5 dicas para descobrir se a quilometragem do carro foi adulterada

01
Verifique o painel do carro
Veja se há indícios de que ele foi removido, observe marcas, trincas no plástico e se o visor está com os números desalinhados.
02
Confira o desgaste de todo o carro
Volante, manopla do câmbio, pedais, acelerador e bancos (principalmente do motorista).
03
Confira a documentação e o histórico do veículo
Verifique sempre a quilometragem informada em manuais de revisões e trocas de óleo.
04
Faça uma suprervisão especializada
Contrate os serviços de um profissional para encontrar o seu seminovo, assim você terá garantia de procedência e a quilometragem real é comprovadas através de testes confiáveis.
05
Analise os pneus
Normalmente, eles duram cerca de 40 mil a 60 mil quilômetros, também é possível verificar se a data da fabricação é a mesma que a do veículo.