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Híbridos e elétricos

O fenômeno Dolphin: BYD vende quase 1 mil carros em um só dia

Montadora chinesa bateu o próprio recorde no país, quando vendeu 821 unidades em um sábado

Publicado em 28 de Março de 2024 às 16:38

Públicado em 

28 mar 2024 às 16:38
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

BYD Dolphin Mini
P BYD Dolphin Mini vendeu 963 unidades em um só dia Crédito: BYD/Divulgação
Desde a sua chegada no Brasil, a montadora chinesa BYD tem usado uma agressiva estratégia de marketing, que tem tomado conta do mercado quando se fala de veículos elétricos. A montadora, inclusive, tem vendido mais carros híbridos do que a Toyota, que sempre liderou essa categoria.
No balanço de fevereiro, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), foram 1.900 veículos da BYD contra 1.548 da Toyota, e, no acumulado do ano, 3.419 carros híbridos vendidos pela chinesa contra 3.141 da montadora japonesa.
E, no quesito de modelos 100% elétricos, superou a Volvo que liderou até a sua chegada. No acumulado do ano a BYD tem 5.295 carros elétricos vendidos, com 66,64% de participação do mercado. Enquanto a segunda colocada, outra chinesa, a GWM, tem 1.284 e a Volvo aparece em terceiro lugar, com 388 veículos.
BYD Dolphin é o modelo, 100% elétrico, mais vendido no Brasil em 2023
BYD Dolphin é o modelo 100% elétrico mais vendido no país Crédito: Reprodução/ BYD
E no último sábado (23), a empresa bateu o seu próprio recorde de vendas em um único dia, com 963 carros vendidos (o número anterior era de 821 unidades, também em um sábado). As vendas corresponderam aos seis modelos comercializados pela empresa por aqui.
O Dolphin Mini, lançado no final de fevereiro, puxou a liderança, com 312 unidades, seguido do já conhecido e popularizado Dolphin, com 256 unidades. Em terceiro está o híbrido BYD Song Plus DM-i com 248 carros. O Seal, outro modelo 100% elétrico, vendeu 66 unidades, seguido do Yuan Plus, híbrido, com 46 vendas, e o Dolphin Plus, uma versão topo de linha do modelo homônimo, vendeu 35 carros.

Fiat Titano chega à Orvel com condições especiais para o lançamento

A Orvel está preparando uma ação especial para o lançamento da Fiat Titano. De 8 a 13 de abril, as lojas de Vila Velha e Colatina vão trazer condições especiais como emplacamento total gratuito e brindes para os primeiros clientes. Primeira picape média da montadora italiana, ela chega para bater de frente com veteranas como a Toyota Hilux, a Ford Ranger e a Chevrolet S10. Inicialmente, a Titano será comercializada, em três versões: Endurance, Volcano e Ranch. E estreia com cinco anos de garantia de fábrica.

Seres quer ser uma das 10 principais marcas de luxo globais

Seres 7
O SUV Seres 7 está entre os lançamentos futuros da marca Crédito: Seres/Divulgação
A chinesa Seres está com uma estratégia bem ousada para se tornar, até 2023, uma das 10 principais marcas de luxo globais. Para isso, está nos planos da montadora exportar 50 mil unidades até o final deste ano, posicionando-se como a marca de luxo líder em exportação da China, e planeja aumentar esse número para 200 mil unidades dentro de três anos, com uma meta de longo prazo de atingir 500 mil exportações até 2030.
A montadora quer atingir o mercado com uma gama completa de modelos, já com o lançamento de três de seus carros no mercado global: Seres 5, Seres 7 e o mais recente Seres 9, modelo mais vendido da marca no mundo.
De acordo com a classificação de vendas de marcas de luxo da China Passenger Cars Association (CPCA), a Seres já se tornou uma das cinco principais marcas de luxo na China. Os dados são de 1º de janeiro a 10 de março deste ano.

Ford Mustang GT Performance vende todas as unidades em uma hora

E por falar em velocidade de vendas, outro fenômeno aconteceu nesta semana, desta vez com a Ford. Logo após o lançamento do seu muscle car, o Mustang GT Performance, em apenas uma hora, todas as primeiras 150 unidades do modelo colocadas à venda no Brasil, se esgotaram. As vendas do modelo, que se encontra em sua sétima geração, foram feitas diretamente nas concessionárias da marca, com previsão de entrega das primeiras unidades até o final de junho. Em breve a Ford deve anunciar a disponibilidade do próximo lote e o prazo de entrega.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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