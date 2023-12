Carro e altas temperaturas: veja como proteger o seu veículo no verão

O verão, a estação mais quente do ano, começou no último dia 22 de dezembro. Para se ter uma ideia, antes mesmo de iniciar o verão, o Espírito Santo chegou a registrar temperaturas acima dos 41°, como foi no caso do município de Alegre, que no mês de novembro chegou a registrar 41,6°.



Você deve estar estranhando minha abordagem sobre esse tema, visto que a coluna traz assuntos relacionados a carros e não ligados à meteorologia. A questão é que, em temperaturas elevadas, alguns cuidados são essenciais em relação aos carros.