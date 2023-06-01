Veja como vão ficar os preços dos carros populares com a isenção de impostos

Ainda serão divulgados quais os critérios que irão determinar quanto cada modelo terá de isenção de IPI e PIS/Cofins Crédito: Shutterstock

No dia 25 de maio, o governo federal anunciou um pacote de isenção de impostos na compra de carros zero quilômetro de até R$ 120 mil. Essa isenção vai variar de 1,5% a 10,79%.

Para saber o percentual de cada modelo, ainda serão divulgados quais os critérios, considerando eficiência energética e conteúdo nacional, entre outros fatores que irão determinar quanto cada modelo terá de isenção de IPI e PIS/Cofins.

De acordo com essa prévia divulgação, segue uma perspectiva de valores em relação aos modelos mais populares do mercado brasileiro.

Fiat Mobi

Fiat Mobi tem preço sugerido de R$ 68.990 Crédito: Divulgação

Preço sugerido – R$ 68.990

Preço redução de 10,79% – R$ 61.545,98 – desconto de R$ 7.444,02

Renault Kwid

O Renault Kwid tem o mesmo valor do Mobi Crédito: Renault/Divulgação

Preço sugerido – R$ 68.990

Preço redução de 10,79% – R$ 61.545,98 – desconto de R$ 7.444,02

Peugeot 208

Peugeot 208 com motor 1.0 Crédito: Peugeot/Divulgação

Preço sugerido – R$ 69.990

Preço redução de 10,79% – R$ 62.438,08 – desconto de R$ 7.551,92

Citroën C3

Novo Citroën C3 está entre os carros mais baratos Crédito: Citroën/Divulgação

Preço sugerido – R$ 72.990

Preço redução de 10,79% – R$ 65.114,38 – desconto de R$ 7.875,62

Fiat Argo

Fiat Argo também tem motor 1.0 Crédito: Karine Nobre

Preço sugerido – R$ 79.790

Preço redução de 10,79% – R$ 71.180,66 – desconto de R$ 8.609,34

Renault Stepway

O Stepway 1.0 tem design robusto Crédito: Renault/Divulgação

Preço sugerido – R$ 79.990

Preço redução de 10,79% – R$ 71.359,08 – desconto de R$ 8.630,92

Volkswagen Polo Track

O Volkswagen Polo Track substituiu o Gol Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço sugerido – R$ 81.370

Preço redução de 10,79% – R$ 72.590,18 – desconto de R$ 8.779,82

Hyundai HB20

O Hyundai HB20 passou por mudanças no visual Crédito: Hyundai/Divulgação

Preço sugerido – R$ 82.290

Preço redução de 10,79% – R$ 73.410,91 – desconto de R$ 8.879,09

Chevrolet Onix

Versão hatch do Chevrolet Onix Crédito: Chevrolet/Divulgação

Preço sugerido – R$ 84.390

Preço redução de 10,79% – R$ 75.284,32 – desconto de R$ 9.105,68

Fiat Cronos

Fiat Cronos tem preços partindo de R$ 75.641,16 Crédito: Fiat/Divulgação

Preço sugerido – R$ 84.790

Preço redução de 10,79% – R$ 75.641,16 – desconto de R$ 9.148,84

Vale lembrar que essa é uma perspectiva de valores baseada neste primeiro pronunciamento do governo. Contudo, uma boa reflexão sobre esse assunto é referente a ser ou não sustentável e relevante para população essa medida.

Será que essas medidas realmente são a solução para o problema do dinheiro da população não valer tanto?

Será que essa medida, na verdade, é apenas um acordo do governo com as montadoras para movimentar esse mercado, visto que várias montadoras até fecharam fábricas, pois o volume de vendas estava baixo?

Será que os impostos são a principal causa relacionada ao preço dos carros e queda do volume de vendas?