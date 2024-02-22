Pesquisa mostra que 57% dos brasileiros querem comprar carro híbrido

Moto Vena é destaque nacional
O empresário Gabriel Rizk celebra o resultado da Moto Vena High Performance Dealer, realizado pela Honda com os principais indicadores de qualidade que compõem o conceito do “Concessionário de Alta Performance”. Segundo o empresário, a empresa teve um dos melhores resultados do Sudeste do Brasil e foi a única do Espírito Santo a alcançar esse destaque. A premiação será realizada em março, na Argentina, em Villa La Angostura (Patagônia), em uma experiência exclusiva e especialmente preparada em uma das maiores competições do mundo, o MXGP.
Vitoriawagen Guarapari ganha novo showroom
Brunch especial na Vitória Motors
A Vitória Motors Mercedes-Benz promove um brunch especial, onde serão apresentadas as “estrelas” da marca, redesenhadas em tecnologia e design. O evento terá um café da manhã exclusivo, com música ao vivo e uma gama de modelos de muito luxo e tecnologia. O brunch será neste sábado (24), das 9h às 14h, na loja localizada em Vitória.