Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fim de uma era

Dodge Challenger SRT Demon 170: a despedida de um ícone

Montadora anunciou o último modelo do muscle car, que terá 1.039 cv de potência torque de mais de 130 kgfm e apenas 3.300 unidades fabricadas

Públicado em 

23 mar 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Dodge Challenger SRT Demon 170
O último Dodge Challenger já tem número de produção definido: serão apenas 3.300 unidades Crédito: Dodge/Divulgação
Já ouviu falar no termo muscle car? Em uma tradução livre, para o português, significa, literalmente um "carro musculoso".
Essa alusão a carros musculosos se dá por conta do design inconfundível que mostra força, potência e esportividade. Parte de toda essa musculatura fica debaixo do capô, normalmente com motores V6 ou V8 gerando bastante torque e aqueles roncos do motor bem característicos para os amantes da esportividade.
E um ícone desse tipo de carro é o grande Dodge Challenger, veículo genuinamente americano.
Na última segunda-feira (20), a Dodge anunciou o último modelo do Challenger. Será o Dodge Challenger SRT Demon 170, com incríveis 1.039 cv de potência.
Dodge Challenger SRT Demon 170
Modelo vai custar cerca de cerca de R$ 503 mil em uma conversão direta Crédito: Dodge/Divulgação
O último Dodge Challenger já tem número de produção definido: serão apenas 3.300 unidades super exclusivas, sendo que 3 mil unidades serão destinadas ao mercado Norte Americano e 300, destinadas para o Canadá.
Quem quiser adquirir o último modelo desse ícone americano terá que investir em torno de US$ 96 mil (cerca de R$ 503 mil em uma conversão direta, sem contar compostos de importações e outros encargos).
Mas o mais impressionante é a performance do Dodge Challenger. Confira abaixo alguns dados desse carro, que com certeza, vai deixar saudades em uma legião de fãs (particularmente, me coloco entre esses fãs...rs).
  • Potência: 1.039 cv
  • Cilindradas: 6.200 cc (6.2)
  • Cilindros: 8 cilindros em V
  • Torque: 130,7 kgfm (se abastecido com E85, ou seja, combustível com 85% de etanol)
  • 0 a 100 km/h: 1,66 segundos
  • 400 metros: em 8,91 segundos, chegando a 242 km/h
Dodge Challenger SRT Demon 170
O câmbio automático de oito marchas do muscle car também passou por um aprimoramento Crédito: Dodge/Divulgação
Números incríveis e dignos de uma despedida para deixar saudade.
Um detalhe bastante diferente em relação ao Dodge é relacionado ao combustível, visto que o veículo possui um sensor que mede o percentual de etanol. Com base nisso é que a potência máxima do veículo vai estar ou não disponível.
Vale ressaltar que toda essa potência gerou várias adaptações necessárias. Por exemplo, o eixo traseiro teve o diâmetro do tubo e a espessura das paredes aumentados. Segundo a Dodge, o eixo traseiro ficou 30% mais resistente que o do Dodge Challenger SRT Demon original. O câmbio automático de oito marchas também passou por um aprimoramento para aguentar os mais de 130 kgfm de torque.
Lembrando que toda essa potência poderá ser controlada pelo motorista por meio de dois modos de condução, um para o dia a dia, onde o Dodge ficará mais suave, e outro para condução mais esportiva.
Além disso, o veículo oferece algumas funções relacionadas ao torque, justamente para ter maior controle nas arrancadas mais brutas, visando manter as rodas dianteiras no chão.
Dodge Challenger SRT Demon 170
Veículo possui um sensor que mede o percentual de etanol Crédito: Dodge/Divulgação
Ainda relacionado ao torque, existe também a função Trans Brake 2.0, que permite ao motorista configurar o perfil de torque de acordo com seu gosto e a necessidade do momento.
Incrível, não é verdade?
Você teria um carro desses na sua garagem?

MAIS GABRIEL DE OLIVEIRA

Você compraria um carro de marca chinesa?

Veja 5 lançamentos aguardados para 2023: vale a pena ficar de olho

A surpreendente experiência de condução do Toyota Corolla GR-S

A incrível experiência de condução do Mercedes-Benz EQC 400

Volkswagen Gol: quem é rei nunca perde a majestade?

Confesso que, como fã de carteirinha dos “Dojão Americano”, com toda certeza, seria um sonho realizado, possuir uma máquina dessas.

Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

Tópicos Relacionados

Dodge
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Major Angelo Martins Denicoli, acusado de participar da trama golpista após as eleições de 2022
Major do ES pode perder patente no Exército após ser preso? Entenda
Imagem de destaque
Os riscos por trás de uma delação de Daniel Vorcaro, segundo especialistas
Marcelo Diniz Alves, de 49 anos, é líder do PCC e foi preso em Guarapari
Líder do PCC que atua em região alvo de ataques em Vila Velha é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados