Por que não devemos considerar a tabela Fipe como principal fonte para preço de carros?

01

Região

O primeiro aspecto em relação a isso é que a tabela Fipe não considera a região em questão para precificar um carro, ou seja, ela faz uma média nacional do preço de um determinado modelo de carro. Pode parecer que não há tanta diferença, mas existem modelos de veículos que são extremamente desvalorizados em algumas regiões e em outras não.

02

Quilometragem

Outro ponto é em relação à quilometragem, pois a tabela Fipe não considera a quilometragem de um carro. Um carro com 100 mil quilômetros rodados vai valer a mesma coisa que um carro igual, porém, com 30 mil quilômetros rodados? Obviamente, se os dois veículos estiverem na mesma condição e a única diferença relevante for a quilometragem, o menos rodado vai valer mais.

03

Qualidade do veículo

Qualidade do veículo é outro aspecto fundamental na precificação de um carro e a tabela Fipe não considera esse quesito. Um carro que sofreu uma colisão vai ter o mesmo preço de mercado que um carro todo original de fábrica?

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Opcionais e acessórios