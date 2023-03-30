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Hipersportivos

Apenas quatro carros fazem de 0 a 100km/h em menos de 2 segundos

Três deles são elétricos e o outro, a combustão, é o Dodge Challegenger SRT Demon 170, que será o modelo de despedida da marca; conheça um pouco sobre cada um deles

Publicado em 30 de Março de 2023 às 01:58

Públicado em 

30 mar 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

cronômetro
Antes da versão de despedida do Dodge, apenas outros três veículos chegaram à marca de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos Crédito: Shutterstock
Na minha coluna do dia 23 de março, falei sobre a despedida do ícone automobilístico Dodge Challegenger SRT Demon 170. Dentre vários aspectos impressionantes, algo que chama bastante atenção é o tempo que esse veículo chega aos 100 km/h: são apenas 1,66 segundos.
Para se ter ideia do quanto isso é relevante, antes do “Dojão” Americano, apenas outros três veículos conseguiram alcançar a marca de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos.
São eles:

Tesla Model S Plaid

Tesla Model S Plaid
O Tesla Model S Plaid vai de 0 a 100km/h em 1,99 segundos Crédito: Tesla/Divulgação
O hiperesportivo da marca de veículos do bilionário Elon Musk possui três motores elétricos que geram 1.034 cavalos de potência e torque 145,2 kgfm, alcançando a marca de 0 a 100 km/h em 1,99 segundos.

Rimac Nevera

Rimac Nevera
O Rimac Nevera tem 1.940 cavalos de potência e torque de 240,6 kgfm Crédito: Rimac/Divulgação
Com quatro motores elétricos que geram 1.940 cavalos de potência e torque de 240,6 kgfm, esse hiperesportivo elétrico alcançou a marca de 0 a 100 km/h em incríveis 1,85 segundos.

Pininfarina Battista

Pininfarina Battista
O Pininfarina Battista tem quatro motores elétricos Crédito: Pininfarina/Divulgação
Também com quatro motores elétricos, o Pininfarina Battista alcançou a marca de 0 a 100 km/h em 1,79 segundos. A potência e o torque do modelo são de 1926 cavalos de potência e torque de 234,5 kgfm.
Vale frisar que o Dodge Challenger está no topo dessa disputa, em primeiro lugar, e é o único dos modelos que alcançam 100 km/h em menos de 2 segundos que é equipado com motor a combustão.
Dodge Challenger SRT Demon 170
Dodge Challenger SRT Demon 170 está no topo da lista, acelerando em 1,66 segundos Crédito: Dodge/Divulgação
Analisando design e esses dados dessa disputa, qual dos quatro modelos você escolheria?
Como um fiel fã dos muscle cars, minha escolha seria o Dodge Challenger.

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Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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