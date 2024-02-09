Novo BMW Série 5 chega ao Brasil em março nas versões elétrica e híbrida

BMW i5 M60 obteve nota máxima em todos os testes de colisão realizados Crédito: DANIEL KRAUS/ BMW/ Divulgação

A nova geração do BMW Série 5 já tem data para sua estreia no Brasil. O modelo será lançado no começo de março e chegará primeiro na inédita versão 100% elétrica i5 M60. Em seguida, chega a versão 530e, com trem de força híbrido.

Produzido na fábrica do BMW Group em Dingolfing, na Alemanha, o novo BMW i5 M60 é equipado com dois motores, que juntos rendem 601 cv de potência e até 82,0 kgfm de torque. O conjunto permite ao sedã executivo elétrico acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos.

Com a promessa de trazer tecnologias voltadas ao bem-estar dos seus passageiros, o novo BMW i5, de acordo com informações da montadora, foi eleito por diversos avaliadores globais como um dos carros mais seguros do mundo, obtendo nota máxima em todos os testes de colisão realizados.

Ainda não foram revelados mais detalhes técnicos sobre o modelo e valores, o que a montadora diz que irá informar em breve.