Carro e altas temperaturas: veja como proteger o seu veículo no verão

01
Estofamento
Ao deixar o veículo muitas horas estacionado no sol, proteja os bancos com capas. Para as áreas plásticas, a dica é usar uma proteção sanfonada no painel.
02
Borrachas de vedação
Cheque os líquidos do veículo. É fundamental ter o sistema de arrefecimento do motor sempre em dia em todas as estações do ano. Em período de temperaturas mais elevadas essa atenção é ainda mais importante para evitar superaquecimento, um problema muito recorrente em dias mais quentes.
03
Ar-condicionado
Se o carro ficou parado sob o sol forte, o ideal é andar três minutos com a janela aberta antes de ligar o equipamento. Dessa forma, ocorre a circulação do ar, tirando assim o ar quente armazenado dentro do carro, facilitando o resfriamento do ambiente por meio do ar-condicionado.
04
Pneus
Observe o desgaste dos pneus e mantenha a calibragem recomendada. Encha os pneus quando frios, pois o calor aumenta a pressão e dificulta o processo de calibragem.
05
Lataria
Sempre que possível, estacione o veículo em local coberto. Não esqueça de solicitar uma lavagem ecológica e de manter a carroceria sempre encerada, para que a camada protetora não danifique a pintura, causando manchas e áreas desbotadas. Lembre-se de evitar parar embaixo de árvores, visto que folhas e frutinhas, além de fezes de pássaros, danificam a pintura do carro.