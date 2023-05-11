Por que o Toyota Corolla é um carro que faz tanto sucesso?

Apesar de ser um veículo de alto valor agregado - podendo chegar a quase R$ 200 mil na versão topo de linha, que é a Altis Premium Hybrid - possui custo de manutenção bem acessível. Para se ter ideia, o valor estimado das revisões preventivas dos itens obrigatórios para manter a garantia de fábrica até os 50 mil quilômetros gira em torno de R$ 3.530, ou seja, considerando 10 mil quilômetros por ano estamos falando de menos de R$ 1 mil em revisões preventivas anualmente.