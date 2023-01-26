Você sabe como verificar quanto vale seu carro? Veja as principais formas

Se existe algo pelo qual o consumidor brasileiro é apaixonado, estes são os carros. Quem me acompanha por aqui sabe que eu sempre digo que carro, juntamente com o futebol, é uma paixão nacional. Como consequência disso, por gostarem bastante de veículos, as pessoas têm a impressão de que entendem do assunto.
Um exemplo disso é relacionado à precificação dos carros. Apesar de ser algo extremamente importante, esse tema gera muitas dúvidas na cabeça do consumidor. Para ajudar a precificação, foi criada a tabela Fipe
, que na maioria das vezes, só gera mais dúvidas na cabeça do consumidor.
Fatores como o tipo do automóvel, o seu uso, a quilometragem e o estado de conservação são fundamentais para se ter o preço de um automóvel quando se vai revender. E como juntar isso tudo na hora de avaliar o veículo?
Vou dar um breve exemplo:
Um veículo ano 2019 com 20 mil quilômetros rodados e histórico das manutenções preventivas terá o mesmo preço do mesmo veículo com 60 mil quilômetros sem histórico de manutenções comprovado? Claro que não.
Por isso, a melhor maneira de saber quanto um determinado carro vale é comparando com os modelos similares anunciados nos sites de venda. Pesquise veículos da mesma versão e ano com a mesma média de quilometragem. A partir daí, fazendo uma média, você terá uma boa noção do quanto cobrar pelo seu carro.
E por falar em quilometragem, uma das tabelas mais próximas dessa realidade é a da KBB (www.kbb.com.br
) . Essa tabela considera a quilometragem, o estado de conservação do veículo e qual o tipo de negociação, se é de pessoa física para pessoa física, loja para pessoa física etc. Dessa forma, oferece ao vendedor e ao comprador, um valor mais próximo da realidade do veículo que você tem a intenção de comprar ou vender.
Seguindo essas orientações você conseguirá, de maneira bem mais assertiva, avaliar quanto vale o seu automóvel. Outra dica é confiar a venda ou mesmo a compra a um profissional ou loja de confiança. Mas antes, é interessante pesquisar os preços das tabelas disponíveis nas redes, para que você não se surpreenda com a avaliação do profissional.