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Carro popular

Carro até R$ 30 mil: Volkswagen Gol é o mais vendido no ES em plataforma

Levantamento da OLX mostrou que o hatch corresponde a 21% dos modelos usados comercializados no Estado por meio de site de compra e venda de veículos

Públicado em 

25 jan 2024 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Volkswagen Gol
Volkswagen Gol foi comercializado com o preço médio de R$ 15.895 por meio da plataforma Crédito: Volkswagen/Divulgação
Assim como a preferência nacional, o Volkswagen Gol domina as comercializações de carros usados com valores de até R$ 30 mil no Espírito Santo. O levantamento foi realizado tendo como base os dados da OLX, plataforma de compra e venda de veículos on-line, que conta com um inventário de 800 mil veículos.
O hatch da montadora alemã, que saiu de linha em 2022, representa 21% das comercializações dos usados. O seu preço médio na plataforma é de R$ 15.895. Em segundo lugar está o Fiat Palio, com valor médio de R$ 17.296 e 14% de participação. Já o Chevrolet Corsa vem em terceiro lugar com 13% de share, por cerca de R$ 13.433.
No cenário nacional, o Gol (valor médio de R$ 15.895) também lidera as vendas e o Palio (R$ 17.296), vem em segundo, assim como no ES, mas a terceira posição é do Uno (R$ 16.285), seguido do Celta (R$ 16.984) e Corsa (R$ 13.433).
“Os carros populares estão consolidados no imaginário do consumidor brasileiro como veículos com bom custo-benefício. O top cinco dos mais vendidos até R$ 30 mil por meio da OLX é composto por modelos populares de marcas consolidadas no Brasil. Podemos afirmar que esses modelos devem continuar a impactar o mercado de usados por um bom tempo”, afirma o VP Comercial de Autos da OLX, Flávio Passos.

Toyota lidera venda de híbridos

Ainda sobre as vendas na OLX, outro levantamento da plataforma mostrou que a Toyota lidera as três primeiras posições quando se fala em compra e venda de carros híbridos. O Corolla sai na liderança, com 42% de share. Em segundo está o Prius, com 6% de participação e o RAV4 na terceira posição, com 3%. O Corolla também foi o mais procurado e anunciado na plataforma. O Prius é o carro híbrido com maior economia em relação a um novo, com 77% e preço médio de R$ 90.173.

Moto Vena faz evento de lançamento da nova Honda XRE 300 Sahara

Honda XRE 300 Sahara
A Honda XRE 300 Sahara tem três versões Crédito: Honda/Divulgação
A Honda XRE 300 Sahara, ou simplesmente Sahara 300, ganhou uma reformulação total da Honda, com visual inédito, chassi reformulado e novas tecnologias. E o modelo estreia em terras capixabas em grande estilo, em um evento realizado pela Moto Vena, neste sábado, que acontece, simultaneamente, nas lojas de Vitória e Vila Velha, a partir das 9h. O evento será aberto ao público.
O motor da Sahara 300 é o mesmo monocilíndrico de 293,5 cm³ que equipa a CB 300F Twister, porém com ajustes que resultaram em mais potência e torque, como caixa de ar maior e escape reconfigurado.
O propulsor da Sahara 300 entrega 25,2 cv e 2,74 kgfm no etanol, enquanto na gasolina os números são de 24,7 cv e 2,70 kgfm. Assim como a irmã naked, ela também tem câmbio de seis velocidades e possui embreagem deslizante e assistida.
Outro item que a moto herda da Twister é o painel blackout multifuncional e 100% digital. Já o ESS, sistema que aciona os piscas em frenagens de emergência, é novidade para o lançamento. Por fim, ainda há a tomada USB de série, dispensando a necessidade de adaptações, como acontecia nas gerações anteriores da XRE 300. Ao todo, serão três versões.

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Karine Nobre

Jornalista em A Gazeta, especializada em carros e imóveis, escrevendo para o caderno de Motor e Hub Imobi

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