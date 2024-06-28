BMW M5 tem motor híbrido com 727cv de potência e consumo de 62km/l

O motor à combustão do M5 desenvolve 585cv com torque de 750Nm; o elétrico faz 197cv e 280Nm de torque; juntos, eles alcançam 727 cv de potência e 1.000 Nm de torque Crédito: BMW/Divulgação

Com 40 anos de história, o sedã de alto desempenho da BMW está entrando em sua sétima geração de modelos. E pela primeira vez, o M5 da marca recebeu sistema de propulsão híbrido.

Este sistema traz um motor V8 de 4,4 litros com características de alta rotação, juntamente com um motor elétrico. O motor de combustão utiliza a tecnologia M TwinPower Turbo, um coletor de escape cruzado e uma separação de óleo otimizada. Ele desenvolve potência máxima de 430 kW/585 cv e torque máximo de 750 Nm.

A potência máxima do motor elétrico é de 145 kW/197 cv. Possui torque de 280 Nm, mas um estágio de pré-engrenagem permite que o torque efetivo na entrada da transmissão seja aumentado para 450 Nm.

De forma combinada, o motor a combustão e o elétrico geram 727 cv de potência e 1.000 Nm de torque. A versão anterior, quer já era bem potente, somente a combustão, contava com 600 cv e 750 Nm de torque. E, segundo a montadora, o modelo tem um consumo de 62 km/litro de combustível.

O motor de oito cilindros pode girar até um máximo de 7.200 rpm no novo BMW M5. A velocidade máxima é limitada a 250 km/h como padrão, mas o limitador pode ser aumentado para 305 km/h se o pacote opcional M Driver for acionado.

O novo modelo pesa 2,5 toneladas, 500kg a mais que a versão anterior Crédito: BMW/Divulgação

Escapamento esportivo

Já o sistema de escapamento esportivo do novo BMW M5 possui flaps controlados eletricamente e continuamente ajustáveis ​​e dois pares de ponteiras de escape duplas familiares de outros modelos M, cada um com acabamentos de 100 milímetros em Black Chrome.

Por conta da bateria e do motor extra, o novo modelo chegou pesando 2,5 toneladas, 500kg a mais que a versão anterior. Isso pode explicar a piora no desempenho de 0 a 100km , que antes era alcançado com 3,3 segundos e agora é 3,5.

O M5, que chegou com mudanças no visual, também é equipado com o BMW IconicSounds Electric, que fornece respostas aos movimentos do acelerador quando o carro está operando no modo totalmente elétrico.

No modo de operação totalmente elétrico, o novo BMW M5 pode atingir velocidades de até 140 km/h. A bateria de alta tensão localizada na parte inferior da carroceria do carro tem 18,6 kWh de energia utilizável, permitindo uma autonomia elétrica de 67 a 69 quilômetros no ciclo WLTP. A unidade de carregamento combinada do novo BMW M5 permite carregamento AC de até 7,4 kW.

A potência gerada pelo motor de combustão e pelo motor elétrico é canalizada para a estrada através do sistema de tração integral M xDrive, cuja configuração traseira é particularmente pronunciada no modo 4WD Sport. No entanto, o motorista também pode selecionar o modo 2WD, o que envia tração exclusivamente para as rodas traseiras com o sistema DSC (Dynamic Stability Control) desligado.

O M5 veio com motor V8 de 4,4 litros com características de alta rotação, juntamente com um motor elétrico Crédito: BMW/Divulgação

O design do chassi do novo BMW M5 compreende um eixo dianteiro de duplo braço triangular e um eixo traseiro de cinco braços com cinemática e elastocinemática personalizadas, além de uma série de outros componentes especialmente ajustados.

A direção de pinhão e cremalheira assistida eletricamente com M Servotronic e relação de direção variável tem uma conexão rígida com a subestrutura do eixo dianteiro para garantir um feedback ideal da estrada e um alto grau de precisão direcional.

Também são equipados de série a suspensão adaptativa M com amortecedores controlados eletronicamente e a direção ativa integral, que direciona as rodas traseiras em até 1,5 graus.

Tanto os freios M Compound padrão quanto os freios opcionais M Carbon cerâmicos se combinam com um sistema de frenagem integrado que apresenta ao motorista duas configurações de sensação do pedal. Rodas de liga leve M (20 polegadas no eixo dianteiro, 21 polegadas no traseiro) vêm de série e são equipadas com pneus de alto desempenho.

No modo de operação totalmente elétrico, o novo BMW M5 pode atingir velocidades de até 140 km/h Crédito: BMW/Divulgação

Segurança e conforto

Em relação à segurança e conforto, o novo BMW M5 inclui recursos como aviso de colisão frontal, aviso de saída de faixa, incluindo retorno de faixa com assistência de direção, assistente de evasão, assistente de atenção e sistema de informação de limite de velocidade.

O opcional Driving Assistant Professional adiciona controle de cruzeiro ativo com função Stop & Go, juntamente com tecnologias como assistente de controle de direção e faixa, detecção de semáforos, assistente de limite de velocidade automático e navegação ativa.

O novo BMW M5 vem equipado de série com o Parking Assistant, incluindo o Reversing Assistant. Enquanto isso, o opcional parking assistant professional permite estacionamento e manobras automatizadas em uma distância de até 200 metros, controlados de dentro do carro ou pelo smartphone de fora do carro.

Em seu interior, o painel de controle no console central do novo sedã esportivo abriga uma composição específica do modelo de botões que podem ser usados para ajustar a experiência de condução às preferências individuais de várias maneiras.

O botão Setup fornece acesso direto à configuração do sistema de propulsão, Drivelogic, chassi, direção, sistema de frenagem e M xDrive, bem como à intensidade da recuperação de energia de frenagem. Duas configurações gerais do veículo podem ser armazenadas e selecionadas usando os botões M no volante. A função Launch Control está disponível em todas as configurações do menu M Setup, exceto no modo 2WD do sistema M xDrive.

O novo híbrido plug-in da BMW vem equipado com um painel de controle no console Crédito: BMW/Divulgação

Pressionar o botão DSC ativa o M Dynamic Mode, que eleva os limiares de intervenção do DSC quando se trata de aplicar entradas de frenagem e reduzir a potência do motor. Também é possível desligar o DSC completamente. Outro botão permite ao motorista selecionar o M Mode.

Quando ele alterna do modo Road padrão para o Sport, as intervenções dos sistemas de assistência ao motorista são restritas apenas às funções essenciais para a condução esportiva, assim como o conteúdo mostrado no display de informações. Se o cliente especificar o opcional M Drive Professional, ele também pode usar o modo Track.

Outros recursos do M Drive Professional incluem o M Laptimer e a função Boost Control, que maximiza a dinâmica longitudinal ao executar sprints de média distância e manobras de ultrapassagem.

O modo de operação do sistema M HYBRID também pode ser ajustado conforme desejado. O novo botão M Hybrid permite ao motorista escolher entre o modo HYBRID – para a interação inteligentemente controlada entre o motor de combustão e o motor elétrico para maximizar a eficiência ou o desempenho, dependendo da situação de condução – e a configuração ELECTRIC, na qual o motor de combustão só é acionado por kickdown do acelerador ou usando as borboletas de mudança de marchas.

O modo eControl é usado para uma recuperação eficaz da energia de frenagem e para manter a carga da bateria em um nível constante. E o M Drive Professional adiciona os modos Dynamic e Dynamic Plus à mistura, que preparam o sistema de propulsão e o sistema de resfriamento para manter a saída em um nível constantemente alto ou gerar explosões curtas de máxima potência durante a condução em pista.

Seleção de temperatura, intensidade do fluxo de ar, aquecimento dos assentos e aquecimento do volante podem ser controlados por toque ou por comando de voz Crédito: BMW/Divulgação

Cockpit esportivo

Além do painel de controle específico M no console central, o cockpit esportivo progressivo do novo BMW M5 também contém um volante de couro M redesenhado e de fundo plano com botões M iluminados, assentos multifuncionais M com uma ampla gama de ajustes elétricos e o BMW Curved Display que, assim como o BMW Head-Up Display padrão, inclui conteúdo específico M.

O BMW Live Cockpit Professional padrão também traz o sistema de navegação BMW Maps e a função Augmented View no display de controle. Uma versão aprimorada do BMW iDrive é apresentada como padrão no novo BMW M5. Ela é baseada no BMW Operating System 8.5 e projetada diretamente para uso por controle tátil e fala natural.

A tecnologia digital agora também cobre os controles das funções de climatização. Seleção de temperatura, intensidade do fluxo de ar, aquecimento dos assentos e – se especificado – o aquecimento do volante agora podem ser controlados por toque através de um item de menu na seção inferior do display de controle ou por comando de voz.

Também desempenham seu papel no ambiente interior o acabamento de couro Merino padrão, a Barra de Interação BMW, o ar-condicionado de quatro zonas, os assentos dianteiros aquecidos, a iluminação ambiente com iluminação interior específica M, incluindo Animação de Boas-vindas, e o teto solar panorâmico de vidro.

E a especificação padrão para o novo BMW M5 também oferece aos clientes o sistema de som surround Bowers & Wilkins, uma bandeja de carregamento sem fio, Comfort Access, sistema de alarme, operação automática do porta-malas e o cabo de carregamento Professional.

O novo BMW M5 também é equipado com sistema de som surround Bowers & Wilkins, bandeja de carregamento sem fio, Comfort Access e sistema de alarme Crédito: BMW/Divulgação

Entre os itens da lista de opções estão o pacote exterior M Carbon, forro de teto Alcantara, aquecimento do volante, ventilação ativa dos assentos e engate para reboque. Peças específicas de desempenho BMW M também serão oferecidas para o novo BMW M5 desde o lançamento. A seleção inclui rodas forjadas de liga leve M Performance e componentes exteriores feitos de plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP).

Emissões de carbono e consumo

Consumo de energia, combinado, ponderado: 1,7 – 1,6 l/100 km e 25,5 – 25,0 kWh/100 km de acordo com o WLTP;

emissões de CO2, combinado, ponderado: 39 – 37 g/km de acordo com o WLTP;

consumo de combustível com bateria descarregada: 10,3 – 10,2 l/100 km de acordo com o WLTP;

classes de CO2: combinado, ponderado B, com bateria descarregada G

Ficha técnica - BMW M5

Motorização combinada: potência de 727cv e torque de 1.000Nm

potência de 727cv e torque de 1.000Nm Motor a combustão: motor de 4 válvulas com 8 cilindros em V; potência de 585cv a 6.500 rpm e torque de 750Nm a 5.400rpm

motor de 4 válvulas com 8 cilindros em V; potência de 585cv a 6.500 rpm e torque de 750Nm a 5.400rpm Motor elétrico: 197cv de potência a 6.000rpm com torque de 280Nm a 5.000rpm

197cv de potência a 6.000rpm com torque de 280Nm a 5.000rpm Comprimento: 5.096mm

5.096mm Largura: 1.970mm

1.970mm Altura: 1.510mm

1.510mm Distância entre-eixos: 3.006mm

3.006mm Capacidade do tanque de combustível: 60 litros

60 litros Peso em ordem de marcha: 2.435kg

2.435kg Capacidade do porta-malas: 466 litros

466 litros Suspensão dianteira: adaptativa M com eixo duplo em alumínio, cinemática e elastocinemática específicas da linha M

adaptativa M com eixo duplo em alumínio, cinemática e elastocinemática específicas da linha M Suspensão traseira: adaptativa M com eixo de cinco braços em alumínio/aço, cinemática e elastocinemática específicas da linha M

adaptativa M com eixo de cinco braços em alumínio/aço, cinemática e elastocinemática específicas da linha M Freios dianteiros e traseiros: ventilados a disco

ventilados a disco Direção: elétrica

elétrica Transmissão: steptronic com oito velocidades

steptronic com oito velocidades Aceleração de 0-100: 3,5 segundos

3,5 segundos Velocidade máxima: limitada a 250 km/h ou 305 km/h com o pacote opcional M Driver

limitada a 250 km/h ou 305 km/h com o pacote opcional M Driver Autonomia do motor elétrico: 69km no ciclo WLTP

O modelo inclui recursos como aviso de colisão frontal, aviso de saída de faixa, assistente de atenção e sistema de informação de limite de velocidade Crédito: BMW/Divulgação