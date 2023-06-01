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Até R$ 120 mil

Veja como vão ficar os preços dos carros populares com a isenção de impostos

Governo federal anunciou um pacote de isenção de impostos na compra de carros 0km até R$ 120 mil. Essa isenção vai variar de 1,5% a 10,79%

Públicado em 

01 jun 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Quem comprou ou vendeu veículo no ano passado precisa conversar com o contador antes de declarar o imposto de renda para evitar cair em armadilhas
Ainda serão divulgados quais os critérios que irão determinar quanto cada modelo terá de isenção de IPI e PIS/Cofins Crédito: Shutterstock
No dia 25 de maio, o governo federal anunciou um pacote de isenção de impostos na compra de carros zero quilômetro de até R$ 120 mil. Essa isenção vai variar de 1,5% a 10,79%.
Para saber o percentual de cada modelo, ainda serão divulgados quais os critérios, considerando eficiência energética e conteúdo nacional, entre outros fatores que irão determinar quanto cada modelo terá de isenção de IPI e PIS/Cofins.
De acordo com essa prévia divulgação, segue uma perspectiva de valores em relação aos modelos mais populares do mercado brasileiro.

Fiat Mobi

Fiat Mobi 2023
Fiat Mobi tem preço sugerido de R$ 68.990 Crédito: Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 68.990
  • Preço redução de 10,79% – R$ 61.545,98 – desconto de R$ 7.444,02

Renault Kwid

O Renault Kwid é completo quando o tema é segurança. Os quatro airbags de série oferecem maior proteção.
O Renault Kwid tem o mesmo valor do Mobi Crédito: Renault/Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 68.990
  • Preço redução de 10,79% – R$ 61.545,98 – desconto de R$ 7.444,02

Peugeot 208

Peugeot lança novo 208 com motor Firefly 1.0 e bem equipado
Peugeot 208 com motor 1.0 Crédito: Peugeot/Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 69.990
  • Preço redução de 10,79% – R$ 62.438,08 – desconto de R$ 7.551,92

Citroën C3

Novo Citroën C3
Novo Citroën C3 está entre os carros mais baratos Crédito: Citroën/Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 72.990
  • Preço redução de 10,79% – R$ 65.114,38 – desconto de R$ 7.875,62

Fiat Argo

Matéria - Testamos o Fiat Argo Drive para ver se ele é econômico
Fiat Argo também tem motor 1.0 Crédito: Karine Nobre
  • Preço sugerido – R$ 79.790
  • Preço redução de 10,79% – R$ 71.180,66 – desconto de R$ 8.609,34

Renault Stepway

Renault Stepway com motor 1.0 chega para substituir o Sandero
O Stepway 1.0 tem design robusto Crédito: Renault/Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 79.990
  • Preço redução de 10,79% – R$ 71.359,08 – desconto de R$ 8.630,92

Volkswagen Polo Track

Volkswagen Polo Track
O Volkswagen Polo Track substituiu o Gol Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 81.370
  • Preço redução de 10,79% – R$ 72.590,18 – desconto de R$ 8.779,82

Hyundai HB20

Novo Hyundai HB20
O Hyundai HB20 passou por mudanças no visual Crédito: Hyundai/Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 82.290
  • Preço redução de 10,79% – R$ 73.410,91 – desconto de R$ 8.879,09

Chevrolet Onix

Em primeiro lugar no ranking está o Chevrolet Onix com 11.710 emplacamentos
Versão hatch do Chevrolet Onix Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 84.390
  • Preço redução de 10,79% – R$ 75.284,32 – desconto de R$ 9.105,68

Fiat Cronos

Fiat Cronos Drive 1.3
Fiat Cronos tem preços partindo de R$ 75.641,16  Crédito: Fiat/Divulgação
  • Preço sugerido – R$ 84.790
  • Preço redução de 10,79% – R$ 75.641,16 – desconto de R$ 9.148,84
Vale lembrar que essa é uma perspectiva de valores baseada neste primeiro pronunciamento do governo. Contudo, uma boa reflexão sobre esse assunto é referente a ser ou não sustentável e relevante para população essa medida.
Será que essas medidas realmente são a solução para o problema do dinheiro da população não valer tanto?
Será que essa medida, na verdade, é apenas um acordo do governo com as montadoras para movimentar esse mercado, visto que várias montadoras até fecharam fábricas, pois o volume de vendas estava baixo?
Será que os impostos são a principal causa relacionada ao preço dos carros e queda do volume de vendas?
Essas reflexões são válidas para que possamos entender o real contexto relacionado ao preço dos carros no Brasil.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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