Saiba quais são os mitos e verdades sobre carros automáticos

Carros automáticos já são bem populares no Brasil. Mas ainda existem muitas dúvidas quando se trata do modelo Crédito: Shutterstock

Será que carro equipado com câmbio automático consome mais combustível? Será que o sistema de câmbio automático gera mais manutenção do que o sistema de câmbio manual?

No texto de hoje, esclareço algumas dúvidas que são bastante comuns no dia a dia automotivo. Vamos aos mitos:

1. Carro automático gasta mais combustível

Hoje em dia, a tecnologia teve grandes avanços e as marchas são trocadas em baixa rotatividade, por fim, economizando combustível.

2. Câmbio automático gera mais manutenção

Enquanto o câmbio manual pode gerar desgaste de embreagem, o câmbio automático não tem esse problema, ajudando o condutor a economizar em possíveis reparações.

3. Câmbio automático gera desgaste de freios

Qualquer carro, quando está com o sistema de câmbio acionado, precisa apertar o freio quando parado para manter o carro no lugar. Esse esforço não gera desgaste e é uma medida comum para todos os veículos, inclusive os veículos equipados com câmbio manual.

Mas, o que de fato é verdade quando se trata do assunto? Veja:

1. Trocas de marcha são mais rápidas com o câmbio automático

As trocas de marcha acontecem de forma mais rápida nos câmbios automáticos. Muitas vezes, a troca é comparada aos câmbios dos carros esportivos, de dupla embreagem.

2. Câmbio automático tem maior vida útil

Por se tratar de um sistema automático, este tipo de câmbio identifica as rotações exatas para realizar a troca de marcha, evitando o desgaste do sistema, diminuindo as trocas e manutenções reparadoras.

3. Ao tirar o pé do freio, o carro já começa a andar

Quando colocado na posição D, mesmo sem acelerar o carro já começa a andar e por isso merece um cuidado maior do condutor.