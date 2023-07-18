Será que o Volkswagen Polo é o sucessor do Gol?

O Polo vendeu 9.949 unidades contra 9.007 da Fiat Strada e 8.261 unidades vendidas do Chevrolet Onix Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

O Volkswagen Gol marcou época e foi, durante muitos anos, o principal carro da marca alemã. Além disso, é um carro com uma legião de fãs no Brasil. Contudo, recentemente, o carro que é um dos mais queridos do consumidor brasileiro, saiu de linha. E, de acordo com os números de vendas até aqui, parece que o substituto no gosto do consumidor é o novo Polo.

Para se ter ideia, de acordo com números divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), no mês de junho deste ano, o VW Polo ficou em primeiro lugar nas vendas dos veículos no Brasil, na frente, inclusive, da Fiat Strada e do Chevrolet Onix, que são veículos sempre no topo da lista dos mais vendidos. O Polo vendeu 9.949 unidades contra 9.007 da Fiat Strada e 8.261 unidades vendidas do Chevrolet Onix.

Mas o que será que o VW Polo tem para obter esse ótimo resultado?

Em primeiro lugar, acredito que a confiança em relação à marca Volkswagen. Para se ter ideia, no Brasil, a montadora possui quatro unidades de produção, um centro de distribuição de peças e algo em torno de 500 concessionárias por todo Brasil. Esse tipo de estrutura com certeza gera segurança e credibilidade em relação ao consumidor.

Falando do Polo em si, outro aspecto interessante é em relação à novidade. Tudo o que é novidade chama a atenção do consumidor e com o Polo não é diferente, visto que o atual modelo foi lançado recentemente. Além disso, com a saída de linha do Gol, o Polo passou a ocupar o título de veículo de entrada da montadora.

Outros fatores também contribuem, como o design, que remete a uma evolução do Gol. Além disso, um ponto que também é bastante atrativo é em relação ao motor TSi que equipa as versões topo de linha 1.0 TSi com câmbio manual de 5 marchas e as versões Comfortline e Highline que é a mais esportiva equipadas com câmbio automático de seis marchas. Lembrando que o motor é um turbo de mil cilindradas com até 116 cavalos de potência e torque de 16,8 kgfm.

Na versão de entrada, a motorização é de mil cilindradas porém aspirado. Lembrando que os valores variam de R$ 88.690 a R$ 116.290, considerando a opção de cor sólida, de acordo com o site oficial da Volkswagen.

Sinceramente, acho o VW Polo uma boa compra, principalmente considerando a motorização turbo.