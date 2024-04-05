Saiba em qual cidade do ES a BYD foi a marca que mais vendeu carros em março

Subsidiárias da Chery querem 50 lojas no Brasil até o final do ano
As marcas Omoda | Jaecoo, subsidiárias da chinesa Chery, estão com uma estratégia ostensiva para sua chegada ao Brasil. Em fase de seleção dos grupos locais que irão incluir as marcas em suas revendas, o plano atual é chegar a 50 lojas até o final de 2024, ao invés das 40 iniciais. As concessionárias da Omoda | Jaecoo Brasil vão receber o já anunciado Omoda 5, SUV cupê que terá três versões, sendo duas delas híbridas leves e a topo de linha 100% elétrica. Além disso, a Jaecoo também estreia este ano com dois modelos.
Abarth lança modelo especial para comemorar 75 anos
Donos de Mustang vão comemorar 60 anos do carro em Interlagos
Outra marca que comemora aniversário este ano é o Mustang e a Ford vai organizar, para o dia 13 de abril, uma comemoração especial no Autódromo de Interlagos (SP). Todos os proprietários do modelo foram convidados pela marca e, quem não recebeu o convite, pode fazer a sua inscrição pelo link disponibilizado pela montadora. Na programação está previsto desfile na pista do autódromo, experiências e atrações para os participantes, incluindo a exibição do novo Mustang GT Performance 2024.
Compass perde a liderança para o Renegade no índice de carros usados
Executivos brasileiros animados com crescimento do mercado
Quase 90% dos executivos do mercado automotivo no Brasil estão confiantes no crescimento do mercado nos próximos cinco anos: 42% estão extremamente confiantes e 45% razoavelmente confiantes, totalizando um índice de 87%. Os dados são da 24ª edição da pesquisa “Global Automotive Executive Survey”, conduzida pela KPMG, que entrevistou executivos em todo o mundo.