Não é SUV: tipo de carro usado mais procurado por brasileiros em 2025 é o sedã

Entre os fatores que explicam a preferência ao sedã estão o espaço, que costuma ser maior, e o preço, que tende a ser menor que um SUV usado Crédito: Shutterstock

Ao contrário do que se vê pelas ruas e pelos lançamentos de mercado, os sedãs ainda estão por cima quando o assunto é procura de carros usados e seminovos. Uma pesquisa realizada pela OLX mostrou que, dentre os carros usados, o sedã é o tipo mais procurado pelos brasileiros em 2025, com 36% de respostas. Os SUVs aparecem no segundo lugar dessa lista, com 26% de preferência de buscas. Em terceiro lugar estão os hatches, com 16%.

Entre os fatores que explicam a preferência ao sedã estão o espaço, que costuma ser maior, e o preço, que tende a ser menor que um SUV usado, segundo o personal car e colunista de Motor Gabriel de Oliveira. Ele chama a atenção, principalmente para os atuais SUVs compactos que estão no mercado, que entregam menos espaço do que os sedãs compactos.

“Os sedãs entregam mais espaço, principalmente relacionado ao porta-malas. O mercado migrou bastante para o SUV com essa impressão de que os carros são mais espaçosos, mas nem sempre isso é uma realidade. Por exemplo, se a gente comparar o Nissan Kicks, que é um SUV compacto, com o Nissan Versa, o Versa é um carro bem mais espaçoso. Outro motivo que explica essa preferência é que os sedãs normalmente são mais baratos do que os SUVs”, afirma.

Ainda segundo a pesquisa, 30% dos entrevistados planejam comprar carro nos próximos seis meses, 11% nos próximos três meses. Mas, a maioria, 56%, ainda não sabe ou não decidiram quando irão comprar. Para o VP de Autos do Grupo OLX, Flávio Passos, isso é reflexo de um mercado automotivo aquecido.

“Apesar de o primeiro semestre ter alguns desafios como a Selic mais alta e a possível desaceleração do PIB, o mercado automotivo segue aquecido. As taxas de desemprego relativamente baixas ajudam a manter o poder de compra de muitos consumidores, inclusive daqueles que buscam carros mais econômicos, como os veículos usados”, afirma.

No caso dos respondentes que afirmam terem adquirido carro recentemente, 59% compraram um novo, 25% um seminovo e 17% um usado. O conforto e comodidade no dia a dia é o motivo mais apontado, com 25% das respostas, seguido pela liberdade de locomoção, com 19%. O uso para deslocamento para o trabalho ficou com 14% das opiniões, realizar viagens e atividades de lazer com 11% e transportar familiares com 8%.

Metodologia

A pesquisa quantitativa online foi realizada pela OLX entre os dias 04/04 e 11/04. As respostas foram coletadas digitalmente e totalizaram uma amostra de 600 pessoas, sendo elas 66% mulheres e 34% homens.

Em relação às faixas de idade, 19% são de 18 a 25 anos; 20% entre 25 e 30 anos; 31% - 31 a 40 anos; 30% - 41 anos ou mais. No que tange à classe social: 28% dos respondentes pertencem à A; 46% à B e 23% à C e 4% às D/E.