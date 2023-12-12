Saiba quais são os três golpes mais comuns na compra ou venda de carro

Golpistas usam vários truques para enganar o consumidor Crédito: Shutterstock

É bastante comum as pessoas buscarem trocar seus carros nessa época do ano. Muitos consumidores preferem, ao invés de colocar seu carro atual como parte do pagamento na compra do novo carro, vender o antigo visando ter uma maior valorização.

Paralelo a isso, vários consumidores, seja por opção, seja por limitação financeira, preferem comprar um carro usado ou seminovo. O problema dessas situações é que os golpistas se aproveitam desses movimentos do mercado para lesar o consumidor.

No texto de hoje, listo os golpes mais comuns existentes para que você fique atento e não caia numa cilada.

1. Vender um veículo bem mais barato inventando uma conversa bem elaborada

Você dá um sinal e depois o "vendedor" some. Normalmente, o golpista inventa que está anunciando o carro mais barato, pois tem pressa, ou vai viajar, ou por alguma oportunidade de investimento. Essas são algumas das desculpas mais comuns.



Nunca acredite nesse tipo de anúncio. Quem tem pressa para vender um carro não vai ter o trabalho de anunciar e tentar vender. É muito mais prático e rápido ir a uma revendendora e negociar o carro para essa empresa

2. No caso de quem tem carro financiado, o comprador pede o boleto para quitação do financiamento

Ao efetuar o pagamento, percebe que ele não foi gerado pelo banco, mas pelo golpista. Ou seja, o comprador perde o dinheiro que pagou e continua devendo o financiamento.

Para não cair nessa cilada confira sempre a razão social do beneficiário. Confirme isso junto à instituição financeira antes de efetuar o pagamento do boleto.

3. Contato para validar o anúncio solicitando um código de acesso