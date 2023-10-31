5 dicas para descobrir se a quilometragem do carro foi adulterada

5 dicas para descobrir se a quilometragem do carro é voltada Crédito: Shutterstock/Divulgação

Um carro seminovo costuma ser um bom negócio, pois é possível adquirir veículos em bom estado e por valores mais acessíveis.

Porém, para garantir que a compra seja vantajosa, tomar alguns cuidados com alguns pontos, como a quilometragem do carro, é essencial.

O ideal seria optar por carros com menos de 10 mil quilômetros rodados. Desta forma, você garante um bom estado de conservação. Porém, os preços serão mais altos e, inclusive, não é muito comum encontrar modelos que foram tão pouco usados.

Sendo assim, para aumentar as opções, a quilometragem do carro mais indicada para conseguir um bom negócio ao adquirir um seminovo fica entre 10 mil e 60 mil quilômetros rodados

Mas atenção, isso não significa que todos os veículos com quilometragem superior a 60 mil representam um mau investimento. No entanto, de modo geral, a partir desse ponto é comum que haja um desgaste natural nas peças, que exigem uma quantidade maior de reparos e manutenções.

Se você pretende adquirir um veículo com mais de 60 mil quilômetros rodados, deve verificar cautelosamente o estado de conservação e só fechar negócio caso o carro esteja em excelente estado.

Inclusive, é muito comum no mercado carros com quilometragem adulterada, ou seja, voltada para parecer que o veículo rodou menos quilômetros. Separei algumas dicas para te ajudar a conferir a quilometragem do seminovo: