Quais os pontos fortes e fracos dos 5 carros mais econômicos do Brasil?

Não é novidade que uma das dificuldades que nós, brasileiros, enfrentamos em nosso dia a dia é o preço do combustível dos carros. Para evidenciar ainda mais isso, nesta semana ocorreu o aumento no preço da gasolina.
Com essa situação, para quem está pensando em trocar de carro, é fundamental a escolha certa, caso o consumo seja algo relevante para você no dia a dia.
Por isso, fiz um levantamento dos cinco modelos a combustão mais econômicos à venda no Brasil, segundo a tabela do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). E aproveito ainda para falar sobre o que cada um oferece e seus pontos fortes e fracos.
Entre os pontos fortes do Renault Kwid está o seu preço (a partir de R$ 68.190 na sua versão de entrada), já que é o mais barato do Brasil e o fato de estar sempre no topo quando o assunto é economia de combustível. Já como ponto fraco, está o seu tamanho, pois é o menor carro da categoria em relação a espaço interno, o que pode deixar pessoas maiores mais desconfortáveis em seu interior.
O Peugeot 208 tem como pontos fortes o seu acabamento interno, digno de um modelo mais caro, principalmente quando falamos das versões de entrada com motor 1.0, que está na lista de mais econômicos do Inmetro. No entanto, a resistência com relação à marca, por conta de problemas do passado, acaba sendo um ponto contra o modelo.
O Onix Plus dispensa comentários, pois é um Chevrolet e, por isso, tem uma das maiores redes de concessionárias do país, o que facilita muito na manutenção. Outro ponto forte dele é o tamanho do seu porta-malas e a facilidade de revenda. Como ponto fraco, fica o seu acabamento interno, muito simples.
Assim como o Onix, o Volkswagen Polo tem como principal vantagem a rede de concessionárias e o peso da marca. E da mesma forma que o sedã da Chevrolet, o acabamento interno muito fraco do modelo tem sido um ponto muito forte de críticas.
Como ponto forte, o Fiat Cronos tem uma grande rede de concessionárias, por ser uma marca já tradicional no Brasil, assim como Chevrolet e Volkswagen. E por ser um sedã, o seu porta-malas grande é outra vantagem. No entanto, é um carro bastante simples, com poucos itens de fábrica na sua versão de entrada, principalmente quando falamos de um modelo que custa acima dos R$ 80 mil.