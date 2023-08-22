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Gasolina x eletricidade

Vale a pena comprar um carro elétrico?

Os carros híbridos e elétricos já são realidade no mercado brasileiro e mundial, mas a falta de informações corretas é ainda o maior entrave

Públicado em 

22 ago 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

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Infraestrutura das cidades e condomínios pode influenciar na escolha ou não de um modelo elétrico Crédito: Shutterstock
Há quem ainda seja resistente em relação aos carros híbridos e elétricos. Percebo que essa resistência é mais baseada na preferência pelos carros a combustão do que pelo aspecto técnico e prático que envolve essa escolha.
Hoje trago para você, leitor, de A Gazeta, algumas informações importantes sobre esse assunto. Os carros híbridos e elétricos já são realidade no mercado brasileiro e mundial. Inclusive a experiência de condução desse tipo de veículo é algo surpreendente e positivo.
A questão que percebo que mais gera dúvida e preconceito do consumidor que ainda tem resistência desse tipo de veículo é mais pautada pela falta de informação correta que envolve a aquisição de um carro desse e também pela falta de conhecimento em saber como é o dia a dia com um veículo desse tipo.
O ponto de maior dificuldade existente no momento está no carregamento da bateria dos veículos elétricos e híbridos plug-in. O carregamento completo da bateria de um automóvel elétrico gira em torno de sete horas. Já o tempo de um automóvel híbrido plug-in fica em torno de três horas.
Esse aspecto ainda pesa na tomada de decisão do consumidor quando comparado à praticidade em abastecer um veículo a combustão. Ainda sobre a questão do carregamento da bateria, a infraestrutura das cidades, condomínios e prédios também influencia na compra ou não de um carro elétrico.
Uma situação prática aconteceu recentemente com um cliente que adquiriu um veículo híbrido plug-in e viu que a estrutura elétrica de seu prédio precisa de uma adaptação para poder carregar a bateria de seu carro. E para fazer essa adaptação é necessária uma assembleia no condomínio para tomada de decisão sobre o assunto. Perceba a falta de praticidade nesse caso.
Vale frisar que o mercado automotivo, de maneira geral, está em processo contínuo de evolução e aperfeiçoamento e isso vale ainda mais em relação aos híbridos e elétricos.
Respondendo a pergunta inicial se vale ou não comprar um veículo híbrido ou elétrico, digo que sim, vale a pena comprar um veículo com essa tecnologia. Desde que você pesquise os custos e a viabilidade para instalação de uma estrutura de carregamento em sua residência ou em seu trabalho, se for o caso.
Na próxima semana vou trazer para você, amigo leitor, uma lista com os carros elétricos mais baratos do mercado brasileiro.

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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