Vai vender ou comprar carro com intermediador? Atenção a esses detalhes

Intermediadores são profissionais que atuam como um corretor, porém o produto ofertado é o automóvel Crédito: freepik

É unânime que a Internet é uma das coisas mais importantes da sociedade moderna. Muitos são os benefícios oferecidos por esse veículo de comunicação. Contudo, problemas também acontecem, principalmente quando falamos de mercado automotivo, onde a rede mundial de computadores é um campo fértil para a aplicação de golpes.

Outro problema que tem acontecido é a popularização da profissão de vendedor autônomo de carros, conhecidos como intermediadores. São profissionais que atuam como um corretor de imóveis, porém o produto ofertado é o automóvel.

Por um lado isso é muito bom, pois dessa maneira, o mercado passa a oferecer mais opções aos consumidores e a concorrência faz com que a qualificação da mão de obra seja cada vez mais necessária. No entanto, se existe a popularização de algo, há também o risco.

Muitas pessoas, por gostarem de carros ou por falta de opção de atuação profissional, migraram para o segmento de venda de veículos. O problema é que por mais simples que pareça, comprar ou vender um carro exige conhecimento e cuidado.

É exatamente aí que está o problema. A maioria das pessoas que estão atuando dessa forma não fazem o trabalho do jeito correto. Alguns se auto intitulam como referência do mercado, mas não têm comprovação de experiência profissional e o pior, não têm o conhecimento necessário para vender um carro para você, consumidor.

A ideia aqui é gerar atenção para quem precisa comprar e sugerir qualificação para quem está atuando ou deseja atuar nesse segmento. Vários cuidados relacionados à parte documental, jurídica, mecânica e estrutural de um carro são necessários para se comprar ou vender esse tipo de produto.

Além de custo financeiro para fazer todas as verificações, o conhecimento na área é fundamental. O conselho que dou a você, consumidor, é que exija experiência comprovada. Busque saber quem é o profissional e a sua história no segmento. A internet irá oferecer a você informações sobre a pessoa.

Além disso, exija documentação comprovando a qualidade e boa procedência do carro. Não confie na palavra, exija o documento. Com essas atitudes, você estará se precavendo para fazer um bom negócio, além de contribuir para evolução dessa categoria de atendimento.