Vale a pena comprar um carro elétrico?

Infraestrutura das cidades e condomínios pode influenciar na escolha ou não de um modelo elétrico Crédito: Shutterstock

Há quem ainda seja resistente em relação aos carros híbridos e elétricos. Percebo que essa resistência é mais baseada na preferência pelos carros a combustão do que pelo aspecto técnico e prático que envolve essa escolha.

Hoje trago para você, leitor, de A Gazeta , algumas informações importantes sobre esse assunto. Os carros híbridos e elétricos já são realidade no mercado brasileiro e mundial. Inclusive a experiência de condução desse tipo de veículo é algo surpreendente e positivo.

A questão que percebo que mais gera dúvida e preconceito do consumidor que ainda tem resistência desse tipo de veículo é mais pautada pela falta de informação correta que envolve a aquisição de um carro desse e também pela falta de conhecimento em saber como é o dia a dia com um veículo desse tipo.

O ponto de maior dificuldade existente no momento está no carregamento da bateria dos veículos elétricos e híbridos plug-in. O carregamento completo da bateria de um automóvel elétrico gira em torno de sete horas. Já o tempo de um automóvel híbrido plug-in fica em torno de três horas.

Esse aspecto ainda pesa na tomada de decisão do consumidor quando comparado à praticidade em abastecer um veículo a combustão. Ainda sobre a questão do carregamento da bateria, a infraestrutura das cidades, condomínios e prédios também influencia na compra ou não de um carro elétrico.

Uma situação prática aconteceu recentemente com um cliente que adquiriu um veículo híbrido plug-in e viu que a estrutura elétrica de seu prédio precisa de uma adaptação para poder carregar a bateria de seu carro. E para fazer essa adaptação é necessária uma assembleia no condomínio para tomada de decisão sobre o assunto. Perceba a falta de praticidade nesse caso.

Vale frisar que o mercado automotivo , de maneira geral, está em processo contínuo de evolução e aperfeiçoamento e isso vale ainda mais em relação aos híbridos e elétricos.

Respondendo a pergunta inicial se vale ou não comprar um veículo híbrido ou elétrico, digo que sim, vale a pena comprar um veículo com essa tecnologia. Desde que você pesquise os custos e a viabilidade para instalação de uma estrutura de carregamento em sua residência ou em seu trabalho, se for o caso.