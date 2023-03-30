Apenas quatro carros fazem de 0 a 100km/h em menos de 2 segundos

Antes da versão de despedida do Dodge, apenas outros três veículos chegaram à marca de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos Crédito: Shutterstock

Para se ter ideia do quanto isso é relevante, antes do “Dojão” Americano, apenas outros três veículos conseguiram alcançar a marca de 0 a 100 km/h em menos de 2 segundos.

São eles:

Tesla Model S Plaid

O Tesla Model S Plaid vai de 0 a 100km/h em 1,99 segundos Crédito: Tesla/Divulgação

O hiperesportivo da marca de veículos do bilionário Elon Musk possui três motores elétricos que geram 1.034 cavalos de potência e torque 145,2 kgfm, alcançando a marca de 0 a 100 km/h em 1,99 segundos.

Rimac Nevera

O Rimac Nevera tem 1.940 cavalos de potência e torque de 240,6 kgfm Crédito: Rimac/Divulgação

Com quatro motores elétricos que geram 1.940 cavalos de potência e torque de 240,6 kgfm, esse hiperesportivo elétrico alcançou a marca de 0 a 100 km/h em incríveis 1,85 segundos.

Pininfarina Battista

O Pininfarina Battista tem quatro motores elétricos Crédito: Pininfarina/Divulgação

Também com quatro motores elétricos, o Pininfarina Battista alcançou a marca de 0 a 100 km/h em 1,79 segundos. A potência e o torque do modelo são de 1926 cavalos de potência e torque de 234,5 kgfm.

Vale frisar que o Dodge Challenger está no topo dessa disputa, em primeiro lugar, e é o único dos modelos que alcançam 100 km/h em menos de 2 segundos que é equipado com motor a combustão.

Dodge Challenger SRT Demon 170 está no topo da lista, acelerando em 1,66 segundos Crédito: Dodge/Divulgação

Analisando design e esses dados dessa disputa, qual dos quatro modelos você escolheria?