Três sugestões de hatches seminovos completos até R$ 90 mil

Os três modelos em questão são nas versões topo de linha e vêm com airbags frontais e laterais Crédito: Shutterstock

Não é de hoje que os preços dos automóveis têm se tornado um ponto de discussão bastante ativo. Primeiro, devido à pandemia da Covid-19 que gerou uma escassez nunca vista antes de matéria-prima para produção dos carros. E, como consequência, escassez de modelo zero quilômetro nas concessionárias, já que as montadoras não conseguiam produzir o suficiente para atender à demanda. O resultado disso foi um aumento substancial no preço dos automóveis.

Agora, o assunto do momento relacionado a preço é referente ao programa de subsídio em impostos que o governo federal tem liberado para compra de carros populares zero quilômetro. Paralelo a isso, o mercado de seminovos gera ótimas oportunidades de compra de veículos completos pelo preço de veículos zero quilômetro mais básicos.

Com isso, seguindo a sequência de textos onde sugiro modelos seminovos como opção de compra, hoje trago para você três sugestões de veículos até R$ 90 mil na categoria de hatches compactos.

Os três modelos em questão são nas versões topo de linha, têm airbags frontais e laterais, além de controles de tração e estabilidade, que são itens essenciais relacionados à segurança.

Outro aspecto importante considerado é o uso de gasolina para passar o consumo e potência dos veículos em questão. Em relação a valores, considerei o preço médio de anúncios do site WebMotors.

3º - Peugeot 208 Griffe 2021

O Peugeot 208 tem como principal atributo o design moderno e acabamento interno tecnológico Crédito: Peugeot/Divulgação

Este modelo tem como principal atributo o design super moderno e acabamento interno bastante tecnológico. O cockpit é bem esportivo, com o mostrador do painel mais elevado e o volante multifuncional um pouco menor, trazendo essa esportividade que citei. Além disso, o carro traz um teto panorâmico bem legal. Em relação ao preço, o valor médio anunciado fica em torno de R$ 90.596.

Falando da motorização, essa versão vem equipada com motor 1.6, que gera 115 cavalos de potência e torque de 15,5 kgfm. O consumo é de 10,9 km/l na cidade, e na rodovia, é de 13,1 km/l.

A velocidade máxima é de 190 km/h e o zero a 100 é de 12 segundos. Vem equipado com câmbio automático de 6 marchas. O custo de revisões até 60 mil km é de R$ 5.686.

2º - Volkswagen Polo Highline 1.0 TSi 2020

Essa versão do Polo, que é a topo de linha, tem preço médio de R$ 87.976 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Essa versão do Polo, que é a topo de linha, tem preço médio de R$ 87.976. A principal proposta do modelo é em relação à esportividade, visto que vem equipado com motor 1.0 turbo, que gera 116 cavalos de potência com excelente torque de 20,4 kgfm. O câmbio é um automático de 6 marchas.

O consumo urbano gira em torno de 11,4 km/L e na rodovia tem consumo de 13,9 km/L. Em relação ao desempenho, faz de 0 a 100 quilômetros por hora em um tempo muito bom de 9,6 segundos e a velocidade máxima é de 192 km/h.

O custo de manutenção até 60 mil km gira em torno de R$ 5.133 reais, ou seja, menos de mil reais por cada manutenção a cada 10 mil km.

1º - Chevrolet Onix Premier 2021

O Onix vem equipado com câmbio automático de 6 marchas e motor 1.0 turbo com 116 cv Crédito: Chevrolet/Divulgação

Já o nosso primeiro lugar tem valor médio de anúncios de R$ 90.656. E, da mesma forma que o VW Polo, o Onix também vem equipado com câmbio automático de seis marchas e também tem motor 1.0 turbo com 116 cavalos de potência. O torque fica um pouco abaixo do seu concorrente anterior em torno de 16,8 kgfm.

Quando o assunto é desempenho, o zero a 100 é de 10,1 segundos e a velocidade máxima é de 187 km/h. Alguns itens de conforto e segurança são bastante interessantes nesse carro, como por exemplo, o assistente de estacionamento semiautomático e o alerta de ponto cego.