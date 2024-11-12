Honda PCX ganha novas opções de cores na linha 2025

Honda PCX 160 nas versões DLX ABS (branco), ABS (vermelho) e 160 CBS (azul-escuro) Crédito: Divulgação

A Honda PCX é a scooter mais vendida do Brasil desde seu lançamento, em 2012. Para a linha 2025, a PCX 160 trará como atualização novas cores para as três versões do modelo, a topo de linha PCX 160 DLX ABS (azul-escuro), a intermediária PCX 160 ABS (vermelho) e a inicial PCX 160 CBS (branco), todas perolizadas.

As PCX 160 2025 chegam à rede de concessionárias a partir de dezembro, com garantia de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda sete revisões (o fornecimento gratuito do óleo é válido a partir da terceira revisão).

Painel apresenta luz-alerta em “T”, que pisca quando o HSTC entra em funcionamento. Crédito: Honda

O intervalo de manutenção é de 6 mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses. O preço público sugerido, com base a cidade de São Paulo, que não inclui despesas com frete ou seguro, é R$ 20.234 para a PCX 160 DLX ABS, R$ 19.773 para a PCX 160 ABS e R$ 17.976 para a PCX 160 CBS.

Todas as versões da PCX compartilham o motor monocilíndrico SOHC de quatro válvulas e 156 cm3, arrefecido a água, com tecnologia eSP+ – enhanced Smart Power Plus. Com 16 cavalos e 1,5 kgfm, o propulsor agrega o sistema ACG, pelo qual o motor de partida também tem a função de gerador, resultando na funcionalidade Idling Stop, que desliga o motor após paradas de três segundos e o religa automaticamente quando o comando do acelerador é movido.

Outro destaque da PCX é o sistema de transmissão CVT, que nas versões PCX 160 DLX e PCX 160 ABS oferece o HSTC (Honda Selectable Torque Control) – limita eventuais perdas de tração do pneu traseiro em pisos de baixa aderência. Uma luz-alerta em “T” pisca no painel quando o HSTC entra em funcionamento.

O sistema pode ser desligado em um comando no punho esquerdo.O sistema Smart Key de chave presencial, pelo qual se ativa o alarme, é comum à todas as variantes da PCX.

A PCX 160 adota um chassi de aço tipo berço duplo com suspensão telescópica na dianteira e um par de amortecedores na traseira. A frenagem, fator diferencial entre as versões, se dá por discos nas PCX DLX e PCX ABS, com sistema antibloqueio ABS de um canal, enquanto na PCX CBS o sistema auxiliar de frenagem é o Combined Brake System, que utiliza disco na frente e tambor atrás.

Em todas as configurações da scooter, os pneus são 110/70-14 e 130/70-13 Pirelli Diablo Rosso.

Formas angulosas PCX 160 ABS valorizam a dinamicidade Crédito: Honda/Divulgação

A boa ergonomia caracteriza as PCX desde seu lançamento, favorecendo aos motociclistas de estaturas variadas. O design é atemporal, com formas angulosas que valorizam a dinamicidade.

A “assinatura” do grupo óptico dianteiro e da lanterna são em leds. O painel digital conta com display Blackout, que aprimora a visibilidade. A praticidade, um ponto forte do segmento de scooters, se revela na PCX no aproveitamento de espaço - como no compartimento sob o banco, com 30 litros de capacidade, e o porta-luvas com entrada USB.

Honda PCX 160 ABS tem design atemporal Crédito: Honda/Divulgação