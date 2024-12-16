Land Rover Defender chega ao mercado com quatro versões e aumento de potência

Os contornos robustos e o clássico estepe acoplado na traseira, em conjunto com o porta-malas de abertura lateral reforçam o design do Defender Crédito: Land Rover/Divulgação

O novo Land Rover Defender chega ao mercado mais potência, conforto e interior atualizado. O modelo está disponível em quatro versões. Veja os preços:

Defender 90 X-Dynamic HSE: R$ 786.381

R$ 786.381 Defender 110 X-Dynamic HSE: R$ 802.638

R$ 802.638 Defender 110 X: R$ 862.650

R$ 862.650 Defender 130 X: R$ 939.450

O Defender recebeu uma atualização no pacote Signature Interior com o objetivo de aumentar o conforto interno. Já para o modelo 130, a introdução de opcionais como os assentos Capitão1 na segunda fileira, oferece uma experiência premium com duas poltronas individuais que contam com apoio para os braços em ambos os lados e encostos de cabeça com abas laterais, sendo separadas por um corredor central que permite acesso facilitado à terceira fileira.

Novas cores externas foram adicionadas: Elger Grey e Hakuba Silver.

Toda a linha diesel do Defender passou por uma uma atualização em sua motorização, com a introdução globalmente do novo propulsor D350, substituindo o antigo D300. Segundo a montadora, esse aumento de 50 cv (indo para 350 cv) e o incremento do torque, que passou de 50 Nm para 700 Nm deixou o modelo mais dinâmico, com maior flexibilidade e respostas mais rápidas.

Design e interior

Na parte externa, os contornos robustos e o clássico estepe acoplado na traseira, em conjunto com o porta-malas de abertura lateral reforçam o design do Defender. Capô elevado, grade esculpida, faróis Matrix LED com assinatura DLR, completam as linhas de robustez do modelo.

O interior foi revestido com couro Ebony Windsor e bancos Kvadrat, proporcionando um ambiente resistente e com atenção aos detalhes. Três fileiras de assentos oferecem um amplo espaço para até oito adultos sem deixar de acomodar diferentes objetos.

Três fileiras de assentos oferecem um amplo espaço para até oito adultos sem deixar de acomodar diferentes objetos Crédito: Land Rover/Divulgação

Ao dobrar a terceira e a segunda fileiras no modelo Defender 130, o porta-malas é ampliado de 1.329 litros para 2.516 litros, respectivamente. Todo o interior abaixo do carpete possui um acabamento emborrachado, o que proporciona maior durabilidade.

A tela de infoentretenimento Pivi-pro de 11,4 polegadas, posicionada no centro, facilita o acesso às funções do veículo, mantendo uma interface intuitiva.

Todos os modelos Defender (90, 110 e 130) contam com uma central reconfigurada, que oferece mais opções de armazenamento, carregamento otimizado de dispositivos sem fio, porta-copos redesenhados e uso ergonômico de espaço para grandes ou pequenos itens.

Tecnologias

O Defender está equipado com a tecnologia Terrain Response 2, que adapta automaticamente várias configurações do veículo de acordo com as condições de cada terreno para obter as melhores definições de suspensão, tração, estabilidade e controle de derrapagem. Ela se baseia no sistema Terrain Response original, reduzindo a carga de trabalho e assegurando que o veículo sempre tenha a melhor configuração possível para as condições do terreno.

Para aventuras em superfícies com água mais elevadas, o modelo em profundidade de travessia de até 900 mm no modo off-road. O Programa de Travessia no Terrain Response eleva o veículo usando a suspensão de ar Eletrônica, enquanto a câmera surround 3D com Wade Sensing (Pack BR 90 e 110) informa a profundidade da água.

Pacote opcional

Todos os modelos Defender (90, 110 e 130) contam com uma central reconfigurada, que oferece mais opções de armazenamento e carregamento otimizado de dispositivos sem fio Crédito: Land Rover/Divulgação

O modelo vem com opcional de assentos que fazem parte do Pacote de Interior Signature no modelo X-Dynamic HSE e possuem ajuste em seis direções. Além disso, os assentos podem deslizar, reclinar e inclinar, permitindo a configuração ideal para os passageiros.

Os novos assentos do pacote trazem novas poltronas individuais disponíveis dos bancos traseiros no Defender 130, separadas por um corredor central que oferece maior acesso à terceira fileira, com tecnologia de aquecimento e resfriamento.

Os bancos dianteiros oferecem 14 modos de controle, com opções de aquecimento, resfriamento e funções de memória. Além disso, contam com novos encostos de cabeça ajustáveis em seis direções. Nos bancos traseiros, o modelo 130 tem assentos climatizados com encostos de cabeça alados, e, na terceira fileira, os assentos são aquecidos.

Nos modelos Defender X, as poltronas da segunda fileira também podem ser equipadas com encostos de cabeça com abas, semelhantes aos do motorista e passageiro.

A tecnologia Terrain Response 2 adapta automaticamente várias configurações do veículo de acordo com as condições de cada terreno Crédito: Land Rover/Divulgação

O novo upgrade Signature Interior está disponível nos modelos Defender 110 e 130, o pacote de interior Signature é padrão nos Defender X e opcional para o Defender Dynamic HSE. Estão disponíveis novos materiais com um toque intensificado em todo o interior do modelo, incluindo assentos em couro Windsor e Kvadrat disponíveis em Ebony ou Caraway/Ebony, e os novos Ultrafabrics na combinação de cores Light Cloud/Lunar.

O pacote vem com novos tapetes com bordas em Nubuck com bolsos removíveis nas laterais da central redesenhada, tanto para o motorista quanto para o passageiro. A viga transversal exposta do Defender apresenta um acabamento em cinza metálico, com pintura a pó e os detalhes moldados são em Satin Black, realçados por sutis toques cromados no interior.

O upgrade Signature acrescenta um revestimento em Suedecloth nas cores Light Cloud ou Ebony, conforme a opção de assento, além de um material adicional que envolve as portas internas e as maçanetas. Novos detalhes em malha para os alto-falantes nas portas também foram incorporados.

Opções de especificação

Um novo Filme Protetor Fosco, como pacote opcional, oferece um acabamento contemporâneo e uma camada adicional de proteção ao carro Crédito: Land Rover/Divulgação

Agora, os clientes do Defender têm a opção de escolher entre as versões X do modelo 130, X-Dynamic HSE e X do modelo 110, bem como a X-Dynamic HSE do modelo 90. Para aprimorar a experiência com cada versão, uma variedade de pacotes opcionais foi cuidadosamente selecionada para complementar essas especificações:

Pacotes de condução inclusos no pacote Brasil:

Pacote Off-Road: diferencial eletrônico ativo com vetorização de torque por frenagem, rack de teto preto; tomadas domésticas, sensor de profundidade;

diferencial eletrônico ativo com vetorização de torque por frenagem, rack de teto preto; tomadas domésticas, sensor de profundidade; Pacote Off-Road Avançado: all terrain progress control, terrain response 2, configurable terrain response;

all terrain progress control, terrain response 2, configurable terrain response; Pacote de Suspensão a Ar (Pack BR): suspensão a ar eletrônica, adaptative dynamics.

Pacote opcional de assentos da terceira fileira:

Pacote Familiar (110): controle de clima de três zonas, sensor de qualidade do ar e purificação do ar na cabine plus com assentos manuais na terceira fila, suspensão a ar eletrônica, adaptive dynamics e nivelamento automático dos faróis;

controle de clima de três zonas, sensor de qualidade do ar e purificação do ar na cabine plus com assentos manuais na terceira fila, suspensão a ar eletrônica, adaptive dynamics e nivelamento automático dos faróis; Pacote Conforto Familiar (110): igual ao anterior, mas com assentos aquecidos na terceira fila e controle de clima de três zonas com assistência de resfriamento traseiro.

Pacotes de interior:

Pacote Interior Signature (opcional X-Dynamic HSE): assentos dianteiros aquecidos e ventilados, com encostos de cabeça com abas laterais, assentos da segunda fila climatizados, tapetes com bordas de Nubuck, forro de teto em suedecloth, volante de couro, assentos de couro Windsor e Kvadrat ou Ultrafabrics;

assentos dianteiros aquecidos e ventilados, com encostos de cabeça com abas laterais, assentos da segunda fila climatizados, tapetes com bordas de Nubuck, forro de teto em suedecloth, volante de couro, assentos de couro Windsor e Kvadrat ou Ultrafabrics; Pacote de Interior Signature com Assentos Capitão (Disponível somente para a Defender 130): inclui os itens acima, mas com assentos Capitão aquecidos e ventilados na segunda fila e encostos de cabeça com abas laterais.