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Confira 5 tendências do mercado automotivo para 2023

Da tecnologia dos carros elétricos à maior atratividade dos veículos usados, veja o que deve impulsionar o mercado automotivo neste ano

Públicado em 

04 jan 2023 às 02:00
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Carros elétricos estão entre os lançamentos da Ford em 2023 no Brasil
Modelos eletrificados devem fortalecer mercado automotivo em 2023  Crédito: Ford/Divulgação
Na coluna de hoje, trago para você minhas expectativas em relação ao mercado para 2023, um ano que deve ser marcado por maior conexão e tecnologia embarcadas nos carros. 

01

Carros elétricos superabastecidos de tecnologia

O aumento da produção de carros elétricos com tecnologia digital será uma realidade no mercado. Os veículos estarão superabastecidos de tecnologia para abordar o contato digital. Como consequência, a competição para desenvolver sistemas operacionais digitais elétricos com emissão zero será cada vez maior.

02

Alta na venda dos veículos usados

Especialistas apontam crescimento na venda de carros usados, principalmente em relação aos modelos com quatro anos de uso ou mais. Os analistas atribuem essa tendência ao fato de esses carros contarem com tecnologia atual, porém com valor de investimento consideravelmente inferior.

03

Sobre rodas, a conexão com a internet acelera

Veículos com conexão de internet serão cada vez mais comuns. Além disso, essa conectividade será usada para envio de dados, diagnósticos remotos e relatórios de integridade do veículo, alertando sobre problemas e fazendo intervenção diretamente para evitar avarias no automóvel.

04

Ligação direta com empresas de tecnologia

Parcerias entre montadoras e empresas de tecnologia também serão cada vez mais frequentes. Novos avanços tecnológicos serão gradativamente incorporados com maior força aos carros.

05

Carregamento inteligente embarca com força

Soluções de carregamento de veículos elétricos estão desenvolvendo sistemas de gerenciamento de bateria sem fio e serviços de carregamento inteligente com seus provedores de serviços de tecnologia para liberar todo o potencial de uso desse tipo de carro.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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