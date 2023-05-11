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Campeão de vendas

Por que o Toyota Corolla é um carro que faz tanto sucesso?

Cinco motivos que fazem com que o sedã da montadora japonesa seja o carro mais vendido no mundo e tão adorado pelos brasileiros

Públicado em 

11 mai 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Preço médio do seguro do Toyota Corolla Altis Flex 2020/2020 é de R$ 3.957,48.
Mesmo sendo um carro de maior valor agregado, o Toyota Corolla tem baixa manutenção Crédito: Toyota/Divulgação
É de conhecimento da maioria que o Toyota Corolla é um campeão de vendas em sua categoria. Mas por que será que esse carro faz tanto sucesso no mercado automotivo?
Meu trabalho como personal car me permitiu conhecer vários tipos de veículos e também entender o que as pessoas procuram em cada um deles. E o Corolla é sempre o campeão de buscas e toda vez que tenho um para vender, essa negociação é imediata.
Com base nessa minha experiência, listo aqui, os cinco principais motivos que fazem com que o sedã da Toyota seja o carro mais vendido no mundo e tão adorado pelos brasileiros.

01

Baixo custo de manutenção

Apesar de ser um veículo de alto valor agregado - podendo chegar a quase R$ 200 mil na versão topo de linha, que é a Altis Premium Hybrid - possui custo de manutenção bem acessível. Para se ter ideia, o valor estimado das revisões preventivas dos itens obrigatórios para manter a garantia de fábrica até os 50 mil quilômetros gira em torno de R$ 3.530, ou seja, considerando 10 mil quilômetros por ano estamos falando de menos de R$ 1 mil em revisões preventivas anualmente.

02

Conforto gerado pelo ótimo espaço

Para se ter ideia, a distância entre-eixos do Toyota Corolla é de 2,7 metros. Isso gera excelente espaço interno e ótimo conforto para todos ocupantes do automóvel.

03

Ótimo consumo

O consumo é sempre um fator importante relacionado aos carros. Por se tratar de um sedã médio, o consumo do Toyota Corolla é considerado excelente. Confira os consumo de cada motorização do modelo:
  • Motor 2.0 aspirado flex: no consumo urbano de acordo com a ficha técnica é de 8,3 km/l no álcool e 11,9 km/l na gasolina. Já no consumo rodoviário no álcool fica em torno de 9,8 km/l e 14,2 km/l na gasolina.
  • Motor 1.8 híbrido: o consumo urbano é de 11,8 km/l no álcool e 17,9 km/l na gasolina, o consumo rodoviário gira em torno de 10,5 km/l no álcool e 15,4 km/l. O consumo urbano é melhor por fazer bastante uso do motor elétrico.

04

Excelente mercado

No mercado costumamos brincar que quem vende Corolla não faz venda e sim tira pedido, tamanha é a facilidade de se vender o modelo da Toyota.

05

Rede de concessionárias

A Toyota possui uma das principais redes de concessionárias do país. Isso, com certeza, é um atrativo para quem pensa em adquirir um automóvel visando facilidade de encontrar peças de reposição para as manutenções preventivas.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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