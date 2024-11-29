BMW X4 ganha nova versão xDrive20i M Sport por R$ 440.950

O SUV cupê esportivo é equipado com um motor de quatro cilindros TwinPower Turbo, com 184 cv de potência Crédito: BMW/Divulgação

A BMW continua a expandir sua linha de utilitários esportivos com a chegada ao Brasil da nova versão xDrive20i M Sport do BMW X4. A proposta é fortalecer a presença no segmento de Sport Activity Coupés (SAC), um mercado cada vez mais competitivo e atraente. Os preços partem de R$ 440.950.

A frente do X4 conta com faróis de LED adaptativos de série e uma grade duplo rim, que já é clássica do modelo. Já as lanternas traseiras de LED, que destacam a largura do veículo, conferem um visual robusto e trazem um design tridimensional. O para-choque traseiro traz um design mais agressivo e as rodas de 20 polegadas complementam o estilo esportivo do modelo.

O SUV cupê esportivo é equipado com um motor de quatro cilindros TwinPower Turbo, com 184 cv de potência e 300 Nm de torque. A aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em 8,4 segundos, com uma velocidade máxima de 240 km/h.

A transmissão automática é de oito marchas, com aletas no volante para trocas manuais. A tração integral BMW xDrive é um dos destaques, e, segundo a montadora, traz maior estabilidade e aderência em diversas condições de estrada.

O modelo tem direção esportiva variável Servotronic, capaz de proporcionar uma direção mais direta e ágil com menor esforço de esterçamento; suspensão esportiva M, dotada de amortecedores reguláveis; e Performance Control, dispositivo responsável por comandar as rodas individualmente, possibilitando melhorar a dinâmica de condução do veículo.

A frente do X4 conta com faróis de LED adaptativos de série e uma grade duplo rim Crédito: BMW/Divulgação

Tecnologia e Conectividade

No interior, o BMW X4 xDrive20i M Sport é equipado com o BMW Live Cockpit Professional, composto por duas telas de 12,3 polegadas que exibem as principais informações do veículo e do sistema multimídia. O sistema de entretenimento conta com compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto, além de um ar-condicionado com controle de temperatura em três zonas.

O console central acomoda a alavanca seletora de marchas, botões para o sistema start/stop e partida do motor, freio de estacionamento elétrico, controle da multimídia entre outros comandos do veículo.

O modelo também oferece uma série de tecnologias de assistência ao motorista, incluindo o Driving Assistant Professional, com ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Ativo), Parking Assistant Plus, Surround View, com câmera de ré e sensores de estacionamento dianteiro e traseiro.

O Driving Assistant Professional oferece uma condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Já o Parking Assistant Plus permite que o veículo estacione automaticamente, enquanto a função Surround View oferece uma visão panorâmica do entorno do carro, com imagens exibidas em tempo real na tela central.

O modelo está disponível em seis opções de cores para a carroceria e cinco opções de acabamento interno Crédito: BMW/Divulgação

A BMW também foca no conforto dos ocupantes. O X4 xDrive20i M Sport conta com o sistema de som premium Harman Kardon e o BMW Gesture Control, que permite controlar diversas funções multimídia através de gestos. Além disso, o BMW ConnectedDrive vem de série e oferece serviços como informações de tráfego em tempo real e monitoramento remoto do veículo via aplicativo.

O novo BMW X4 xDrive20i M Sport está disponível em seis opções de cores para a carroceria: Branco Alpino, Preto Safira, Cinza Sophisto, Azul Phytonic, Vermelho Aventurine e Cinza Brooklyn.

O modelo tem ainda cinco opções de acabamento interno: Couro Vernasca Preto/Preto, Couro Vernasca Mocha/Preto, Couro Vernasca Vermelho Tacora/Preto, Couro Vernasca Preto com costuras vermelhas e Couro Vernasca Preto com costuras azuis.

O modelo chega ao Brasil com o programa BSI gratuito pelo período de quatro anos e sem limite de quilometragem.