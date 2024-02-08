Grupo capixaba vai investir R$ 3,5 milhões em loja conceito da Honda no ES

O Grupo Contauto planeja inaugurar a primeira loja conceito da Honda, no Espírito Santo, ainda este ano. O investimento previsto para as reformas e a inauguração da loja, em Vitória, é de R$ 3,5 milhões.
O investimento acontece logo após a renovação da Moto Vena de Vila Velha e agora, o foco é a Capital, onde será replicado o processo de readequação, resultando, assim, em duas lojas: uma voltada para as motos de alta cilindrada e outra para as de baixa.
“Neste momento, já selecionamos o terreno e estamos na fase de contrato e também de início do desenvolvimento do projeto, que tem a previsão de ser iniciado ainda em fevereiro”, adianta o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.
Concessionária da Honda no Espírito Santo, a Moto Vena é uma das seis empresas que integram o Grupo Contauto. A loja conceito será a Honda Dream, que tem um formato diferenciado de relacionamento com os proprietários de motocicletas de alta cilindrada da marca. Haverá, ainda, uma boutique totalmente equipada com acessórios e vestuários da marca japonesa.
A série especial do Mitsubishi Eclipse Cross já está disponível nas lojas da Multicar Mitsubishi, no Espírito Santo. Batizado de Rush, o modelo traz mudanças no design externo e está limitado a 150 unidades comercializadas com o preço de R$ 169.990.
Por fora, o SUV traz grade frontal com acabamento em black piano e o skid plate com pintura em cinza metalizado. As caixas de roda, os acabamentos inferiores dos para-choques traseiro e dianteiro, assim como as molduras inferiores das portas são pintadas na cor da carroceria.
O visual arrojado é reforçado pelas rodas de aro 18 com design renovado e acabamento no mesmo cinza metalizado presente no skid plate traseiro e, também, nos espelhos retrovisores. Por dentro, o modelo segue o exterior com acabamento em black piano no console central, nas portas, no volante e na moldura da tela touch screen do sistema de entretenimento.