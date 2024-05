BMW cria carro de 748 cv inspirado na modelo Naomi Campbell

A modelo inglesa Naomi Campbell pilotou o veículo na abertura do 77º Festival de Cannes. Crédito: BMW/Divulgação

A BMW apresentou o XM Mystique Allure, primeiro veículo da história da marca a ser desenhado usando materiais da indústria da alta costura. O carro é fruto de uma parceria com a modelo inglesa Naomi Campbell, que pilotou o veículo na abertura do 77º Festival de Cannes, na França, que começou na terça-feira (14).



Inspirado na cor favorita de Naomi, o exterior do veículo apresenta uma tonalidade ultramarina profundamente saturada, acentuada por um acabamento fosco brilhante. Todas as superfícies do interior do carro, incluindo o M Lounge na parte traseira, são revestidas de veludo roxo.

Esta é a colaboração mais recente entre a marca e a modelo, que no ano passado lançou a campanha “Dare to be You” (Ouse ser você, em tradução literal) para o #BMW XM.

BMW XM Mystique Allure





O BMW XM Mystique Allure é um híbrido plug-in que chega a 748 cv de potência .





Carro tem ainda sistema de som desenvolvido por Hans Zimmer .





Detalhe externo do BMW XM Mystique Allure .





O modelo foi revestido usando a cor favorita de Naomi Campbell .





Detalhe externo do BMW XM Mystique Allure .





Detalhe externo do BMW XM Mystique Allure .





Revestimento interno do BMW XM Mystique Allure .





Revestimento interno do BMW XM Mystique Allure .

Outro detalhe do XM Mystique Allure é o sistema de som desenvolvido para condução do veículo. Feito em parceria com o compositor de filmes Hans Zimmer (ganhador do Oscar pelas trilhas de “Duna” e “Rei Leão”), cada momento de aceleração do modelo é acompanhado por um som que representa todo o visual e a performance do carro.

O BMW XM Mystique Allure é um híbrido plug-in que chega a 748 cv de potência, combinando um motor a gasolina e outro elétrico. Este é o primeiro carro de alta performance da linha BMW M GmbH a trazer um sistema de propulsão eletrificado.

Gerente de concessionária do ES premiação da Volkswagen

Mauricea Oliveira recebeu premiação concedida aos 25 melhores em vendas da Volkswagen no Brasil. Crédito: Divulgação

A gerente de vendas da Vitoriawagen Mauricea Oliveira recebeu um prêmio da fábrica Volkswagen concedido aos 25 melhores em vendas da marca no Brasil.

A premiação inclui viagem para Buenos Aires, na Argentina, onde recebeu a condecoração. Há 24 anos no Grupo Lider, ela foi recém-promovida de consultora a gerente de vendas em reconhecimento ao seu trabalho

Automóvel é mais usado como lazer do que trabalho, diz pesquisa

Maior parte das pessoas usa o carro para atividades de lazer. Crédito: Shutterstock

Uma pesquisa realizada pela OLX, em parceria com a MindMiners, apontou que 44% dos participantes utilizam o seu automóvel para atividades de lazer. Já 39% usam o carro para se deslocar para trabalho e escola. Apenas 10% dos participantes afirmam utilizar os veículos para trabalhar como táxi ou motorista de aplicativo.

Com relação aos recursos tecnológicos, 44% das pessoas acreditam que eles ajudam na decisão de compra, mas não são determinantes. Para 30%, essa questão influencia bastante, mas dentre os entrevistados da geração Z, chega a 45%.

Os atributos tecnológicos mais importantes são “sensores de estacionamento e de prevenção a colisões” (44%), “itens de segurança” (38%) e “veículos elétricos e híbridos” (32%).

