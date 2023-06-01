Veja como vão ficar os preços dos carros populares com a isenção de impostos

No dia 25 de maio, o governo federal anunciou um pacote de isenção de impostos na compra de carros zero quilômetro de até R$ 120 mil. Essa isenção vai variar de 1,5% a 10,79%.
Para saber o percentual de cada modelo, ainda serão divulgados quais os critérios, considerando eficiência energética e conteúdo nacional, entre outros fatores que irão determinar quanto cada modelo terá de isenção de IPI e PIS/Cofins.
De acordo com essa prévia divulgação, segue uma perspectiva de valores em relação aos modelos mais populares do mercado brasileiro.
Vale lembrar que essa é uma perspectiva de valores baseada neste primeiro pronunciamento do governo. Contudo, uma boa reflexão sobre esse assunto é referente a ser ou não sustentável e relevante para população essa medida.
Será que essas medidas realmente são a solução para o problema do dinheiro da população não valer tanto?
Será que essa medida, na verdade, é apenas um acordo do governo com as montadoras para movimentar esse mercado, visto que várias montadoras até fecharam fábricas, pois o volume de vendas estava baixo?
Será que os impostos são a principal causa relacionada ao preço dos carros e queda do volume de vendas?
Essas reflexões são válidas para que possamos entender o real contexto relacionado ao preço dos carros no Brasil.