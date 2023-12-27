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Calor extremo

Carro e altas temperaturas: veja como proteger o seu veículo no verão

É preciso redobrar a atenção em temperaturas muito altas para evitar situações como ressecamento de peças, desgaste da pintura e mau funcionamento

Publicado em 27 de Dezembro de 2023 às 13:58

Públicado em 

27 dez 2023 às 13:58
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira Gabriel de Oliveira
calor, verão, manutenção automotiva, manutenção,
Proteção sanfonada no painel é uma forma de proteger do calor as partes plásticas do carro Crédito: Shutterstock
O verão, a estação mais quente do ano, começou no último dia 22 de dezembro. Para se ter uma ideia, antes mesmo de iniciar o verão, o Espírito Santo chegou a registrar temperaturas acima dos 41°, como foi no caso do município de Alegre, que no mês de novembro chegou a registrar 41,6°.
Você deve estar estranhando minha abordagem sobre esse tema, visto que a coluna traz assuntos relacionados a carros e não ligados à meteorologia. A questão é que, em temperaturas elevadas, alguns cuidados são essenciais em relação aos carros.
Por isso, no texto de hoje, trago alguns pontos de atenção para você ter com seu carro, visando evitar problemas.

01

Estofamento

Ao deixar o veículo muitas horas estacionado no sol, proteja os bancos com capas. Para as áreas plásticas, a dica é usar uma proteção sanfonada no painel.

02

Borrachas de vedação

Cheque os líquidos do veículo. É fundamental ter o sistema de arrefecimento do motor sempre em dia em todas as estações do ano. Em período de temperaturas mais elevadas essa atenção é ainda mais importante para evitar superaquecimento, um problema muito recorrente em dias mais quentes.

03

Ar-condicionado

Se o carro ficou parado sob o sol forte, o ideal é andar três minutos com a janela aberta antes de ligar o equipamento. Dessa forma, ocorre a circulação do ar, tirando assim o ar quente armazenado dentro do carro, facilitando o resfriamento do ambiente por meio do ar-condicionado.

04

Pneus

Observe o desgaste dos pneus e mantenha a calibragem recomendada. Encha os pneus quando frios, pois o calor aumenta a pressão e dificulta o processo de calibragem.

05

Lataria

Sempre que possível, estacione o veículo em local coberto. Não esqueça de solicitar uma lavagem ecológica e de manter a carroceria sempre encerada, para que a camada protetora não danifique a pintura, causando manchas e áreas desbotadas. Lembre-se de evitar parar embaixo de árvores, visto que folhas e frutinhas, além de fezes de pássaros, danificam a pintura do carro.
Você já sabia desses cuidados com seu carro?

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Gabriel de Oliveira

Gabriel de Oliveira Gabriel de Oliveira

A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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