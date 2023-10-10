Pensando em comprar um SUV? Veja 3 das opções mais baratas no mercado

Os SUVs caíram no gosto do brasileiro Crédito: Freepik

Os SUVs literalmente caíram no gosto do consumidor brasileiro. Para se ter ideia de como esse segmento é forte, de janeiro a julho de 2023 foram comercializados 415.745 de veículos considerados SUV. Isso representa 36,15% do volume total de vendas de carros.

Você também pensa em comprar um SUV? Apesar de serem os queridinhos do mercado e do público, o valor de um utilitário fica bem acima do preço de um carro de entrada, mas é possível encontrar opções mais em conta. Por isso, decidi fazer uma lista com três opções de SUV zero quilômetro com preços mais acessíveis.

Peugeot 2008 Allure

O diferencial do 2008 é o design arrojado e acabamento interno requintado Crédito: Peugeot/Divulgação

O grande diferencial do modelo da marca francesa é o design arrojado e acabamento interno requintado que são característicos da Peugeot. Além disso, o Peugeot 2008 Allure é um dos SUVs mais baratos do Brasil tendo valor sugerido pela montadora de R$ 109.990.

Motor: 1.6 com 120 cv (etanol)/113 cv (gasolina)

Câmbio: automático de 6 marchas

Consumo urbano: 7,6 km/L (etanol)/11 km/L (gasolina)

Consumo rodoviário: 8,6 km/L (etanol)/12,4 km/L (gasolina)

Hyundai Creta Action

O ponto forte do Creta Action é o período de garantia de fábrica de 5 anos Crédito: Hyundai/Divulgação

O SUV da marca sul-coreana é um sucesso de vendas desde seu lançamento. Inclusive, a versão Action vem ainda com a plataforma da geração anterior do Creta. O ponto forte do modelo é com certeza o período de garantia de fábrica, que é de cinco anos. O preço sugerido pela Hyundai é de R$ 116.990.

Motor: 1.6 com 130 cv (etanol)/123 cv (gasolina)

Câmbio: automático de 6 marchas

Consumo urbano: 7,1 km/L (etanol)/10,1 km/L (gasolina)

Consumo rodoviário: 8,1 km/L (etanol)/11,5 km/L (gasolina)

Nissan Kicks Active

Um dos atributos do Kicks é o design que agrada bastante o consumidor brasileiro Crédito: Nissan/Divulgação

Com valor de venda sugerido de R$ 119.990 um dos atributos do SUV da Nissan é o design que agrada bastante o consumidor brasileiro. Além disso, a tecnologia e interatividade do Kicks impressionam.

Motor: 1.6 com 113 cv (etanol)/110 cv (gasolina)

Câmbio: CVT com simulação de 6 marchas

Consumo urbano: 7,8 km/L (etanol)/11,4 km/L (gasolina)

Consumo rodoviário: 9,6 km/L (etanol)/13,9 km/L (gasolina)