Vendas de veículos financiados crescem 12,4% em novembro

No acumulado do ano até novembro, as vendas financiadas de veículos somaram 6,5 milhões de unidades Crédito: Shutterstock

Os financiamentos para compra de veículos novos e usados no Brasil cresceram 12,4% em novembro, conforme levantamento da B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em comparação ao mesmo período do ano passado. No entanto, houve queda de 9,7% diante dos números de outubro deste ano. Ao todo, foram financiadas em novembro 605 mil unidades, entre veículos novos e usados.

No acumulado do ano até novembro, as vendas financiadas de veículos somaram 6,5 milhões de unidades. Uma alta de 21,8% em relação aos mesmos 11 meses de 2023, o que soma aproximadamente 1,1 milhão de veículos vendidos a mais.

A alta de 12,4% se repete no segmento de autos leves em relação a novembro de 2023 e queda de 8,2% no comparativo com outubro deste ano. Já o financiamento de veículos pesados cresceu 0,6% em novembro, em base anual, e caiu 13,7% em relação ao mês imediatamente anterior.

O número de financiamentos de motos avançou 15,1% ante novembro do ano passado, recuando 13,4% frente outubro de 2024.

"Os números continuam apresentando um ritmo forte, apesar da queda em relação a outubro, explicada pelos quatro dias úteis a menos. O destaque em novembro está na média de financiamentos por dia útil, que atingiu 31,8 mil unidades financiadas, a maior média desde novembro de 2011. Esse resultado confirma nossa expectativa para os dois últimos meses do ano, quando há uma aceleração das vendas por parte das revendas", afirma Gustavo de Oliveira Ferro, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado na B3.