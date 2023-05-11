Por que o Toyota Corolla é um carro que faz tanto sucesso?

01
Baixo custo de manutenção
Apesar de ser um veículo de alto valor agregado - podendo chegar a quase R$ 200 mil na versão topo de linha, que é a Altis Premium Hybrid - possui custo de manutenção bem acessível. Para se ter ideia, o valor estimado das revisões preventivas dos itens obrigatórios para manter a garantia de fábrica até os 50 mil quilômetros gira em torno de R$ 3.530, ou seja, considerando 10 mil quilômetros por ano estamos falando de menos de R$ 1 mil em revisões preventivas anualmente.
02
Conforto gerado pelo ótimo espaço
Para se ter ideia, a distância entre-eixos do Toyota Corolla é de 2,7 metros. Isso gera excelente espaço interno e ótimo conforto para todos ocupantes do automóvel.
03
Ótimo consumo
O consumo é sempre um fator importante relacionado aos carros. Por se tratar de um sedã médio, o consumo do Toyota Corolla é considerado excelente. Confira os consumo de cada motorização do modelo: