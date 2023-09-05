Alto consumo de combustível no carro: o que pode ser?

01

Pneus

Peso, calibragem, desenho da banda de rodagem, velocidade, estrutura e conservação influenciam na resistência do rolamento e são responsáveis por até 20% do consumo de combustível. Para diminuir o consumo é importante ter as rodas alinhadas e atenção redobrada com a calibragem.

02

Óleo lubrificante do motor

É necessário que o produto tenha baixa viscosidade para gerar maior economia, pois isso também diminui os efeitos nocivos ao meio ambiente e aumenta a durabilidade do propulsor. Vale lembrar que o lubrificante sempre deve ser escolhido de acordo com a especificação da montadora do carro.

03

Velas

A função das velas é gerar energia na câmara de combustão para que ocorra a queima da mistura ar/combustível. Se existir avaria nas velas ou se atingir o prazo de validade, elas precisam ser trocadas, pois a queima será irregular e aumentará o consumo de combustível.

04

Carga

O excesso de peso no veículo pode aumentar muito o consumo de combustível. A cada 50 quilos, acima do recomendado pelo fabricante, transportados, há o aumento de 1% de consumo de combustível.

05

Velocidade

O consumo de combustível do carro aumenta 20% quando está acima de 100km/h. Dirija sempre dentro do limite de velocidade e mantenha as janelas fechadas quando estiver acima de 80 km/h, pois os vidros abertos comprometem a aerodinâmica do carro e aumentam o consumo.

06

Sonda lambda

A sonda lambda fica localizada no escapamento e tem como função principal analisar a mistura ar/combustível produzida durante a combustão do motor. Caso ela esteja com problemas, essas informações ficam erradas e pode ter maior injeção de combustível na câmara de combustão,

07

Filtro de ar

Responsável por filtrar o ar que entra no motor para a combustão, o filtro pode aumentar o consumo de combustível devido ao acúmulo de impurezas, que prejudicam a queima, obrigando o motor a injetar mais álcool ou gasolina para o desenvolvimento do automóvel.

08

Bobina