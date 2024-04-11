Capixabas vão percorrer 2,1 mil km de moto até o Autódromo de Interlagos

Grupo vai participar da edição deste ano do Festival de Interlagos (SP) Crédito: Shutterstock

Um grupo de 20 pessoas vai sair de Vitória, pilotando scooters, direto para o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A ação é parte de um evento realizado pela Honda que fará parte do Festival Interlagos Motos 2024, de 6 a 9 de junho, que reúne várias marcas ligadas ao universo do motociclismo, com testes-rides de novos modelos e outras atrações.

O convite, que partiu da montadora japonesa, foi feito para a Moto Vena que, segundo o diretor comercial Janio de Paula, foi a única concessionária da marca no Brasil a ser convidada. Serão 2,1 mil quilômetros de estrada, em uma viagem que deve durar até cinco dias entre ida e volta. Os integrantes do grupo serão funcionários da concessionária e clientes convidados.

“Essa é uma iniciativa da Honda Scooter Brasil para um grupo de 120 pessoas, sendo 20 da Moto Vena. Representamos a bandeira de motocicletas Honda desde 1987 e conquistamos excelentes resultados com premiações, inclusive, recebendo o conceito Dream. Isso, somado aos nossos números no mercado de vendas, resultou nesse convite por parte da Honda”, conta.

Condições especiais para o Renault Kardian O lançamento, no último mês, do Renault Kardian movimentou o mercado nacional. E o crescimento do interesse pelo novo modelo impulsionou a Orvel Renault, do Grupo Orletti, a realizar uma ação especial para o mês de abril. Entre as oportunidades estão avaliação do carro na troca acima da média do mercado e taxas de financiamentos a 0,99% ao mês. A ação ocorre em todas as seis lojas da Orvel Renault do Espírito Santo.

Modelos da Volkswagen com bônus de até R$ 12 mil

O Volkswagen Nivus tem financiamento com entrada e 24 parcelas Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Vitoriawagen realiza, no sábado (13), a campanha "Teste, Compare e Comprove”, com ofertas para os modelos Nivus, Polo Track e T-Cross. O Nivus tem bônus de até R$ 12 mil e financiamento com entrada mais 24 parcelas com taxa zero.

Já o Polo Track pode ser adquirido com desconto de R$ 5 mil. Para esse modelo, há opção de financiamento em até 60 meses e a primeira parcela para agosto de 2024. Também há condição especial para o T-Cross, com valorização no usado de até R$ 18 mil e financiamento com entrada mais 36 parcelas com taxa zero.

Feirão de seminovos com taxas a partir de 0,69% Outra oportunidade para quem está pensando em adquirir um veículo é o Mega Feirão de 72 horas da Kurumá. O evento vai até sábado (13), com modelos seminovos à venda com IPVA 2024 grátis, R$ 10 mil de bônus na troca do usado e taxas a partir de 0,69% ao mês.

Chevrolet Spin de cara nova chega à revenda da marca no ES

O Chevrolet Spin está ligeiramente mais alto e tem novidades que o deixam mais próximo conceitualmente de SUVs urbanos Crédito: Chevrolet/Divulgação

Quem tiver interesse em ver pessoalmente o novo Chevrolet Spin (agora é um crossover e não mais uma minivan), pode conhecer o modelo nas lojas da CVC, revenda da marca. Com opções de cinco e sete lugares, o crossover ganhou novidades no design, segurança, tecnologia e dirigibilidade para enfrentar seus rivais.

O modelo está ligeiramente mais alto e conta com novidades que o deixam mais próximo conceitualmente de SUVs urbanos, como o para-choque e a grade, incluindo uma moldura que contorna toda a base do veículo. Por dentro, o modelo ganha opção de ar-condicionado digital e de saída de ar dedicada para a segunda fileira de assentos, com fluxo de ar individualizado.

O Spin também é o primeiro modelo da Chevrolet no país a receber o Virtual Cockpit System (VCS), caracterizado pelo painel de instrumentos digital integrado à nova geração do MyLink. O motorista pode escolher entre seis tipos de layouts, desde um visual minimalista até um mais completo.