Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Vendas de veículos financiados crescem 12,4% em novembro
Novos e usados

Vendas de veículos financiados crescem 12,4% em novembro

No acumulado do ano até novembro, as vendas financiadas de veículos somaram 6,5 milhões de unidades; uma alta de 21,8% em relação ao mesmo período de 2023

Publicado em 11 de Dezembro de 2024 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2024 às 11:45
Independente do local onde você escolher comprar seu carro seu nível de exigência deve ser o maior possível.
No acumulado do ano até novembro, as vendas financiadas de veículos somaram 6,5 milhões de unidades Crédito: Shutterstock
Os financiamentos para compra de veículos novos e usados no Brasil cresceram 12,4% em novembro, conforme levantamento da B3 (Bolsa de Valores do Brasil), em comparação ao mesmo período do ano passado. No entanto, houve queda de 9,7% diante dos números de outubro deste ano. Ao todo, foram financiadas em novembro 605 mil unidades, entre veículos novos e usados.
No acumulado do ano até novembro, as vendas financiadas de veículos somaram 6,5 milhões de unidades. Uma alta de 21,8% em relação aos mesmos 11 meses de 2023, o que soma aproximadamente 1,1 milhão de veículos vendidos a mais.
A alta de 12,4% se repete no segmento de autos leves em relação a novembro de 2023 e queda de 8,2% no comparativo com outubro deste ano. Já o financiamento de veículos pesados cresceu 0,6% em novembro, em base anual, e caiu 13,7% em relação ao mês imediatamente anterior.
O número de financiamentos de motos avançou 15,1% ante novembro do ano passado, recuando 13,4% frente outubro de 2024.
"Os números continuam apresentando um ritmo forte, apesar da queda em relação a outubro, explicada pelos quatro dias úteis a menos. O destaque em novembro está na média de financiamentos por dia útil, que atingiu 31,8 mil unidades financiadas, a maior média desde novembro de 2011. Esse resultado confirma nossa expectativa para os dois últimos meses do ano, quando há uma aceleração das vendas por parte das revendas", afirma Gustavo de Oliveira Ferro, gerente de Planejamento e Inteligência de Mercado na B3.
Com informações da Agência Brasil.

LEIA MAIS EM MOTOR

Venda de carros usados e seminovos cai no ES, mas média diária cresce

Mais uma chinesa no Brasil: GAC Motors anuncia R$ 129 milhões para motor híbrido flex

Carros elétricos crescem no Brasil, mas esbarram em falta de recarga

De volta às lojas no Brasil, Hyundai Tucson chega com atualizações; veja preço

Chinesa Zeekr lança modelo X, seu primeiro SUV elétrico no Brasil

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Financiamento Seminovo Carro Usado Comprar Carro Carro Novo Comprar Moto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados