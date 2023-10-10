Pensando em comprar um SUV? Veja 3 das opções mais baratas no mercado

Os SUVs literalmente caíram no gosto do consumidor brasileiro. Para se ter ideia de como esse segmento é forte, de janeiro a julho de 2023 foram comercializados 415.745 de veículos considerados SUV. Isso representa 36,15% do volume total de vendas de carros.
Você também pensa em comprar um SUV? Apesar de serem os queridinhos do mercado e do público, o valor de um utilitário fica bem acima do preço de um carro de entrada, mas é possível encontrar opções mais em conta. Por isso, decidi fazer uma lista com três opções de SUV zero quilômetro com preços mais acessíveis.
O grande diferencial do modelo da marca francesa é o design arrojado e acabamento interno requintado que são característicos da Peugeot. Além disso, o Peugeot 2008 Allure é um dos SUVs mais baratos do Brasil tendo valor sugerido pela montadora de R$ 109.990.
O SUV da marca sul-coreana é um sucesso de vendas desde seu lançamento. Inclusive, a versão Action vem ainda com a plataforma da geração anterior do Creta. O ponto forte do modelo é com certeza o período de garantia de fábrica, que é de cinco anos. O preço sugerido pela Hyundai é de R$ 116.990.
Com valor de venda sugerido de R$ 119.990 um dos atributos do SUV da Nissan é o design que agrada bastante o consumidor brasileiro. Além disso, a tecnologia e interatividade do Kicks impressionam.
Essas são minhas três sugestões de SUVs zero quilômetro mais baratos. Qual desses modelos você compraria?