Renault Kardian chega às concessionárias do ES

Renault Kardian inaugura nova fase da montadora francesa no Brasil Crédito: Renault/Divulgação

Agora que o Kardian foi oficialmente lançado pela Renault, é a vez das concessionárias da marca levarem o modelo ao consumidor final para conhecerem de perto o primeiro SUV compacto da montadora.

Toda a atenção em cima do Kardian tem uma justificativa, já que ele inaugura uma nova fase da marca no país, sendo o primeiro modelo da Renault a ser desenvolvido por brasileiros (o time de design da América Latina) , tendo como foco os mercados emergentes.

Além disso, o motor TCe 1.0 turbo de 125 cv e torque de 220 Nm, a nova plataforma Renault Group Modular Platform (RGMP) e a nova identidade da marca também estreiam no Kardian. A versão de entrada do modelo, a Evolution, custa a partir de R$ 112.790 e ele chega para competir diretamente com o Fiat Pulse e o Volkswagen Nivus.

A Orvel é uma das concessionárias que já está com o modelo pronto para os testes-drives e, neste sábado (23), realiza um café da manhã de lançamento do Kardian em suas seis lojas, localizadas no Espírito Santo. A diretoria do Grupo Orletti (dono das concessionárias da Orvel), inclusive, esteve em São Paulo para o evento de lançamento do compacto, para o qual concessionários e parceiros da Renault no Brasil foram convidados.

“O slogan do Kardian é a mudança que muda tudo e não é por menos. Nós, como representantes da marca Renault no Espírito Santo, e além disso, parte do Grupo Orletti, estamos orgulhosos e certos de que este grande lançamento será um sucesso. Convidamos todos a conhecer o Kardian, fazer um teste-drive e conhecer toda a inovação proposta pela Renault”, diz Bruno Fortes, gerente Comercial da Orvel Renault.

Nova loja Carlider na Serra O Grupo Lider inaugurou a segunda loja Carlider no Espírito Santo, que oferece modelos seminovos com procedência e garantia, além de serviços como consórcio, veículo por assinatura e seguro. A primeira loja Carlider está localizada em Jardim Camburi, em Vitória.

Último Hyundai Tucson da 1ª geração será leiloado pela Caoa

Hyundai Tucson da 1ª geração que será leiloado

Um dos modelos que ajudou a popularizar a Hyundai no Brasil, o Tucson, terá a sua última unidade da primeira geração leiloada pela Caoa, empresa responsável pela comercialização e fabricação do SUV no país. Ao todo, foram 200 mil unidades vendidas da primeira geração, entre importados e fabricados no Brasil.

O Tucson chegou por aqui em sua primeira geração, em 2004, sendo importado pela Caoa até 2010, quando a empresa brasileira passou a fabricá-lo em sua planta de Anápolis (GO). Ele foi o primeiro veículo de passeio a ser produzido na planta, que ainda fabrica o modelo, que encontra-se em sua terceira geração, mas agora chamado de New Tucson.

A unidade leiloada é da primeira geração, que teve sua produção encerrada em 2019. Ele ficará disponível no site Superbid , até o dia 5 de abril. O lance inicial atual já está em R$ 110 mil. Todo o valor arrecadado será doado para o Hospital de Câncer de Barretos.

Dia de descontos para comprar carro da Hyundai E por falar em Hyundai, a Tai Motors realiza, neste sábado (23), “Hyundai Day”, com ofertas reveladas na hora e taxas especiais para toda linha HB20 e Creta. Durante o evento, que acontece das 8h às 18h, os clientes poderão negociar direto com o gerente.

Taxa zero para comprar Nivus na Vitoriawagen

Volkswagen Nivus está com preços que partem de R$ 119.990 Crédito: Volkswagen/Divulgação

As revendas Vitoriawagen estão com ofertas especiais dos modelos da Volkswagen neste final de semana. O Nivus está sendo ofertado a R$ 119.990 e financiamento com entrada mais 24 parcelas com taxa zero.