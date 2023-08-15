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Mercado automotivo

Por que não devemos considerar a tabela Fipe como principal fonte para preço de carros?

Entenda quais os aspectos que devem ser observados na hora de se precificar um automóvel para entender como funciona o mercado de venda de veículos

Públicado em 

15 ago 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

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A tabela Fipe nem sem condiz com a realidade do mercado e o que se procura em um carro Crédito: Shutterstock
Uma dúvida bastante comum no dia a dia do mercado automotivo é em relação ao preço dos carros. Essa dúvida é gerada principalmente por responsabilidade de quem atua no mercado.
Afinal de contas, a tabela Fipe é a fonte de pesquisa mais confiável para saber o preço correto de um carro?
Para a surpresa da maioria das pessoas, a resposta é NÃO, a tabela Fipe não é uma fonte de informação relacionada a preço dos carros que condiz com a realidade do mercado.
Mas por que isso acontece? Abaixo listei os motivos para você esquecer de vez a tabela Fipe quando quiser saber o preço de um carro.

01

Região

O primeiro aspecto em relação a isso é que a tabela Fipe não considera a região em questão para precificar um carro, ou seja, ela faz uma média nacional do preço de um determinado modelo de carro. Pode parecer que não há tanta diferença, mas existem modelos de veículos que são extremamente desvalorizados em algumas regiões e em outras não.

02

Quilometragem

Outro ponto é em relação à quilometragem, pois a tabela Fipe não considera a quilometragem de um carro. Um carro com 100 mil quilômetros rodados vai valer a mesma coisa que um carro igual, porém, com 30 mil quilômetros rodados? Obviamente, se os dois veículos estiverem na mesma condição e a única diferença relevante for a quilometragem, o menos rodado vai valer mais.

03

Qualidade do veículo

Qualidade do veículo é outro aspecto fundamental na precificação de um carro e a tabela Fipe não considera esse quesito. Um carro que sofreu uma colisão vai ter o mesmo preço de mercado que um carro todo original de fábrica?

04

Opcionais e acessórios

Por fim, um aspecto bastante relevante é em relação a alguns opcionais e acessórios mais específicos. Por exemplo, em determinados modelos, o teto solar ajuda a valorizá-los mais com relação a outros que não possuem esse item. E não há distinção desse aspecto quando consultamos a tabela Fipe. Uma situação prática aconteceu recentemente comigo ao vender um VW Jetta. A diferença de preço para o modelo com teto solar chegava a R$ 10 mil no mercado.
Mas você deve estar se perguntando: se eu oriento a você não usar a Fipe, como deve pesquisar o preço de um determinado modelo de carro? Quem nos diz quanto vale um carro é o próprio mercado. Ou seja, para saber quanto vale um determinado modelo de automóvel, o principal termômetro para isso são os anúncios.
Lá conseguimos filtrar e comparar os modelos com mesma quilometragem média, localizados na mesma região e com os mesmos opcionais. Dessa maneira, conseguimos fazer uma média de preço para saber quanto vale um veículo no mercado.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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