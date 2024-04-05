Saiba em qual cidade do ES a BYD foi a marca que mais vendeu carros em março

Esta é a primeira vez que carros da marca ficam na frente dos modelos a combustão Crédito: Luiz Humberto Monteiro Pereira/AutoMotrix

Pela primeira vez no país uma marca de veículos eletrificados ficou em primeiro lugar de vendas de carros em duas cidades no Brasil, desbancando as tradicionais montadoras com modelos movidos apenas a combustão. E o marco foi atingido em Indaiatuba (SP) e em Vila Velha, no Espírito Santo.

A cidade canela-verde registrou a venda de 66 veículos da BYD dos 513 carros de diversas marcas vendidos em março. Isso representa uma fatia de mercado de 12,9%. Os mais vendidos da marca foram Dolphin e Dolphin Plus, com 20 e 17 unidades de cada modelo, respectivamente, segundo a montadora.

A BYD ficou 0,8% acima do segundo lugar, que ficou empatado entre Toyota e Hyundai, ambas com 62 carros vendidos cada. A Chevrolet ficou em terceiro, com 57 veículos, seguida da Fiat, que vendeu 43 unidades e a Caoa Chery, com 42 carros vendidos.

Subsidiárias da Chery querem 50 lojas no Brasil até o final do ano As marcas Omoda | Jaecoo, subsidiárias da chinesa Chery, estão com uma estratégia ostensiva para sua chegada ao Brasil. Em fase de seleção dos grupos locais que irão incluir as marcas em suas revendas, o plano atual é chegar a 50 lojas até o final de 2024, ao invés das 40 iniciais. As concessionárias da Omoda | Jaecoo Brasil vão receber o já anunciado Omoda 5, SUV cupê que terá três versões, sendo duas delas híbridas leves e a topo de linha 100% elétrica. Além disso, a Jaecoo também estreia este ano com dois modelos.

Abarth lança modelo especial para comemorar 75 anos

A Abarth ainda divulgou três imagens inéditas do Novo Abarth 600e Scorpionissima Crédito: Abarth/Divulgação

Para comemorar seus 75 anos de existência, a Abarth lançou, na Europa, a edição limitada a 1.368 unidades do Abarth 695 75° Anniversario. A quantidade é uma alusão ao motor 1.4 T-Jet, que tem 1.368 cm³ de capacidade.

A empresa ainda divulgou três imagens inéditas do novo Abarth 600e Scorpionissima: o modelo mais potente da marca até hoje, equipado com 240 cv, diferencial autoblocante mecânico, além de trazer itens encontrados tipicamente em veículos de corrida.

Donos de Mustang vão comemorar 60 anos do carro em Interlagos Outra marca que comemora aniversário este ano é o Mustang e a Ford vai organizar, para o dia 13 de abril, uma comemoração especial no Autódromo de Interlagos (SP). Todos os proprietários do modelo foram convidados pela marca e, quem não recebeu o convite, pode fazer a sua inscrição pelo link disponibilizado pela montadora. Na programação está previsto desfile na pista do autódromo, experiências e atrações para os participantes, incluindo a exibição do novo Mustang GT Performance 2024.

Compass perde a liderança para o Renegade no índice de carros usados

O Jeep Renegade ultrapassou o Compass no Índice de Veículos Usados Crédito: Jeep/Divulgação

A edição de fevereiro do Índice de Veículos Usados, uma parceria da OLX com a Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto), trouxe como destaque a luta acirrada entre os SUVs usados. O Jeep Compass perdeu a liderança para o Renegade, na categoria de SUVs até três anos. O compacto teve índice 68,6. Já nas categorias de veículos de 9 a 12 e acima de 13 anos, o campeão é o Ford EcoSport, com índice 81,2.

E nos hatches o Chevrolet Onix manteve a liderança, com índice de 74,4 na categoria de até três anos e também na faixa de 4 a 8 anos, com 81,1. Já no segmento dos sedãs, o Toyota Corolla reina em todas as categorias: de 0 a 3 anos com índice de 81, de 4 a 8 anos, com 81,1 e de 9 a 12 anos, com 70,9.

O Índice de Veículos Usados é um termômetro de demanda e venda de categorias de automóveis por meio do cruzamento de indicadores de demanda na plataforma OLX e de vendas reunidos pela Fenauto. O índice analisa, ainda, desempenhos categorizados por tipos de carroceria e idade do veículo.