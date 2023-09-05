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Economia

Alto consumo de combustível no carro: o que pode ser?

Os cuidados com a manutenção e o seu modo de dirigir podem influenciar e diminuir consideravelmente o consumo do seu veículo

Públicado em 

05 set 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

combustível, gasolina, etanol
Quais as principais causas do alto consumo de combustível? Crédito: Shutterstock
Muito se fala sobre preço e consumo de combustível. Mas você sabe ou já se perguntou quais as principais causas do alto consumo de combustível em um automóvel?
Os cuidados com a manutenção e o seu modo de dirigir podem influenciar e diminuir consideravelmente o consumo do seu veículo.
Veja alguns fatores que podem contribuir para essa desejada economia:

01

Pneus

Peso, calibragem, desenho da banda de rodagem, velocidade, estrutura e conservação influenciam na resistência do rolamento e são responsáveis por até 20% do consumo de combustível. Para diminuir o consumo é importante ter as rodas alinhadas e atenção redobrada com a calibragem.

02

Óleo lubrificante do motor

É necessário que o produto tenha baixa viscosidade para gerar maior economia, pois isso também diminui os efeitos nocivos ao meio ambiente e aumenta a durabilidade do propulsor. Vale lembrar que o lubrificante sempre deve ser escolhido de acordo com a especificação da montadora do carro.

03

Velas

A função das velas é gerar energia na câmara de combustão para que ocorra a queima da mistura ar/combustível. Se existir avaria nas velas ou se atingir o prazo de validade, elas precisam ser trocadas, pois a queima será irregular e aumentará o consumo de combustível.

04

Carga

O excesso de peso no veículo pode aumentar muito o consumo de combustível. A cada 50 quilos, acima do recomendado pelo fabricante, transportados, há o aumento de 1% de consumo de combustível.

05

Velocidade

O consumo de combustível do carro aumenta 20% quando está acima de 100km/h. Dirija sempre dentro do limite de velocidade e mantenha as janelas fechadas quando estiver acima de 80 km/h, pois os vidros abertos comprometem a aerodinâmica do carro e aumentam o consumo.

06

Sonda lambda

A sonda lambda fica localizada no escapamento e tem como função principal analisar a mistura ar/combustível produzida durante a combustão do motor. Caso ela esteja com problemas, essas informações ficam erradas e pode ter maior injeção de combustível na câmara de combustão,

07

Filtro de ar

Responsável por filtrar o ar que entra no motor para a combustão, o filtro pode aumentar o consumo de combustível devido ao acúmulo de impurezas, que prejudicam a queima, obrigando o motor a injetar mais álcool ou gasolina para o desenvolvimento do automóvel.

08

Bobina

A bobina é responsável por gerar a corrente necessária para a queima de combustível. Quando possui problema, o sistema pode apresentar falhas, como perda de potência e consumo exagerado. Esse aumento se deve porque não há tensão suficiente para queimar o combustível, aumentando a quantidade injetada.
Vale lembrar que manter seu carro em dia com as manutenções preventivas feitas no tempo correto é fundamental para o melhor funcionamento do seu veículo e, como consequência, melhor economia de combustível.
Seu carro está com as manutenções em dia?

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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