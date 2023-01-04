Confira 5 tendências do mercado automotivo para 2023

01

Carros elétricos superabastecidos de tecnologia

O aumento da produção de carros elétricos com tecnologia digital será uma realidade no mercado. Os veículos estarão superabastecidos de tecnologia para abordar o contato digital. Como consequência, a competição para desenvolver sistemas operacionais digitais elétricos com emissão zero será cada vez maior.

02

Alta na venda dos veículos usados

Especialistas apontam crescimento na venda de carros usados, principalmente em relação aos modelos com quatro anos de uso ou mais. Os analistas atribuem essa tendência ao fato de esses carros contarem com tecnologia atual, porém com valor de investimento consideravelmente inferior.

03

Sobre rodas, a conexão com a internet acelera

Veículos com conexão de internet serão cada vez mais comuns. Além disso, essa conectividade será usada para envio de dados, diagnósticos remotos e relatórios de integridade do veículo, alertando sobre problemas e fazendo intervenção diretamente para evitar avarias no automóvel.

04

Ligação direta com empresas de tecnologia

Parcerias entre montadoras e empresas de tecnologia também serão cada vez mais frequentes. Novos avanços tecnológicos serão gradativamente incorporados com maior força aos carros.

05

Carregamento inteligente embarca com força