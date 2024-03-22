Renault Kardian chega às concessionárias do ES

Agora que o Kardian foi oficialmente lançado pela Renault, é a vez das concessionárias da marca levarem o modelo ao consumidor final para conhecerem de perto o primeiro SUV compacto da montadora.
Além disso, o motor TCe 1.0 turbo de 125 cv e torque de 220 Nm, a nova plataforma Renault Group Modular Platform (RGMP) e a nova identidade da marca também estreiam no Kardian. A versão de entrada do modelo, a Evolution, custa a partir de R$ 112.790 e ele chega para competir diretamente com o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus.
A Orvel é uma das concessionárias que já está com o modelo pronto para os testes-drives e, neste sábado (23), realiza um café da manhã de lançamento do Kardian em suas seis lojas, localizadas no Espírito Santo. A diretoria do Grupo Orletti (dono das concessionárias da Orvel), inclusive, esteve em São Paulo para o evento de lançamento do compacto, para o qual concessionários e parceiros da Renault no Brasil foram convidados.
“O slogan do Kardian é a mudança que muda tudo e não é por menos. Nós, como representantes da marca Renault no Espírito Santo, e além disso, parte do Grupo Orletti, estamos orgulhosos e certos de que este grande lançamento será um sucesso. Convidamos todos a conhecer o Kardian, fazer um teste-drive e conhecer toda a inovação proposta pela Renault”, diz Bruno Fortes, gerente Comercial da Orvel Renault.
Um dos modelos que ajudou a popularizar a Hyundai no Brasil, o Tucson, terá a sua última unidade da primeira geração leiloada pela Caoa, empresa responsável pela comercialização e fabricação do SUV no país. Ao todo, foram 200 mil unidades vendidas da primeira geração, entre importados e fabricados no Brasil.
O Tucson chegou por aqui em sua primeira geração, em 2004, sendo importado pela Caoa até 2010, quando a empresa brasileira passou a fabricá-lo em sua planta de Anápolis (GO). Ele foi o primeiro veículo de passeio a ser produzido na planta, que ainda fabrica o modelo, que encontra-se em sua terceira geração, mas agora chamado de New Tucson.
A unidade leiloada é da primeira geração, que teve sua produção encerrada em 2019. Ele ficará disponível no site Superbid
, até o dia 5 de abril. O lance inicial atual já está em R$ 110 mil. Todo o valor arrecadado será doado para o Hospital de Câncer de Barretos.
As revendas Vitoriawagen estão com ofertas especiais dos modelos da Volkswagen neste final de semana. O Nivus está sendo ofertado a R$ 119.990 e financiamento com entrada mais 24 parcelas com taxa zero.
Outro modelo é o Polo Track, que tem desconto de R$ 5 mil de desconto. No caso de financiamento, o hatch tem entrada mais 60 parcelas de R$ 990. Também há condição especial para o T-Cross: versões a partir de R$ 113.990 e financiamento com entrada mais 36 parcelas com taxa zero.