Você sabe como verificar quanto vale seu carro? Veja as principais formas

Faça a pesquisa sobre o seu modelo, ano e até quilometragem nas tabelas que existem na internet Crédito: Shutterstock

Se existe algo pelo qual o consumidor brasileiro é apaixonado, estes são os carros. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sempre digo que carro, juntamente com o futebol, é uma paixão nacional. Como consequência disso, por gostarem bastante de veículos, as pessoas têm a impressão de que entendem do assunto.

Um exemplo disso é relacionado à precificação dos carros. Apesar de ser algo extremamente importante, esse tema gera muitas dúvidas na cabeça do consumidor. Para ajudar a precificação, foi criada a tabela Fipe , que na maioria das vezes, só gera mais dúvidas na cabeça do consumidor.

Fatores como o tipo do automóvel, o seu uso, a quilometragem e o estado de conservação são fundamentais para se ter o preço de um automóvel quando se vai revender. E como juntar isso tudo na hora de avaliar o veículo?

Vou dar um breve exemplo:

Um veículo ano 2019 com 20 mil quilômetros rodados e histórico das manutenções preventivas terá o mesmo preço do mesmo veículo com 60 mil quilômetros sem histórico de manutenções comprovado? Claro que não.

Por isso, a melhor maneira de saber quanto um determinado carro vale é comparando com os modelos similares anunciados nos sites de venda. Pesquise veículos da mesma versão e ano com a mesma média de quilometragem. A partir daí, fazendo uma média, você terá uma boa noção do quanto cobrar pelo seu carro.

E por falar em quilometragem, uma das tabelas mais próximas dessa realidade é a da KBB ( www.kbb.com.br ) . Essa tabela considera a quilometragem, o estado de conservação do veículo e qual o tipo de negociação, se é de pessoa física para pessoa física, loja para pessoa física etc. Dessa forma, oferece ao vendedor e ao comprador, um valor mais próximo da realidade do veículo que você tem a intenção de comprar ou vender.