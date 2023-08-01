Segurança é algo importante para você ao escolher um carro?

Lista do Latin NCAP consiste no teste de colisão para medir grau de segurança dos modelos Crédito: Shutterstock

Na última semana, foi divulgado pelo Latin NCAP (Latin new Car Assessment programme, um programa de avaliação de segurança automotiva que realiza avaliações independentes de carros novos para a América latina e o Caribe) uma lista de pontuação relacionada à segurança de vários carros. Essa lista consiste no teste de colisão para saber o grau de segurança que os modelos oferecem.

A questão é que, ao longo dos meus 17 anos de mercado automotivo, o quesito segurança é algo bastante negligenciado pelo consumidor de maneira geral. Percebo que a preocupação é pautada em vários aspectos e raramente a segurança está entre eles.

Isso é um ponto de preocupação, pois estamos falando da integridade dos ocupantes dos veículos em questão, ou seja, das pessoas que andam com a gente nos nossos carros e de nós mesmos quando estamos dirigindo.

Características que vendem um veículo, como ser fácil de vender ou ser um modelo que aumenta nossa visibilidade social não deveriam, em hipótese alguma, serem os aspectos mais importantes do que a segurança que um automóvel oferece. No entanto, na prática, esses dois aspectos citados são muito mais considerados pelo consumidor de maneira geral, pelo que percebo no dia a dia no mercado de automóveis.

Dito isso, segue abaixo a lista atualizada do Latin NCAP, que é o responsável por executar os testes de colisão. Lembrando que a pontuação varia de nenhuma estrela (pior nota, veículo com pior segurança) até 5 estrelas (melhor nota, ou seja, veículo mais seguro).

Modelos menos seguros do Brasil em 2023

Carros 0 estrela no Latin NCAP

Hyundai HB20 (2 airbags)

Citroën C3 (2 airbags)

Fiat Argo/Cronos (2 airbags)

Renault Duster (2 airbags)

Kia Sportage (2 airbags)

Ford Ka (2 airbags)

Carros 1 estrela no Latin NCAP

Toyota Yaris (2 airbags)

Jeep Renegade (2 airbags)

Nova Fiat Strada cabine dupla (4 airbags)

Nova Fiat Strada cabine simples (2 airbags)

Honda WR-V (2 airbags)

Carros 2 estrelas no Latin NCAP em 2023

Peugeot 208 (4 airbags)

Carros 3 estrelas no Latin NCAP em 2023

VW Novo Polo (4 airbags)

Modelos mais seguros do Brasil em 2023

Carros 5 estrelas no Latin NCAP

Toyota Corolla (7 airbags)

Chevrolet Tracker (6 airbags)

VW Novo Virtus (6 airbags)

VW Nivus (6 airbags)

VW Taos (6 airbags)

Mitsubishi Outlander (7 airbags)

Vale refletir sobre os critérios usados nesses testes, já que vários sites especializados no mercado automotivo questionam o que é considerado nesses testes. Porém, acredito que usar essa informação é importante para que, por meio dela, uma busca mais minuciosa relacionada à segurança do veículo escolhido seja feita, para dessa forma, dar andamento na compra ou não do carro em questão.