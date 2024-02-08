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Alta cilindrada

Grupo capixaba vai investir R$ 3,5 milhões em loja conceito da Honda no ES

Programada para ser construída em Vitória, nova loja será voltada para motos de alta cilindrada e vestuário da marca

Publicado em 08 de Fevereiro de 2024 às 01:58

Públicado em 

08 fev 2024 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Honda CBR 1000RR-R Fireblade SP 2024
Loja será voltada para modelos de alta cilindrada da Honda Crédito: Honda/Divulgação
O Grupo Contauto planeja inaugurar a primeira loja conceito da Honda, no Espírito Santo, ainda este ano. O investimento previsto para as reformas e a inauguração da loja, em Vitória, é de R$ 3,5 milhões.
O investimento acontece logo após a renovação da Moto Vena de Vila Velha e agora, o foco é a Capital, onde será replicado o processo de readequação, resultando, assim, em duas lojas: uma voltada para as motos de alta cilindrada e outra para as de baixa.
“Neste momento, já selecionamos o terreno e estamos na fase de contrato e também de início do desenvolvimento do projeto, que tem a previsão de ser iniciado ainda em fevereiro”, adianta o diretor da Moto Vena, Gabriel Rizk.
Concessionária da Honda no Espírito Santo, a Moto Vena é uma das seis empresas que integram o Grupo Contauto. A loja conceito será a Honda Dream, que tem um formato diferenciado de relacionamento com os proprietários de motocicletas de alta cilindrada da marca. Haverá, ainda, uma boutique totalmente equipada com acessórios e vestuários da marca japonesa.

Dia de consórcio na Vitória Motors Jeep

Nesta quinta-feira (8), a Vitória Motors Jeep realiza mais uma edição do Consórcio Day. A concessionária disponibiliza planos para adquirir veículos, imóvel ou um consórcio de serviços. Outras vantagens disponíveis serão taxa de juros e taxa de adesão zero, além das condições especiais para quem for até as lojas.

Série especial do Mitsubishi Eclipse Cross chega ao ES

Mitsubishi Eclipse Cross Rush 2024
Mitsubishi Eclipse Cross Rush traz mudanças no design externo e está limitado a 150 unidades Crédito: Mitsubishi/Divulgação
A série especial do Mitsubishi Eclipse Cross já está disponível nas lojas da Multicar Mitsubishi, no Espírito Santo. Batizado de Rush, o modelo traz mudanças no design externo e está limitado a 150 unidades comercializadas com o preço de R$ 169.990.
Por fora, o SUV traz grade frontal com acabamento em black piano e o skid plate com pintura em cinza metalizado. As caixas de roda, os acabamentos inferiores dos para-choques traseiro e dianteiro, assim como as molduras inferiores das portas são pintadas na cor da carroceria.
O visual arrojado é reforçado pelas rodas de aro 18 com design renovado e acabamento no mesmo cinza metalizado presente no skid plate traseiro e, também, nos espelhos retrovisores. Por dentro, o modelo segue o exterior com acabamento em black piano no console central, nas portas, no volante e na moldura da tela touch screen do sistema de entretenimento.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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