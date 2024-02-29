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Eficiência energética

Evento de mobilidade elétrica e sustentabilidade do Ifes muda a data

Marcado para o dia 21 de março, evento vai reunir profissionais, acadêmicos e indústria para discutir temas como eficiência energética

Publicado em 29 de Fevereiro de 2024 às 01:58

Públicado em 

29 fev 2024 às 01:58
Karine Nobre

Colunista

Karine Nobre

Carro elétrico cresce no ES
Mobilidade elétrica será um dos temas de workshop Crédito: Pixabay
Workshop de Mobilidade Elétrica, Eficiência Energética e Sustentabilidade, que será realizado pelo campus do Ifes de Vitória, mudou a data para o dia 21 de março. O evento acontece na Cidade da Inovação, em Jardim da Penha, a partir das 13h30 e terá a presença de acadêmicos, profissionais e representantes da indústria para discutir sobre assuntos relacionados à mobilidade elétrica.
Na programação haverá palestras, mostra de trabalhos e uma aula inaugural do curso de Manutenção de Veículos Elétricos Levíssimos. O evento ainda terá exposição de veículos elétricos como carros, bicicletas e scooters e vai marcar o lançamento do livro “Mobilidade Elétrica no ES: Um Projeto de Vanguarda”, que reúne capítulos de pesquisadores e bolsistas do projeto.
As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo link. A programação completa está disponível no site do Campus Vitória do Ifes. 

Financiamento de veículos cresce 27%

As vendas financiadas de veículos em janeiro somaram 562 mil unidades, entre novos e usados, de acordo com dados da B3. O número, que inclui veículos leves, motos e pesados em todo o país, cresceu 27,1% na comparação com o mesmo período de 2023, mas teve queda de 1,7% em relação a dezembro do ano passado. No segmento de veículos leves, a alta foi de 22,8% ante janeiro de 2023. Comparado a dezembro, houve recuo de 2,1%. O número de financiamentos de motos no mês foi 50,3% maior do que em janeiro de 2023 e 2,8% maior do que em dezembro.

Consumidores querem comprar carro on-line

Negociação de carro pela internet requer cuidados para evitar dor de cabeça
38% das pessoas estão dispostas a realizar o processo de aquisição do veículo de forma digital Crédito: Andrey Popov/ AdobeStock
Uma pesquisa realizada pela Cox Automotive revelou que caiu de 53% para 8% a quantidade de pessoas com interesse em comprar um carro de forma presencial. “As pessoas estão querendo cada vez mais a praticidade do on-line. Mas para o consumidor fechar o negócio, ele precisa ‘tocar’ e ‘sentir’ o carro digitalmente”, diz Fábio Braga, Country Manager MegaDealer.
Ainda segundo o levantamento, 38% das pessoas estão dispostas a realizar o processo de aquisição do veículo de forma digital. Em 2022, 39% dos clientes compravam o veículo com processos online e presencial na concessionária. Este índice aumentou para 64% atualmente.
Enquanto numa compra presencial, o processo dura em média 5h30, no on-line o tempo fica em menos de uma hora e ainda gera uma satisfação maior do cliente.

Renault planeja carro elétrico em parceria com outras montadoras

Montadoras europeias estão buscando meios de frear a investida chinesa de carros elétricos no continente. Uma das ações mais substanciais tem sido da Renault. Segundo o site Automotive News Europe, o CEO da montadora francesa, Luca de Meo, revelou, durante o Salão do Automóvel de Genebra, que estavam em conversa com outras empresas para a fabricação de um minicarro movido a bateria para a região. Recentemente, a Renault anunciou o lançamento de uma versão elétrica do Twingo para 2026 com um preço abaixo dos 20 mil euros.

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Karine Nobre

A jornalista Karine Nobre traz, semanalmente, análises do mercado automotivo, especulações e novidades do que acontece no setor, no Espírito Santo, Brasil e no mundo.

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