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Não caia nessa

Saiba quais são os três golpes mais comuns na compra ou venda de carro

Não deixe que a negociação se torne um pesadelo; entenda as formas de se precaver para não ser lesado no fechamento de um negócio

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 01:58

Públicado em 

12 dez 2023 às 01:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira Gabriel de Oliveira
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Golpistas usam vários truques para enganar o consumidor Crédito: Shutterstock
É bastante comum as pessoas buscarem trocar seus carros nessa época do ano. Muitos consumidores preferem, ao invés de colocar seu carro atual como parte do pagamento na compra do novo carro, vender o antigo visando ter uma maior valorização.
Paralelo a isso, vários consumidores, seja por opção, seja por limitação financeira, preferem comprar um carro usado ou seminovo. O problema dessas situações é que os golpistas se aproveitam desses movimentos do mercado para lesar o consumidor.
No texto de hoje, listo os golpes mais comuns existentes para que você fique atento e não caia numa cilada.

1. Vender um veículo bem mais barato inventando uma conversa bem elaborada

Você dá um sinal e depois o "vendedor" some. Normalmente, o golpista inventa que está anunciando o carro mais barato, pois tem pressa, ou vai viajar, ou por alguma oportunidade de investimento. Essas são algumas das desculpas mais comuns.
Nunca acredite nesse tipo de anúncio. Quem tem pressa para vender um carro não vai ter o trabalho de anunciar e tentar vender. É muito mais prático e rápido ir a uma revendendora e negociar o carro para essa empresa

2.  No caso de quem tem carro financiado, o comprador pede o boleto para quitação do financiamento

Ao efetuar o pagamento, percebe que ele não foi gerado pelo banco, mas pelo golpista. Ou seja, o comprador perde o dinheiro que pagou e continua devendo o financiamento. 
Para não cair nessa cilada confira sempre a razão social do beneficiário. Confirme isso junto à instituição financeira antes de efetuar o pagamento do boleto.

3. Contato para validar o anúncio solicitando um código de acesso

Na verdade, o código em questão é do WhatsApp. O golpista terá acesso à agenda da vítima e entrará em contato com as pessoas pedindo dinheiro a elas, se passando pelo dono do perfil. Nunca envie nenhum código de confirmação solicitado por um telefonista.

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Gabriel de Oliveira

Gabriel de Oliveira Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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