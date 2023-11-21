Conheça os atributos dos dois SUVs mais vendidos em outubro

O T-Cross foi o SUV mais vendido no mês de outubro, no Brasil Crédito: Volkswagen/Divulgação

O mercado de SUVs está cada vez mais relevante. As montadoras investem cada vez mais nessa categoria e, como consequência, várias opções estão disponíveis no mercado.

Para se ter ideia, de acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) esse segmento representa, atualmente, 44,89% dos emplacamentos feitos no ano de 2023 até o mês de outubro no mercado brasileiro.

E no segmento de SUVs, os dois primeiros colocados foram o Volkswagen T-Cross (6.724 unidades em outubro e 58.125 carros vendidos no ano) e o Chevrolet Tracker (6.669 unidades em outubro e 53.979 no ano), que são justamente os dois modelos que eu abordo aqui, de SUVs compacto de até R$ 170 mil.

Analisei alguns aspectos como pontos chave que são tecnologia embarcada, potência, confiança em relação à marca, rede de concessionárias e facilidade de revenda.

Considerando esses aspectos, acabei chegando a duas versões específicas, uma de cada modelo, que são:

Chevrolet Tracker Premier

Os preços partem de R$ 162.650 para a versão 1.2 Turbo Premier Crédito: Luiza Kreitlon/Automotrix

Motor: 1.2 turbo

1.2 turbo Potência/torque: 133 cavalos/21,4 kgfm (álcool) - 132 cavalos/19,4 kgfm (gasolina)

133 cavalos/21,4 kgfm (álcool) - 132 cavalos/19,4 kgfm (gasolina) Consumo urbano: 7,2 km/l (álcool) e 10,4 Km/l (gasolina)

7,2 km/l (álcool) e 10,4 Km/l (gasolina) Consumo rodoviário: 9,2 km/l (álcool) e 13,2 km/l (gasolina)

9,2 km/l (álcool) e 13,2 km/l (gasolina) De 0 a 100 km/h: 9,4 segundos

9,4 segundos Velocidade máxima: 185 km/h

185 km/h Revisões até 60 mil km: R$ 4.568

R$ 4.568 Preço sugerido: R$ 163.490

Volkswagen T-Cross Highline

Volkswagen T-Cross tem 150 cv de potência Crédito: Volkswagen/Divulgação

Motor: 1.4 turbo

1.4 turbo Potência/torque: 150 cavalos/25,5 kgfm (a VW informa os mesmos dados tanto para abastecimento à álcool quanto a gasolina)

150 cavalos/25,5 kgfm (a VW informa os mesmos dados tanto para abastecimento à álcool quanto a gasolina) Consumo urbano: 8,2 km/l (álcool) e 11,8 Km/l (gasolina)

8,2 km/l (álcool) e 11,8 Km/l (gasolina) Consumo rodoviário: 10 km/l (álcool) e 14,2 km/l (gasolina)

10 km/l (álcool) e 14,2 km/l (gasolina) De 0 a 100 km/h: 8,7 segundos

8,7 segundos Velocidade máxima: 198 km/h

198 km/h Revisões até 60 mil km: R$ 2.957

R$ 2.957 Preço sugerido: R$ 169.990