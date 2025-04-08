GWM lança SUV híbrido plug-in Tank 300 que se propõe a unir luxo e off-road

A GWM acaba de lançar o Tank 300 no mercado brasileiro. Importado da China, o novo utilitário esportivo híbrido plug-in (PHEV) expressa uma proposta que o marketing da marca chinesa define como “luxury adventure”: unir a capacidade off-road de veículos 4x4 tradicionais com a sofisticação dos SUVs de luxo, a inovação dos híbridos plug-in e a funcionalidade de um veículo familiar para longas viagens.
Para a fase de lançamento, o Tank 300 estará disponível por R$ 333 mil, valor válido apenas para o mês de abril. Não há definição do preço a partir de 1º de maio. A GWM está concluindo a construção de sua unidade industrial brasileira na cidade paulista de Iracemápolis – onde estava instalada a fábrica de automóveis da Mercedes-Benz, fechada em 2020.
A inauguração está prevista para junho deste ano, e o primeiro GWM “made in Brazil” será o utilitário esportivo híbrido Haval. Não há previsão sobre a produção do Tank 300 em Iracemápolis.
Com 4,76 metros de comprimento, 1,93 metro de largura, 1,90 metro de altura e 2,75 metros de distância de entre-eixos, o Tank 300 tem peso em ordem de marcha de 2.630 quilos e oferece 836 litros de espaço para bagagens (1.520 litros com bancos traseiros rebatidos).
O tanque de gasolina comporta 70 litros. Em termos de estilo, o novo GWM parece “um velho conhecido”. Apesar de ser um projeto novo e inequivocamente moderno, a carroceria de formas quadradas com cantos arredondados e alguns detalhes estéticos evocam modelos off-road clássicos – como as versões originais do Mercedes-Benz Classe G, do Land Rover Defender e do Jeep Wrangler.
O Tank 300 ostenta três característicos “sinais exteriores” dos veículos lameiros: estribos, rack de teto e estepe fixado na traseira. Para-choques, molduras dos para-lamas e maçanetas externas são pretos. Os faróis full-led são redondos, divididos por uma linha reta.
A iluminação conta com comutação automática de faróis altos, luzes de neblina em leds, “brake light” e função “cornering” (acende o auxiliar de neblina quando o veículo faz curvas em baixa velocidade). A carroceria é disponível nas cores Branco Noronha, Preto Khalifa, Vermelho Brava, Laranja Saara e Cinza Dakar.
Tecnologia híbrida
O Tank 300 chega equipado com tecnologia híbrida plug-in, que combina um motor 2.0 turbo de injeção direta a gasolina acoplado a um elétrico, ambos posicionados na dianteira. O veículo entrega 394 cavalos de potência e 76,4 kgfm de torque combinados, que permitem aceleração de zero a 100 km/h em 6,8 segundos. A potência individual dos motores a gasolina e elétrico não foi divulgada.
O motor elétrico fica posicionado entre o propulsor a combustão e a entrada da transmissão de 9 marchas. Os dois motores se unem para enviar todo o torque gerado diretamente para o câmbio, distribuindo depois mecanicamente para os dois eixos. A bateria de 37,1 kWh proporciona autonomia de 75 quilômetros no modo 100% elétrico, de acordo com o Inmetro.
Quando conectado a um carregador DC, o SUV da GWM aceita até 50 kW de potência, permitindo que a bateria seja carregada de 30% a 80% em 24 minutos. O sistema V2L (“Vehicle to Load”) possibilita fornecer energia para outros dispositivos. Ainda segundo o Inmetro, em modo híbrido, o consumo de gasolina é de 18,4 km/l na cidade e 18,7 km/l na estrada.
O sistema híbrido do Tank 300 tem três níveis de intensidade da frenagem regenerativa, além do modo inteligente para reserva de energia. O motorista pode escolher ainda três modos do sistema híbrido.
O modo “EV” utiliza a tração combinada priorizando o motor elétrico, indicado para uso urbano. O “HEV” – o único modo que permite o uso da tração 4x4 – combina o uso dos dois motores para otimizar o consumo de combustível e a energia, aumentando o desempenho, indicado para condução de uso misto em longas distâncias e no off-road. E o modo “Inteligente” prioriza o uso do motor a combustão para recarregar a bateria e é recomendado para condução em rodovias e longas distâncias.
A arquitetura híbrida off-road Hi4-T ajuda a fazer do Tank 300 um off-road “raiz”. A carroceria sobre chassi de longarinas (usual em picapes médias e grandes e nos SUVs derivados delas) e o sistema de tração 4x4 por meio de cardan sugerem robustez e confiabilidade para encarar terrenos desafiadores.
A transmissão automática de 9 velocidades, com conversor de torque, é desenvolvida para uso em veículos híbridos off-road, com o objetivo de permitir entrega de alta performance em velocidades elevadas com suavidade nas trocas.
O sistema de tração 4x4 conta com opções de 2H, 4H e 4L (reduzida), além de bloqueio eletrônico de diferencial dianteiro, traseiro e central. Todo esse aparato off-road é comandado pelo Sistema Todo-Terreno (ATS), que oferece nove modos de condução: “Padrão 2H”, “Padrão 4H”, “Padrão 4L”, “Neve”, “Montanha”, “Rocha”, “Lama/Areia”, “Estrada Acidentada” e “Expert” – o último é totalmente personalizável.
Equipado com seis airbags, o Tank 300 é bem servido de recursos de segurança ativa e passiva (ADAS): frenagem de emergência autônoma, alerta de tráfego cruzado traseiro, assistente de cruzeiro inteligente, reconhecimento de sinais de trânsito, assistente de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo (com função stop&go), assistente de permanência em faixa, alerta de mudança de faixa, “full parking assist” e câmera com visão inteligente de 360 graus (com opção chassi transparente).
O modelo é o primeiro GWM a oferecer uma linha exclusiva de acessórios originais. A garantia é de cinco anos sem limite de quilometragem para o veículo e oito anos para a bateria e o sistema híbrido, limitada a 200 mil quilômetros.
Experiência a bordo - Rusticamente chique
Por dentro, o Tank 300 revela elevados padrões de sofisticação, com o estilo rústico típico dos modelos off-road. Os painéis das portas em “soft touch” têm costura padrão diamante, o console central é climatizado, o teto solar tem acionamento elétrico e o som de 640 W RMS conta com nove alto-falantes.
Os bancos são revestidos de couro Nappa, e os dianteiros disponibilizam massagem, ventilação e aquecimento. Para o do motorista, há o recurso “easy-entry” (afasta-se eletricamente para facilitar o acesso), memória de posição e oito ajustes de regulagem elétrica.
A iluminação ambiente oferece 64 cores, o ar-condicionado é dual zone e há carregador de celular por indução. A manopla de câmbio no estilo manche de avião, batizada de “Tank Shifter”, foi uma escolha estilística da equipe brasileira – a versão vendida na China é mais minimalista. As saídas de ar do painel remetem a turbinas de avião.
O painel de instrumentos vem com computador de bordo integrado e duas telas full-HD de 12,3 polegadas cada. Conta com conectividade com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, Wi-Fi e conexão 4G, GPS nativo, comandos de voz em português e atualização dos softwares pela nuvem (via “Over the Air”).
Outros recursos disponíveis são a chave inteligente, o ajuste de volume do som de acordo com a velocidade do veículo, várias entradas USB e funções remotas de monitoramento por meio do aplicativo My GWM.
Primeiras Impressões - Do asfalto à lama
Brotas/SP - O teste de apresentação do Tank 300 foi feito no Raceville Speed Club, no município paulista de Brotas, que concentra um autódromo padrão FIA, com 4,5 quilômetros no traçado principal, e um circuito off-road.
A impressão inicial é que o novo SUV da GWM fica à vontade nos dois ambientes. No asfalto, foi possível acelerar forte nas retas e entrar nas curvas em velocidades bem acima do normalmente recomendável.
Além do torque do motor elétrico estar totalmente disponível de forma instantânea, o elevado torque combinado de 76,4 kgfm dá conta de mover o veículo com muita facilidade. A potência total de 394 cavalos permite retomar velocidade com mais vigor e manter o ritmo acelerado sem fraquejar.
Os “paddle shifts” no volante permitem acionar manualmente as marchas. A suspensão bem ajustada e os sistemas eletrônicos proporcionam um controle eficiente da carroceria. Chama a atenção o nível de ruído notavelmente baixo para um veículo 4x4 – segundo a GWM, um sistema de cancelamento de ruído analisa o som que vem do motor e reproduz ondas sonoras opostas para reduzir os barulhos na cabine.
Nas trilhas do Raceville, maltratadas por intensas chuvas, a arquitetura de chassi com longarinas e o eixo cardan do Tank 300 puderam mostrar seu valor. Foi possível testar todas as variantes do sistema de tração 4x4.
A combinação de bloqueios de engates rápidos (o bloqueio é ativado em apenas 200 milissegundos a um toque de botão) possibilita desatolar o SUV mesmo com três rodas sem aderência. Os 32 graus de ângulo de entrada, os 33 graus de ângulo de saída e os 22,2 centímetros de vão livre em relação ao solo facilitam a transposição de obstáculos.
O controle de cruzeiro inteligente off-road (CCO) funciona entre quatro e 12 km/h e monitora automaticamente o torque do motor, o gerenciamento da transmissão e o acionamento dos freios. A interface “modo off-road” exibe na central multimídia os parâmetros necessários para uso em fora-de-estrada, como bússola, inclinômetro, pressão atmosférica, altitude, ângulo de giro das rodas e inclinação longitudinal e lateral.
Acionando o recurso Tank Steering, o Tank 300 passa a ter raio de giro até 20% menor. Um providencial riacho permitiu testar também a capacidade de transpor cursos d’água de até 70 centímetros de profundidade.
Ficha Técnica
GWM Tank 300
- Tecnologia: híbrido plug-in com motor 2.0 turbo a gasolina com injeção direta e motor elétrico tipo síncrono de ímã permanente com bateria de íons de lítio de 37,1 kWh
- Potência combinada: 394 cavalos
- Torque combinado: 76,4 kgfm
- Autonomia no modo 100% elétrico: 75 quilômetros (Inmetro)
- Tanque de combustível: 70 litros
- Tração: 4x4 com opção 2H / 4H / 4L
- Transmissão: híbrida de 9 velocidades
- Suspensão: dianteira duplo “A” com molas helicoidais e traseira de eixo rígido
- Medidas: 4,76 metros de comprimento, 1,93 metro de largura, 1,90 metro de altura e 2,75 metros de distância de entre-eixos
- Peso: 2.630 quilos
- Porta-malas: 836 litros
- Preço: R$ 333 mil (valor promocional de lançamento válido até 30 de abril)