Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Precaução

Vai vender ou comprar carro com intermediador? Atenção a esses detalhes

Por mais simples que pareça, comprar ou vender um carro exige conhecimento e cuidado e muitos que estão atuando na área não fazem do jeito correto

Públicado em 

17 nov 2022 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Vai vender ou comprar carro com intermediador? Atenção a esses detalhes
Intermediadores são profissionais que atuam como um corretor, porém o produto ofertado é o automóvel Crédito: freepik
É unânime que a Internet é uma das coisas mais importantes da sociedade moderna. Muitos são os benefícios oferecidos por esse veículo de comunicação. Contudo, problemas também acontecem, principalmente quando falamos de mercado automotivo, onde a rede mundial de computadores é um campo fértil para a aplicação de golpes.

Outro problema que tem acontecido é a popularização da profissão de vendedor autônomo de carros, conhecidos como intermediadores. São profissionais que atuam como um corretor de imóveis, porém o produto ofertado é o automóvel.
Por um lado isso é muito bom, pois dessa maneira, o mercado passa a oferecer mais opções aos consumidores e a concorrência faz com que a qualificação da mão de obra seja cada vez mais necessária. No entanto, se existe a popularização de algo, há também o risco.
Muitas pessoas, por gostarem de carros ou por falta de opção de atuação profissional, migraram para o segmento de venda de veículos. O problema é que por mais simples que pareça, comprar ou vender um carro exige conhecimento e cuidado.
É exatamente aí que está o problema. A maioria das pessoas que estão atuando dessa forma não fazem o trabalho do jeito correto. Alguns se auto intitulam como referência do mercado, mas não têm comprovação de experiência profissional e o pior, não têm o conhecimento necessário para vender um carro para você, consumidor.
A ideia aqui é gerar atenção para quem precisa comprar e sugerir qualificação para quem está atuando ou deseja atuar nesse segmento. Vários cuidados relacionados à parte documental, jurídica, mecânica e estrutural de um carro são necessários para se comprar ou vender esse tipo de produto.
Além de custo financeiro para fazer todas as verificações, o conhecimento na área é fundamental. O conselho que dou a você, consumidor, é que exija experiência comprovada. Busque saber quem é o profissional e a sua história no segmento. A internet irá oferecer a você informações sobre a pessoa.
Além disso, exija documentação comprovando a qualidade e boa procedência do carro. Não confie na palavra, exija o documento. Com essas atitudes, você estará se precavendo para fazer um bom negócio, além de contribuir para evolução dessa categoria de atendimento.
Lembrando que esse grau de exigência é necessário também em relação a lojas de carros existentes no mercado.

LEIA MAIS EM HUB IMOBI

A surpreendente experiência de condução do Toyota Corolla GR-S

Quais são os riscos ao se comprar um “carro de enchente”?

Estamos em um bom momento para comprar carro?

Vale esperar tanto tempo para pegar o carro que você quer?

Seu comportamento ajuda ou atrapalha a comprar um carro?

Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

Tópicos Relacionados

Mercado Automotivo Seminovo Comprar Carro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amigos de menina atropelada oram e protestam na Avenida Leitão da Silva
Imagem de destaque
Quer emagrecer? Aprenda 7 receitas com linhaça para incluir na dieta
Imagem de destaque
Tontura: veja as causas e quando procurar um médico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados