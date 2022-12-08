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Saiba quais os riscos que existem ao adquirir um carro de repasse

Essa modalidade de comercialização corresponde a veículos vendidos para lojas ou pessoas que investem em automóveis como fonte de renda

Publicado em 08 de Dezembro de 2022 às 01:58

Públicado em 

08 dez 2022 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Entenda os riscos ao se adquirir um carro de repasse
O fator de maior atenção aos carros de repasse é em relação à procedência desses carros Crédito: Freepik
O mercado automotivo é um oceano de situações e várias delas são ótimas oportunidades. Porém, a grande maioria são pontos de alerta, onde uma simples compra que seria a realização de um sonho, torna-se um terrível pesadelo.
Uma situação que está cada vez mais comum é o comércio dos chamados carros de repasse. Já ouviu falar?
Antes de alertar sobre essa modalidade de comércio é necessário explicar do que se trata esse tipo de veículo.
São os carros vendidos para lojas ou para pessoas que investem em automóveis como fonte de renda. Inclusive, quem comercializa esse tipo de automóvel, oferece, de maneira ilusória, de 40% a 50% de desconto no preço médio do carro. Porém, na prática, não é assim que funciona.
Num passado não tão distante, esses veículos eram comercializados apenas para esse nicho, ou seja, para empresas e pessoas que compram automóveis com intuito de fazer dinheiro. Porém, com a internet, os comerciantes desse tipo de veículo passaram a oferecer também para pessoa física.
Até aí não há problema. Nada impede uma pessoa querer comprar um veículo por um preço mais baixo com intuito de não perder dinheiro numa venda futura ou até contando com a possibilidade de ganhar dinheiro vendendo esse carro. Numa situação dessas pode até surgir a oportunidade de profissão de comerciante de automóveis.
O problema é que carros de repasse, em sua maioria, são veículos que precisam de reparos, ou seja, necessitam ser preparados para a venda. Por exemplo, precisam de revisão mecânica, reparos estéticos etc.
Sendo assim, quem trabalha no segmento já sabe avaliar um veículo de repasse fazendo conta bastante aproximada de quanto deverá gastar nesse veículo para deixá-lo pronto. Mesmo assim, esses profissionais acabam sendo pegos de surpresa. Agora, imagine uma pessoa sem experiência.
Uma situação que seria para ser uma boa oportunidade de compra pode se tornar um sério problema, visto que carros usados são uma caixinha de surpresas. De modo que, ao comprar um veículo nessa condição, sem a experiência necessária, o valor investido para prepará-lo poderá ser muito maior do que o esperado.
Além disso, prestadores de serviço de qualidade para fazer os reparos necessários são cada vez mais escassos no mercado. Ou seja, além de gastar mais do que o esperado, a pessoa ainda fica dependente de maus profissionais para deixar o carro num nível aceitável de uso.
E o fator de maior atenção é em relação à procedência desses carros. A maioria de quem comercializa esses carros não têm condições de bancar o veículo mediante uma situação de dificuldade relacionada à parte documental e de procedência do carro.
E esses repassadores não fazem as consultas necessárias de histórico do automóvel e dos últimos proprietários do veículo, visando saber as condições atuais do carro juridicamente e no que diz respeito à questão de documentação.
Ou seja, diferente de uma loja de confiança que se você comprar um automóvel e o mesmo apresentar algum problema, onde você necessitará de garantia, ou se aparecer algum bloqueio do carro na parte documental, esse estabelecimento terá condições de pegar o carro de volta ou, no mínimo, dará condições de solucionar o problema. Por outro lado, ao comprar um carro com um repassador, a chance de você não conseguir solucionar o problema é muito maior.
Com isso, a dica que dou é que se quiser investir em carros, se prepare para isso antes. Estude, busque conhecimento na área visando se precaver e aí sim, poder lucrar com essa modalidade de comércio automotivo.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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