Carro e altas temperaturas: veja como proteger o seu veículo no verão

01

Estofamento

Ao deixar o veículo muitas horas estacionado no sol, proteja os bancos com capas. Para as áreas plásticas, a dica é usar uma proteção sanfonada no painel.

02

Borrachas de vedação

Cheque os líquidos do veículo. É fundamental ter o sistema de arrefecimento do motor sempre em dia em todas as estações do ano. Em período de temperaturas mais elevadas essa atenção é ainda mais importante para evitar superaquecimento, um problema muito recorrente em dias mais quentes.

03

Ar-condicionado

Se o carro ficou parado sob o sol forte, o ideal é andar três minutos com a janela aberta antes de ligar o equipamento. Dessa forma, ocorre a circulação do ar, tirando assim o ar quente armazenado dentro do carro, facilitando o resfriamento do ambiente por meio do ar-condicionado.

04

Pneus

Observe o desgaste dos pneus e mantenha a calibragem recomendada. Encha os pneus quando frios, pois o calor aumenta a pressão e dificulta o processo de calibragem.

05

Lataria