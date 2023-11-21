Conheça os atributos dos dois SUVs mais vendidos em outubro

O mercado de SUVs está cada vez mais relevante. As montadoras investem cada vez mais nessa categoria e, como consequência, várias opções estão disponíveis no mercado.
Para se ter ideia, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) esse segmento representa, atualmente, 44,89% dos emplacamentos feitos no ano de 2023 até o mês de outubro no mercado brasileiro.
E no segmento de SUVs, os dois primeiros colocados foram o Volkswagen T-Cross (6.724 unidades em outubro e 58.125 carros vendidos no ano) e o Chevrolet Tracker (6.669 unidades em outubro e 53.979 no ano), que são justamente os dois modelos que eu abordo aqui, de SUVs compacto de até R$ 170 mil.
Analisei alguns aspectos como pontos chave que são tecnologia embarcada, potência, confiança em relação à marca, rede de concessionárias e facilidade de revenda.
Considerando esses aspectos, acabei chegando a duas versões específicas, uma de cada modelo, que são:
O que achou dessas duas opções? Você compraria algum desses dois SUVs compactos?