Quais os pontos fortes e fracos dos 5 carros mais econômicos do Brasil?

Economia de combustível pode pesar na hora de escolher um carro para comprar Crédito: Carlos Alberto Silva

Não é novidade que uma das dificuldades que nós, brasileiros, enfrentamos em nosso dia a dia é o preço do combustível dos carros. Para evidenciar ainda mais isso, nesta semana ocorreu o aumento no preço da gasolina.

Com essa situação, para quem está pensando em trocar de carro, é fundamental a escolha certa, caso o consumo seja algo relevante para você no dia a dia.

Por isso, fiz um levantamento dos cinco modelos a combustão mais econômicos à venda no Brasil, segundo a tabela do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). E aproveito ainda para falar sobre o que cada um oferece e seus pontos fortes e fracos.

São eles:

Renault Kwid Zen/Intense

O Renault Kwid faz 10,8 km/l a etanol e 11 km/l a gasolina no perímetro urbano Crédito: Renault/Divulgação

Consumo Urbano: 10,8 km/l (etanol), 11 km/l (gasolina)

10,8 km/l (etanol), 11 km/l (gasolina) Consumo rodoviário: 15,3 km/l (etanol), 15,7 km/l (gasolina)

Entre os pontos fortes do Renault Kwid está o seu preço (a partir de R$ 68.190 na sua versão de entrada), já que é o mais barato do Brasil e o fato de estar sempre no topo quando o assunto é economia de combustível. Já como ponto fraco, está o seu tamanho, pois é o menor carro da categoria em relação a espaço interno, o que pode deixar pessoas maiores mais desconfortáveis em seu interior.

Peugeot 208 Like manual

Versão de entrada do Peugeot 208 está entre os modelos mais econômicos Crédito: Peugeot/Divulgação

Consumo Urbano: 10,4 km/l (etanol), 11,3 km/l (gasolina)

10,4 km/l (etanol), 11,3 km/l (gasolina) Consumo rodoviário: 14,7 km/l (etanol), 16,3 km/l (gasolina)

O Peugeot 208 tem como pontos fortes o seu acabamento interno, digno de um modelo mais caro, principalmente quando falamos das versões de entrada com motor 1.0, que está na lista de mais econômicos do Inmetro. No entanto, a resistência com relação à marca, por conta de problemas do passado, acaba sendo um ponto contra o modelo.

Chevrolet Onix Plus LT manual

GM Onix Plus tem como ponto forte a grande rede de concessionárias Crédito: Chevrolet/Divulgação

Consumo Urbano: 9,5 km/ (etanol), 13,6 km/l (gasolina)

9,5 km/ (etanol), 13,6 km/l (gasolina) Consumo rodoviário: 13,6 km/l (etanol), 17,5 km/l (gasolina)

O Onix Plus dispensa comentários, pois é um Chevrolet e, por isso, tem uma das maiores redes de concessionárias do país, o que facilita muito na manutenção. Outro ponto forte dele é o tamanho do seu porta-malas e a facilidade de revenda. Como ponto fraco, fica o seu acabamento interno, muito simples.

Volkswagen Polo TSi manual

Volkswagen Polo tem o peso da marca como uma das vantagens Crédito: Volkswagen/Divulgação

Consumo Urbano: 9,6 km/l (etanol), 11,5 km/l (gasolina)

9,6 km/l (etanol), 11,5 km/l (gasolina) Consumo rodoviário: 14 km/l (etanol), 16,4 km/l (gasolina)

Assim como o Onix, o Volkswagen Polo tem como principal vantagem a rede de concessionárias e o peso da marca. E da mesma forma que o sedã da Chevrolet, o acabamento interno muito fraco do modelo tem sido um ponto muito forte de críticas.

Fiat Cronos Drive 1.0

Fiat Cronos tem a seu favor o porta-malas avantajado Crédito: Fiat/Divulgação

Consumo Urbano: 9,9 km/l (etanol) / 11,4 km/l (gasolina)

9,9 km/l (etanol) / 11,4 km/l (gasolina) Consumo rodoviário: 14 km/l (etanol) / 16,1 km/l (gasolina)