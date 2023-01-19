Veja 5 lançamentos aguardados para 2023: vale a pena ficar de olho

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BMW M2

Recentemente lançado no exterior, o cupê esportivo deve chegar ao Brasil ainda no primeiro semestre. Vem equipado com um motor de seis cilindros 3.0 biturbo que gera até 460 cavalos de potência e excelentes 56,1 kgfm de torque. A tração, como é de se esperar de um esportivo BMW, é traseira e vem com um design icônico. Quando o assunto é performance, estamos falando de um automóvel com expressivos de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos, podendo atingir 250 km/h limitados eletronicamente. O câmbio é automático de 8 marchas.

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Ford F-150

Um dos lançamentos mais aguardados, a Ford F-150 é a picape mais vendida nos EUA. Por lá, a robusta caminhonete tem oito opções de acabamento e cinco de motor a combustão: V6 3.3 de 290 cv, V6 2.5 EcoBoost de 325 cv, V6 3.5 Ecoboost com 375 cv ou 450 cv e, claro, um V8 5.0 de 395 cv. Existe ainda uma opção com motor híbrido, que combina o motor V6 3.5 a um motor elétrico que entrega 430 cavalos de potência, além da F-150 Lightning, que traz apenas motores elétricos que rendem de 426 cv a 563 cv. Essas opções são as existentes no mercado americano. Vamos esperar quais virão para o mercado brasileiro. Outros modelos da Ford que vão pintar no Brasil em 2023 são as versões elétricas do Mustang, o Mach-E, e da Transit e a configuração híbrida da Maverick.

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Honda Civic Type R

Este é um modelo que tem entusiastas no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. O Honda Civic é um veículo que não é apenas sinônimo de confiança para os consumidores mais convencionais, mas também de esportividade para os entusiastas da tocada esportiva. O Civic Type R virá equipado com motor que gera 330 cavalos de potência com 42,8 kgfm de torque e câmbio manual. Vale lembrar que o modelo virá na correria hatch como os Civics de antigamente. No visual, as linhas são bem agressivas, com faróis em LED, um capô longo que avanço pela grade tipo colmeia, o que deixa o carro com “cara de mau”. A traseira, como é de se esperar um veículo com DNA esportivo, traz umaerofólio e nada menos que três saídas de escapamento.

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Nissan Sentra

Enfim, a Nissan vai trazer novamente ao mercado brasileiro um verdadeiro sedan médio. A ideia é buscar competir nesse segmento liderado pelo Toyota Corolla. O Sentra virá importado do México com câmbio CVT e motor 2.0 aspirado com 145 cavalos de potência e torque de 20 kgfm.

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Toyota Corolla GR