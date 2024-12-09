Venda de carros usados e seminovos cai no ES, mas média diária cresce

Volkswagen Gol teve 1.346 unidades vendidas em novembro no ES no mercado de seminovos e usados Crédito: Volkswagen/Divulgação

O segmento de veículos usados e seminovos, em novembro, teve uma pequena baixa em relação a outubro. Segundo dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), houve uma queda nominal de 12,2%, apesar do resultado positivo na média por dia útil, de 6,3%.

No Espírito Santo, o cenário não ficou muito diferente: as vendas de seminovos e usados registraram uma queda de 8,7% em comparação a outubro, mas uma média positiva por dia útil de 10,2%, que também cresceu em relação ao mesmo período do ano passado (7,1%).

Para o conselheiro da Associação de Revendedores Independentes de Veículos do Espírito Santo (Arives), Felicio Pezente, esse movimento já é esperado para o mês de novembro.

“Mas em dezembro, a procura normalmente normaliza para a média anual, já que os consumidores procuram trocar de carro para viagens e férias. Muitas vezes, também, presenteando um filho ou cônjuge ou até a si mesmo. Outro motivo da queda das vendas em novembro foram os feriados, que deixou menos dias úteis em relação a outubro”, explica.

O diretor executivo do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), José Francisco Rocha, também atribui a retração à quantidade de dias úteis em novembro. “Essa retração pode ser atribuída ao menor número de dias úteis em relação a outubro, com 23 dias, antes 19 dias úteis em novembro e não por mudanças de cenário de veículos usados”, diz.

Por outro lado, a Fenauto projeta recorde de vendas de usados e seminovos até o final do ano. O acumulado nacional deste ano já alcançou 14.303.158 de unidades, um crescimento de 9,5% em relação ao mesmo período de 2023. No Espírito Santo, já foram 361.662 unidades vendidas em 2024 contra 313.730 em 2023, um aumento de 15,3%.

“Estamos na reta final do ano e, normalmente, como sempre acontece nesta época, a procura por veículos sempre aumenta, com as promoções feitas pelas lojas e a injeção do 13º salário na economia. Com isso, esperamos alcançar um novo recorde de vendas, atingindo algo perto de 15,5 milhões de veículos no ano”, comenta Enilson Sales, presidente da Fenauto.

Veja ranking dos 10 modelos mais vendidos em novembro, no ES: