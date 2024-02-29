Evento de mobilidade elétrica e sustentabilidade do Ifes muda a data

As vendas financiadas de veículos em janeiro somaram 562 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número, que inclui veículos leves, motos e pesados em todo o país, cresceu 27,1% na comparação com o mesmo período de 2023, mas teve queda de 1,7% em relação a dezembro do ano passado. No segmento de veículos leves, a alta foi de 22,8% ante janeiro de 2023. Comparado a dezembro, houve recuo de 2,1%. O número de financiamentos de motos no mês foi 50,3% maior do que em janeiro de 2023 e 2,8% maior do que em dezembro.