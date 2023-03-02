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Lista do Inmetro

Quais os pontos fortes e fracos dos 5 carros mais econômicos do Brasil?

Para quem está pensando em comprar um desses cinco modelos com base na economia de combustível, é importante entender o que cada um oferece

Publicado em 02 de Março de 2023 às 01:58

Públicado em 

02 mar 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Postos de gasolina
Economia de combustível pode pesar na hora de escolher um carro para comprar Crédito: Carlos Alberto Silva
Não é novidade que uma das dificuldades que nós, brasileiros, enfrentamos em nosso dia a dia é o preço do combustível dos carros. Para evidenciar ainda mais isso, nesta semana ocorreu o aumento no preço da gasolina.
Com essa situação, para quem está pensando em trocar de carro, é fundamental a escolha certa, caso o consumo seja algo relevante para você no dia a dia.
Por isso, fiz um levantamento dos cinco modelos a combustão mais econômicos à venda no Brasil, segundo a tabela do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). E aproveito ainda para falar sobre o que cada um oferece e seus pontos fortes e fracos.
São eles:

Renault Kwid Zen/Intense

O Renault Kwid é completo quando o tema é segurança. Os quatro airbags de série oferecem maior proteção.
O Renault Kwid faz 10,8 km/l a etanol e 11 km/l  a gasolina no perímetro urbano Crédito: Renault/Divulgação
  • Consumo Urbano: 10,8 km/l (etanol), 11 km/l (gasolina)
  • Consumo rodoviário: 15,3 km/l (etanol), 15,7 km/l (gasolina)
Entre os pontos fortes do Renault Kwid está o seu preço (a partir de R$ 68.190 na sua versão de entrada), já que é o mais barato do Brasil e o fato de estar sempre no topo quando o assunto é economia de combustível. Já como ponto fraco, está o seu tamanho, pois é o menor carro da categoria em relação a espaço interno, o que pode deixar pessoas maiores mais desconfortáveis em seu interior.

Peugeot 208 Like manual

Peugeot lança novo 208 com motor Firefly 1.0 e bem equipado
Versão de entrada do Peugeot 208 está entre os modelos mais econômicos Crédito: Peugeot/Divulgação
  • Consumo Urbano: 10,4 km/l (etanol), 11,3 km/l (gasolina)
  • Consumo rodoviário: 14,7 km/l (etanol), 16,3 km/l (gasolina)
O Peugeot 208 tem como pontos fortes o seu acabamento interno, digno de um modelo mais caro, principalmente quando falamos das versões de entrada com motor 1.0, que está na lista de mais econômicos do Inmetro. No entanto, a resistência com relação à marca, por conta de problemas do passado, acaba sendo um ponto contra o modelo.

Chevrolet Onix Plus LT manual

Fiat Strada é o veículo mais vendido no início do ano no ES
GM Onix Plus tem como ponto forte a grande rede de concessionárias Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Consumo Urbano: 9,5 km/ (etanol), 13,6 km/l (gasolina)
  • Consumo rodoviário: 13,6 km/l (etanol), 17,5 km/l (gasolina)
O Onix Plus dispensa comentários, pois é um Chevrolet e, por isso, tem uma das maiores redes de concessionárias do país, o que facilita muito na manutenção. Outro ponto forte dele é o tamanho do seu porta-malas e a facilidade de revenda. Como ponto fraco, fica o seu acabamento interno, muito simples.

Volkswagen Polo TSi manual

19 modelos que devem ser lançados no Brasil no segundo semestre
Volkswagen Polo tem o peso da marca como uma das vantagens Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Consumo Urbano: 9,6 km/l (etanol), 11,5 km/l (gasolina)
  • Consumo rodoviário: 14 km/l (etanol), 16,4 km/l (gasolina)
Assim como o Onix, o Volkswagen Polo tem como principal vantagem a rede de concessionárias e o peso da marca. E da mesma forma que o sedã da Chevrolet, o acabamento interno muito fraco do modelo tem sido um ponto muito forte de críticas.

Fiat Cronos Drive 1.0

CRONOS DRIVE 1.3 GSR FLEX 4P 2019
Fiat Cronos tem a seu favor o porta-malas avantajado Crédito: Fiat/Divulgação
  • Consumo Urbano: 9,9 km/l (etanol) / 11,4 km/l (gasolina)
  • Consumo rodoviário: 14 km/l (etanol) / 16,1 km/l (gasolina)
Como ponto forte, o Fiat Cronos tem uma grande rede de concessionárias, por ser uma marca já tradicional no Brasil, assim como Chevrolet e Volkswagen. E por ser um sedã, o seu porta-malas grande é outra vantagem. No entanto, é um carro bastante simples, com poucos itens de fábrica na sua versão de entrada, principalmente quando falamos de um modelo que custa acima dos R$ 80 mil.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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