Conheça seis modelos de carros que saíram de linha em 2023

Chevrolet Cruze é um dos sedãs que se despediram do mercado no ano passado Crédito: Divulgação/Chevrolet

Se você está pensando em comprar ou trocar de carro é importante estar atento ao modelo escolhido para compra. E um dos aspectos importantes dessa análise é se o automóvel escolhido está ou não está em linha de produção pela montadora em questão.

Isso é ainda mais relevante se a escolha for por um modelo zero quilômetro, que muitas vezes saiu de linha, mas ainda tem estoque nas fábricas e nas concessionárias.

A ideia aqui não é sugerir desistência em relação aos modelos em questão, mas sim informar que o fato do modelo ter saído de linha pode se tornar uma excelente oportunidade de negócio em relação a valores comparando com modelos concorrentes da mesma categoria.

Volkswagen Voyage

Mesmo saindo de linha em fevereiro, o estoque da montadora garantiu as vendas do Voyage zero quilômetro em 2023 Crédito: Volkswagen/Divulgação

A versão sedã do Gol (que saiu de linha no final de 2022) teve decretada sua descontinuidade em fevereiro de 2023. Contudo, pelo fato do estoque da montadora estar bastante recheado de exemplares, as vendas do Voyage zero quilômetro continuaram acontecendo em várias concessionárias no Brasil no decorrer de 2023.

Renault Logan

O sedã compacto da Renault fez sucesso por conta de seu baixo custo de manutenção e grande porta-malas Crédito: Renault/Divulgação

O sedã compacto que fez bastante sucesso durante considerável tempo, principalmente pelo baixo custo de manutenção e pelo excelente porta-malas com ótimos 510 litros de capacidade vai deixar saudade para muitas pessoas. A Renault aposta no lançamento do Kardian, um SUV compacto, em março. Sendo assim, a linha de produção do Logan e do Stepway será ocupada pelo novo modelo da Renault.

Renault Stepway

O Stepway deixa a linha de produção da Renault pra dar lugar ao SUV Kardian Crédito: Renault/Divulgação

Assim como Logan, a ideia da Renault é investir forte no novo modelo de SUV compacto, fazendo com que o Stepway também entrasse na lista dos carros que foram descontinuados em 2023.

Renault Captur

Mesmo com um design interessante, o Captur nunca caiu no gosto do consumidor brasileiro Crédito: Divulgação

Apesar de ter um design bastante interessante, o modelo de SUV compacto nunca caiu no gosto do consumidor brasileiro. Inclusive, seu principal concorrente sempre foi o irmão Duster, que usa a mesma plataforma, mas que oferece espaço interno mais generoso.

Chevrolet Cruze Sport 6

Chevrolet Cruze Sport6 RS é o único hatch médio de marca generalista vendido do Brasil Crédito: Luiza Kreitlon/AutoMotrix

A saída desse modelo mostra que a categoria hatch médio está cada vez mais desconsiderada pelas montadoras que investem nos SUVs compactos, que caíram no gosto popular.

Chevrolet Cruze

O fim da fabricação do Cruze no Brasil mostra como as categorias de sedãs e hatchs médios estão perdendo espaço Crédito: Chevrolet/Divulgação

Com certeza dos modelos citados é meu favorito e exemplifica bem como as categorias de sedãs e hatches médios estão perdendo espaço no portfólio das montadoras que atuam no mercado brasileiro. Atualmente, o Toyota Corolla é o representante mais forte dos sedãs médios no Brasil.