Saiba quais são os mitos e verdades sobre carros automáticos

Será que carro equipado com câmbio automático consome mais combustível? Será que o sistema de câmbio automático gera mais manutenção do que o sistema de câmbio manual?
No texto de hoje, esclareço algumas dúvidas que são bastante comuns no dia a dia automotivo. Vamos aos mitos:
Hoje em dia, a tecnologia teve grandes avanços e as marchas são trocadas em baixa rotatividade, por fim, economizando combustível.
Enquanto o câmbio manual pode gerar desgaste de embreagem, o câmbio automático não tem esse problema, ajudando o condutor a economizar em possíveis reparações.
Qualquer carro, quando está com o sistema de câmbio acionado, precisa apertar o freio quando parado para manter o carro no lugar. Esse esforço não gera desgaste e é uma medida comum para todos os veículos, inclusive os veículos equipados com câmbio manual.
Mas, o que de fato é verdade quando se trata do assunto? Veja:
As trocas de marcha acontecem de forma mais rápida nos câmbios automáticos. Muitas vezes, a troca é comparada aos câmbios dos carros esportivos, de dupla embreagem.
Por se tratar de um sistema automático, este tipo de câmbio identifica as rotações exatas para realizar a troca de marcha, evitando o desgaste do sistema, diminuindo as trocas e manutenções reparadoras.
Quando colocado na posição D, mesmo sem acelerar o carro já começa a andar e por isso merece um cuidado maior do condutor.
E você teria um carro com câmbio automático?