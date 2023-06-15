Estes sedãs usados podem atender quem busca um carro de até R$ 100 mil

Controle de tração e estabilidade, que foram itens imprescindíveis para a avaliação Crédito: Shutterstock

Muito tem se falado sobre o preço dos carros neste momento. O motivo é a isenção de impostos proposta pelo governo federal, com o discurso de que a ação é para diminuir os preços dos automóveis.

Contudo, quero trazer para você, apaixonado por carros, três opções de usados na categoria de sedã médio que, com certeza, atendem muito bem quem está pensando em adquirir um carro dessa categoria com teto de investimento até R$ 100 mil.

NISSAN SENTRA SL 2020

Sentra SL - 3-4 Frente Crédito: Nissan/Divulgação

Em terceiro lugar, neste ranking, está o Nissan Sentra na versão SL que é a topo de linha no ano 2020.

Como pontos fortes nesse veículo estão o conforto gerado pelo excepcional espaço interno, o bom acabamento interno, espaço do ótimo porta-malas de 503 litros e itens de segurança como sensor de colisão frontal e controles de tração e estabilidade.

O motor do Sentra é um 2.0 aspirado que gera 140 cavalos e torque de 20 kgfm. Vem equipado com câmbio CVT e tem consumo urbano de 9,9 km/l na cidade e 12,7 km/l na rodovia sendo abastecido com gasolina.

Como ponto fraco desse carro, aponto o design que não agrada a todos e a baixa liquidez na revenda.

HONDA CIVIC EX 2017

O consumo, se abastecido com gasolina, é de 10,6 km/l na cidade e 12,9 km/l na rodovia. Crédito: Honda/Divulgação

Em segundo lugar, selecionei o Honda Civic 2017 na versão EX.

Como ponto forte está o design, considerado por muitos o carro mais bonito dessa categoria, excelente liquidez na revenda e baixo custo de manutenções preventivas. O Civic também possui controles de tração e estabilidade que, com certeza, geram mais segurança ao conduzir.

Vem equipado com motor 2.0 com 150 cavalos de potência e torque de 19 kgfm. O câmbio é um CVT também. O consumo, se abastecido com gasolina, é de 10,6 km/l na cidade e 12,9 km/l na rodovia.

Como ponto fraco do Civic está o preço. Para enquadrar nesse teto de investimento de R$ 100 mil, tive que selecionar uma versão mais simples, que é a EX, já com seis anos de uso.

CHEVROLET CRUZE LTZ 2 2019

O grande diferencial do Cruze está na performance e itens de conforto e segurança Crédito: Chevrolet/Divulgação

Em primeiro lugar neste ranking está o Chevrolet Cruze LTZ 2 da linha 2019.

O grande diferencial do Cruze está na performance e itens de conforto e segurança. Esse veículo vem equipado com o excelente motor 1.4 turbo, que gera ótimo desempenho e bom consumo, comparado aos concorrentes. Estamos falando de um motor que gera 150 cavalos de potência e ótimo torque de 24 kgfm. O consumo fica em torno de 11,1 km/l na cidade e 14,2 km/l na rodovia, sendo abastecido com gasolina.

Por ser equipado com motor turbo e ter câmbio automático convencional de seis marchas, com certeza, oferece mais prazer ao dirigir. Além disso, vem equipado com controle de tração e estabilidade - itens que considero essenciais para esse perfil de carro -, banco do motorista com regulagem elétrica, airbags frontais, laterais e de cortina, sensor de colisão frontal. Ele também tem park assist, ou seja o carro faz baliza sozinho, dependendo do tamanho da vaga.

O ponto fraco está na revenda. Infelizmente, é um veículo que não tem tanta liquidez no mercado, apesar de ser um carro excelente.

Você deve ter reparado que não citei nesse texto o queridinho do mercado brasileiro Toyota Corolla.

Esse modelo, apesar de ser um bom carro, ficou de fora, porque, até esse teto de investimento, o Corolla não oferecia controle de tração e estabilidade, que foram itens que coloquei como imprescindíveis pelo perfil de carro e valor proposto.