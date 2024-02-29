Evento de mobilidade elétrica e sustentabilidade do Ifes muda a data

Financiamento de veículos cresce 27%
As vendas financiadas de veículos em janeiro somaram 562 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número, que inclui veículos leves, motos e pesados em todo o país, cresceu 27,1% na comparação com o mesmo período de 2023, mas teve queda de 1,7% em relação a dezembro do ano passado. No segmento de veículos leves, a alta foi de 22,8% ante janeiro de 2023. Comparado a dezembro, houve recuo de 2,1%. O número de financiamentos de motos no mês foi 50,3% maior do que em janeiro de 2023 e 2,8% maior do que em dezembro.
Consumidores querem comprar carro on-line
Renault planeja carro elétrico em parceria com outras montadoras
Montadoras europeias estão buscando meios de frear a investida chinesa de carros elétricos no continente. Uma das ações mais substanciais tem sido da Renault. Segundo o site Automotive News Europe, o CEO da montadora francesa, Luca de Meo, revelou, durante o Salão do Automóvel de Genebra, que estavam em conversa com outras empresas para a fabricação de um minicarro movido a bateria para a região. Recentemente, a Renault anunciou o lançamento de uma versão elétrica do Twingo para 2026 com um preço abaixo dos 20 mil euros.