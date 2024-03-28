O fenômeno Dolphin: BYD vende quase 1 mil carros em um só dia

Fiat Titano chega à Orvel com condições especiais para o lançamento
A Orvel está preparando uma ação especial para o lançamento da Fiat Titano. De 8 a 13 de abril, as lojas de Vila Velha e Colatina vão trazer condições especiais como emplacamento total gratuito e brindes para os primeiros clientes. Primeira picape média da montadora italiana, ela chega para bater de frente com veteranas como a Toyota Hilux, a Ford Ranger e a Chevrolet S10. Inicialmente, a Titano será comercializada, em três versões: Endurance, Volcano e Ranch. E estreia com cinco anos de garantia de fábrica.
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Ford Mustang GT Performance vende todas as unidades em uma hora
E por falar em velocidade de vendas, outro fenômeno aconteceu nesta semana, desta vez com a Ford. Logo após o lançamento do seu muscle car, o Mustang GT Performance, em apenas uma hora, todas as primeiras 150 unidades do modelo colocadas à venda no Brasil, se esgotaram. As vendas do modelo, que se encontra em sua sétima geração, foram feitas diretamente nas concessionárias da marca, com previsão de entrega das primeiras unidades até o final de junho. Em breve a Ford deve anunciar a disponibilidade do próximo lote e o prazo de entrega.