Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sem surpresas

5 dicas para descobrir se a quilometragem do carro foi adulterada

A adulteração da quilometragem é um grande problema, principalmente na hora de adquirir veículos seminovos ou usados. Confira dicas para não ser pego de surpresa e não ficar no prejuízo

Publicado em 31 de Outubro de 2023 às 01:59

Públicado em 

31 out 2023 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

5 dicas para descobrir se a quilometragem do carro é voltada
5 dicas para descobrir se a quilometragem do carro é voltada Crédito: Shutterstock/Divulgação
Um carro seminovo costuma ser um bom negócio, pois é possível adquirir veículos em bom estado e por valores mais acessíveis.
Porém, para garantir que a compra seja vantajosa, tomar alguns cuidados com alguns pontos, como a quilometragem do carro, é essencial.
O ideal seria optar por carros com menos de 10 mil quilômetros rodados. Desta forma, você garante um bom estado de conservação. Porém, os preços serão mais altos e, inclusive, não é muito comum encontrar modelos que foram tão pouco usados.
Sendo assim, para aumentar as opções, a quilometragem do carro mais indicada para conseguir um bom negócio ao adquirir um seminovo fica entre 10 mil e 60 mil quilômetros rodados
Mas atenção, isso não significa que todos os veículos com quilometragem superior a 60 mil representam um mau investimento. No entanto, de modo geral, a partir desse ponto é comum que haja um desgaste natural nas peças, que exigem uma quantidade maior de reparos e manutenções.
Se você pretende adquirir um veículo com mais de 60 mil quilômetros rodados, deve verificar cautelosamente o estado de conservação e só fechar negócio caso o carro esteja em excelente estado.
Inclusive, é muito comum no mercado carros com quilometragem adulterada, ou seja,  voltada para parecer que o veículo rodou menos quilômetros. Separei algumas dicas para te ajudar a conferir a quilometragem do seminovo:

01

Verifique o painel do carro

Veja se há indícios de que ele foi removido, observe marcas, trincas no plástico e se o visor está com os números desalinhados. 

02

Confira o desgaste de todo o carro

Volante, manopla do câmbio, pedais, acelerador e bancos (principalmente do motorista).

03

Confira a documentação e o histórico do veículo

Verifique sempre a quilometragem informada em manuais de revisões e trocas de óleo.

04

Faça uma suprervisão especializada

Contrate os serviços de um profissional para encontrar o seu seminovo, assim você terá garantia de procedência e a quilometragem real é comprovadas através de testes confiáveis.

05

Analise os pneus

Normalmente, eles duram cerca de 40 mil a 60 mil quilômetros, também é possível verificar se a data da fabricação é a mesma que a do veículo. 

Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

Tópicos Relacionados

carros Seminovo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados