fundamental você comprovar as manutenções dos carros, no caso de um usado ou seminovo, antes de comprar.
Ou seja, mesmo sendo um modelo confiável em relação à mecânica, essa expectativa de segurança só será confirmada se o carro em questão tiver sido bem cuidado pelos donos anteriores. Ou seja, exija comprovação de todas as manutenções preventivas do veículo escolhido antes de fechar negócio. Já o zero, basta apenas escolher o modelo que mais agrada às suas expectativas e ao seu bolso.

01

Toyota Corolla

É unânime, o Toyota Corolla é o carro que as pessoas mais confiam quando se fala em mecânica. Essa fama é justa, pois além de ter uma mecânica confiável, o custo de manutenção é justo. Além disso, trata-se de um carro que tem um projeto simples nesse aspecto, independentemente do ano em que foi fabricado. Isso faz com que a durabilidade dele seja longa e facilite as manutenções preventivas, diminuindo, assim, o custo das mesmas.

02

Honda Fit

Também de uma marca genuinamente japonesa, o Honda Fit, apesar de ter saído de linha, é um carro de mecânica confiável. Além de ser um veículo que não tem concorrentes em sua categoria, já que o seu espaço interno é inigualável, quando falamos de compacto premium. Um ponto de atenção relacionado aos modelos que possuem câmbio CVT é a troca do óleo de câmbio, que deve ser feita a cada 40 mil quilômetros ou a cada quatro anos. Caso essa situação seja negligenciada, a chance do veículo apresentar problemas no câmbio é bem grande e os gastos financeiros de reparo são bem caros.

03

Honda Civic

O Honda Civic chegou ao mercado brasileiro em 1992. Contudo, a grande virada de chave no mercado brasileiro foi o lançamento da oitava geração, em 2006. Esse carro era o desejo de consumo de boa parte dos brasileiros, pois chegou com um design arrojado e esportivo para concorrer em uma categoria em que os modelos eram mais sóbrios, sem tanto brilho como o Civic tinha. Da mesma forma que o Corolla, a mecânica desse modelo é extremamente confiável.

04

Hyundai HB20

Lançado em setembro de 2012 o Hyundai HB20 subiu a régua em relação aos carros populares no Brasil. Chegou com um design bastante bonito e a política de garantia da Hyundai era, e ainda é, bastante atrativa, oferecendo cinco anos de garantia, o que na época era raro e diferenciado no mercado.

05

Chevrolet Onix

A Chevrolet, por si só, já passa confiança no mercado por causa de tudo o que envolve a marca, que tem uma das maiores redes de concessionárias do país. Quando lançou, também em 2012, o Onix, a montadora deixava o claro recado às outras empresas no que diz respeito aos populares: se quisessem concorrer com eles, era preciso oferecer um produto com custo de manutenção baixo e que oferecesse conforto. Na minha visão, o conforto é umas das maiores virtudes do Onix, junto com o baixo custo de manutenção. Mesmo sendo um carro popular, o bom espaço interno e o sistema de suspensão do Onix oferecem ótimo conforto considerando a categoria em que está posicionado no mercado.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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