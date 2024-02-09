Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Novo BMW Série 5 chega ao Brasil em março nas versões elétrica e híbrida
Nova geração

Novo BMW Série 5 chega ao Brasil em março nas versões elétrica e híbrida

O sedã i5 M60 vem primeiro, equipado com dois motores, que juntos rendem 601 cv de potência. Na sequência, chega a versão 530e, com trem de força híbrido

Publicado em 09 de Fevereiro de 2024 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2024 às 17:52
BMW i5 M60 obtendo nota máxima em todos os testes de colisão realizados
BMW i5 M60 obteve nota máxima em todos os testes de colisão realizados Crédito: DANIEL KRAUS/ BMW/ Divulgação
A nova geração do BMW Série 5 já tem data para sua estreia no Brasil. O modelo será lançado no começo de março e chegará primeiro na inédita versão 100% elétrica i5 M60. Em seguida, chega a versão 530e, com trem de força híbrido.
Produzido na fábrica do BMW Group em Dingolfing, na Alemanha, o novo BMW i5 M60 é equipado com dois motores, que juntos rendem 601 cv de potência e até 82,0 kgfm de torque. O conjunto permite ao sedã executivo elétrico acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3,8 segundos.
Com a promessa de trazer tecnologias voltadas ao bem-estar dos seus passageiros, o novo BMW i5, de acordo com informações da montadora, foi eleito por diversos avaliadores globais como um dos carros mais seguros do mundo, obtendo nota máxima em todos os testes de colisão realizados.
Ainda não foram revelados mais detalhes técnicos sobre o modelo e valores, o que a montadora diz que irá informar em breve.
Com informações do BMW Group.

LEIA MAIS EM MOTOR

BMW i7 tem autonomia de quase 500 km e potência de 544 cv

BMW inicia vendas do iX M60 no Brasil, SUV elétrico com 619 cv de potência

BMW X5 e BMW X6 chegam ao Brasil com preços de até R$ 1 milhão

Nova geração do BMW X1 estreia no Brasil de cara nova e produção nacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico BMW Motor Híbrido Motor Elétrico Carro Híbrido bmw Serie 5 bmw i5
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados