Toyota investe em tecnologia híbrida no Brasil com novos modelos

Dos R$ 11 bilhões de investimento, R$ 5 bilhões estão confirmados até 2026 para a produção de um novo veículo compacto híbrido flex, anunciado no ano passado e com previsão de produção para 2025

A Totoya confirmou nesta terça-feira (5) o investimento de R$ 11 bilhões no Brasil até 2030, que já havia sido anunciado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. O montante será utilizado para ampliar a capacidade de produção de veículos e motores com tecnologia híbrida flex. A previsão da montadora é de criação de 2 mil novos empregos, podendo chegar a 10 mil vagas ao considerar postos indiretos na cadeia produtiva.

Do montante total, R$ 5 bilhões estão confirmados até 2026 para a produção de um novo veículo compacto híbrido flex, anunciado no ano passado e com previsão de produção para 2025. A expectativa é de que o modelo anunciado seja o Yaris Cross, que deve substituir a atual versão do modelo.

O fim da produção do Etios (que já havia saído de linha no Brasil, mas era ainda vendido em outros países da América do Sul) confirma que a companhia já está preparando o espaço para fabricação do novo modelo. Outro veículo da marca, com a mesma tecnologia, desenvolvido especialmente para o Brasil, também está na agenda, mas ainda não teve informações divulgadas a respeito.

"O desenvolvimento de novos produtos, a necessidade de capacidade de expansão e forte demanda, interna e externa, motivaram esse investimento", afirma o CEO da Toyota no Brasil, Evandro Maggio, em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Motor híbrido localizado

Isso vai fazer com que a empresa aumente a sua capacidade de produção e a introdução de novos modelos eletrificados, possibilitando, dessa forma, a localização adicional de peças, componentes e sistemas de alta tecnologia. Esse processo de localização será iniciado, segundo a Toyota, com a montagem do motor do sistema híbrido em 2025, na planta de Porto Feliz (SP).

O próximo passo será a montagem de baterias, que vai acontecer na fábrica de Sorocaba (SP) a partir de 2026, para equipar os veículos híbridos já produzidos localmente. Com isso, o parque fabril de Sorocaba vai passar por um processo de expansão. Segundo a Toyota, a planta funciona, atualmente, a plena capacidade.

A empresa anunciou que irá construir novas instalações no local, que futuramente absorverão, inclusive, as operações de Indaiatuba (SP) de forma gradual, a partir de meados de 2025, com conclusão prevista para o fim de 2026.

Segundo a montadora, esse movimento não acarretará em perda de empregos e sim na criação de mais de 500 novos postos de trabalho na planta ampliada de Sorocaba. Ainda de acordo com a Toyota, as contratações terão início em meados de 2026 e, até 2030, deverão alcançar 2 mil novos empregos diretos. Somando-se aos empregos indiretos, essa iniciativa pode representar aproximadamente 10 mil postos de trabalho na cadeia produtiva, afirma a montadora.

No total, conforme a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), R$ 100 bilhões serão investidos pelas montadoras e seus fornecedores de peças até 2029.

“Nossos investimentos vão promover o desenvolvimento da cadeia de fornecedores de componentes para veículos eletrificados, apoiando assim o processo de descarbonização da mobilidade no país e em toda a região da América Latina", afirma Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.

