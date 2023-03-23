Dodge Challenger SRT Demon 170: a despedida de um ícone

O último Dodge Challenger já tem número de produção definido: serão apenas 3.300 unidades Crédito: Dodge/Divulgação

Já ouviu falar no termo muscle car? Em uma tradução livre, para o português, significa, literalmente um "carro musculoso".

Essa alusão a carros musculosos se dá por conta do design inconfundível que mostra força, potência e esportividade. Parte de toda essa musculatura fica debaixo do capô, normalmente com motores V6 ou V8 gerando bastante torque e aqueles roncos do motor bem característicos para os amantes da esportividade.

E um ícone desse tipo de carro é o grande Dodge Challenger, veículo genuinamente americano.

Na última segunda-feira (20), a Dodge anunciou o último modelo do Challenger. Será o Dodge Challenger SRT Demon 170, com incríveis 1.039 cv de potência.

Modelo vai custar cerca de cerca de R$ 503 mil em uma conversão direta Crédito: Dodge/Divulgação

O último Dodge Challenger já tem número de produção definido: serão apenas 3.300 unidades super exclusivas, sendo que 3 mil unidades serão destinadas ao mercado Norte Americano e 300, destinadas para o Canadá.

Quem quiser adquirir o último modelo desse ícone americano terá que investir em torno de US$ 96 mil (cerca de R$ 503 mil em uma conversão direta, sem contar compostos de importações e outros encargos).

Mas o mais impressionante é a performance do Dodge Challenger. Confira abaixo alguns dados desse carro, que com certeza, vai deixar saudades em uma legião de fãs (particularmente, me coloco entre esses fãs...rs).

Potência: 1.039 cv

1.039 cv Cilindradas: 6.200 cc (6.2)

6.200 cc (6.2) Cilindros: 8 cilindros em V

8 cilindros em V Torque: 130,7 kgfm (se abastecido com E85, ou seja, combustível com 85% de etanol)

130,7 kgfm (se abastecido com E85, ou seja, combustível com 85% de etanol) 0 a 100 km/h: 1,66 segundos

1,66 segundos 400 metros: em 8,91 segundos, chegando a 242 km/h

O câmbio automático de oito marchas do muscle car também passou por um aprimoramento Crédito: Dodge/Divulgação

Números incríveis e dignos de uma despedida para deixar saudade.

Um detalhe bastante diferente em relação ao Dodge é relacionado ao combustível, visto que o veículo possui um sensor que mede o percentual de etanol. Com base nisso é que a potência máxima do veículo vai estar ou não disponível.

Vale ressaltar que toda essa potência gerou várias adaptações necessárias. Por exemplo, o eixo traseiro teve o diâmetro do tubo e a espessura das paredes aumentados. Segundo a Dodge, o eixo traseiro ficou 30% mais resistente que o do Dodge Challenger SRT Demon original. O câmbio automático de oito marchas também passou por um aprimoramento para aguentar os mais de 130 kgfm de torque.

Lembrando que toda essa potência poderá ser controlada pelo motorista por meio de dois modos de condução, um para o dia a dia, onde o Dodge ficará mais suave, e outro para condução mais esportiva.

Além disso, o veículo oferece algumas funções relacionadas ao torque, justamente para ter maior controle nas arrancadas mais brutas, visando manter as rodas dianteiras no chão.

Veículo possui um sensor que mede o percentual de etanol Crédito: Dodge/Divulgação

Ainda relacionado ao torque, existe também a função Trans Brake 2.0, que permite ao motorista configurar o perfil de torque de acordo com seu gosto e a necessidade do momento.

Incrível, não é verdade?

Você teria um carro desses na sua garagem?