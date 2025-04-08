GWM lança SUV híbrido plug-in Tank 300 que se propõe a unir luxo e off-road

O modo “EV” utiliza a tração combinada priorizando o motor elétrico, indicado para uso urbano. O “HEV” – o único modo que permite o uso da tração 4x4 – combina o uso dos dois motores para otimizar o consumo de combustível e a energia, aumentando o desempenho, indicado para condução de uso misto em longas distâncias e no off-road. E o modo “Inteligente” prioriza o uso do motor a combustão para recarregar a bateria e é recomendado para condução em rodovias e longas distâncias.