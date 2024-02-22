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Eletrificados em alta

Pesquisa mostra que 57% dos brasileiros querem comprar carro híbrido

Novas tecnologias e economia de combustível atraem a possibilidade de migrar para um veículo mais caro, segundo levantamento com consumidores no Brasil

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 15:51

Públicado em 

22 fev 2024 às 15:51
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Carro híbrido, motor híbrido
Dos interessados em adquirir um modelo híbrido, 67% dos entrevistados têm carro Crédito: Shutterstock
A possibilidade de ter um veículo mais econômico e com mais tecnologia tem sido uma das principais justificativas de 57% dos consumidores brasileiros, que pensam em comprar um carro híbrido. Os dados são de uma pesquisa realizada pela plataforma de compra e venda de veículos OLX em parceria com a MindMiners, realizada com brasileiros das cinco regiões do país.
Dos interessados em adquirir um modelo híbrido, 67% dos entrevistados têm carro, mas 61% dos que não têm um automóvel também disseram estar dispostos a adquirir um veículo com esse tipo de motorização.
Apesar do interesse alto pelos modelos híbridos (equipados com motor a combustão e elétrico), apenas 14% consideram a compra de um modelo 100% eletrificado. Já 29% não planejam adquirir um carro elétrico ou híbrido.
“A pesquisa aponta que 66% dos entrevistados consideram a possibilidade de pagar mais caro por um veículo híbrido ou elétrico e, dentre os consumidores da Geração Z, chega a 73%. Isso nos leva a concluir que, apesar dos desafios econômicos, os brasileiros preferem investir em carro mais caro, mas que tenha combustível mais barato e tecnologia avançada”, afirma o VP Comercial de Autos do Grupo OLX, Flávio Passos.

Moto Vena é destaque nacional

O empresário Gabriel Rizk celebra o resultado da Moto Vena High Performance Dealer, realizado pela Honda com os principais indicadores de qualidade que compõem o conceito do “Concessionário de Alta Performance”. Segundo o empresário, a empresa teve um dos melhores resultados do Sudeste do Brasil e foi a única do Espírito Santo a alcançar esse destaque. A premiação será realizada em março, na Argentina, em Villa La Angostura (Patagônia), em uma experiência exclusiva e especialmente preparada em uma das maiores competições do mundo, o MXGP.

Vitoriawagen Guarapari ganha novo showroom

New Brand Design da Voklkswagen
Exemplo de loja com o conceito mundial da Volkswagen, New Brand Design Crédito: Volkswagen/Divulgação
A revenda Vitoriawagen localizada em Guarapari vai ganhar um showroom novo, mais moderno e tecnológico, dentro do conceito mundial da Volkswagen, New Brand Design. A reforma já teve início e o novo showroom está previsto para ser inaugurado na segunda quinzena de maio, adianta a diretora da concessionária, Juliana Braz Canedo.
Em tempo: a Vitoriawagen completa, no próximo mês, 20 anos sob a gestão do Grupo Lider, um dos principais conglomerados do setor automotivo do País com mais de 80 revendas de veículos nos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.
No mês de maio, faz 30 anos que o Grupo Lider representa a marca Volkswagen, tendo iniciado as operações no Rio de Janeiro.

Brunch especial na Vitória Motors

A Vitória Motors Mercedes-Benz promove um brunch especial, onde serão apresentadas as “estrelas” da marca, redesenhadas em tecnologia e design. O evento terá um café da manhã exclusivo, com música ao vivo e uma gama de modelos de muito luxo e tecnologia. O brunch será neste sábado (24), das 9h às 14h, na loja localizada em Vitória.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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