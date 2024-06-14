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Novo BMW 420i Cabrio é lançado no Brasil com mudanças no visual e capota retrátil

Lançamento da Série 4 da montadora alemã chega ao Brasil em versão única M Sport, com motor 2.0l TwinPower Turbo com 184cv de potência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jun 2024 às 16:44

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 16:44

BMW 420i Cabrio
Os faróis do BMW 420i Cabrio receberam as novas assinaturas da Série 4 com luzes em LED verticais realçando a aparência do modelo Crédito: BMW/Divulgação
A BMW lançou no Brasil a versão conversível da Série 4, o 420i Cabrio, por R$ 479.950, com capota retrátil que pode ser aberta ou fechada em até 18 segundos com o carro em velocidade máxima de até 50km/h. O conversível de luxo chega em única versão ao país, com os detalhes da linha M Sport. Os principais destaques são as mudanças no acabamento.
Sobre o visual, os faróis receberam as novas assinaturas do Série 4 com luzes em LED verticais realçando a aparência do modelo. Na traseira, as lanternas também ganham uma nova assinatura em LED. As rodas são de liga leve de 19 polegadas do modelo Double-Spoke e foram redesenhadas.
No interior, a principal novidade do modelo é a estreia do volante M Sport com base reta, reforçando a dirigibilidade esportiva do modelo, que possui espaço para quatro pessoas e porta-malas de 300 litros (ou 385 litros com o banco traseiro rebatido).

Motor

BMW 420i Cabrio - Externo

Produzido na fábrica do BMW Group em Regensburg, na Alemanha, o 420i Cabrio M Sport tem motor 2.0l TwinPower Turbo com 184cv de potência, entre 5.000rpm e 6.500rpm, 300Nm de torque, entre 1.350rpm e 4.000rpm, câmbio automático de oito velocidades e tração traseira. Com esse conjunto, o modelo acelera de 0 a 100km em apenas 8,2 segundos.
Recheado de tecnologias
O 420i traz de série o BMW Curved Display, uma tela curva composta por uma tela de 12,3 polegadas atrás do volante e outra tela de 14,9 polegadas que faz o papel de central multimídia.

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A menor, programável em design e itens de controle do veículo, fica responsável por exibir informações do painel de instrumentos, enquanto a maior faz a função de sistema de entretenimento e tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto sem fio.
Há ainda sistema de som Harman Kardon, sistema parking assistant plus, que auxilia o motorista a estacionar; ar-condicionado com controle digital automático e BMW Comfort Access 2.0 (destrava e acende luzes de boas-vindas ao se aproximar do carro e tranca o veículo ao se afastar sem necessidade de encostar na chave, além de possibilitar a abertura do porta-malas).

BMW 420i Cabrio - Interno

O modelo também conta com o driving assistant professional (assistente de condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções). Suspensão e freios M Sport completam o pacote.
Ainda no quesito tecnologia, o BMW Intelligent Personal Assistant, também conhecido como IPA, é capaz de executar funções diversas no veículo ou explicar o funcionamento de equipamentos sendo ativado por meio da voz com a frase “Olá BMW”, ou qualquer outra frase que for programada.

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Além disso, o sistema é capaz de aprender os hábitos do motorista e adaptar suas funções, como por exemplo, ligar automaticamente o ar-condicionado em certa temperatura. Há também integração com assistente de voz Alexa, possibilitando melhorar a experiência de condução por meio da interação natural por voz.
O modelo também tem compatibilidade com o My BMW App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, e acionar a ventilação do carro.
BMW 420i Cabrio
O BMW 420i Cabrio M Sport está disponível nas cores Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Portimao, Arctic Racing Blue, Cinza Brooklyn, Verde Cape York e Vermelho Fire Crédito: BMW/Divulgação
Além disso, com o My BMW App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível de combustível, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.
O BMW 420i Cabrio M Sport está disponível nas cores Branco Alpino, Preto Safira, Branco Mineral, Azul Portimao, Arctic Racing Blue, Cinza Brooklyn, Verde Cape York e Vermelho Fire, com diversas opções de revestimento interno em Couro Vernasca em Preto/Preto, Couro Vernasca em Mocha/Preto, Couro Vernasca em Vermelho Tacora/Preto e Couro Vernasca em Oyster/Preto.
Todas as unidades chegam ao Brasil com o programa BSI gratuito pelo período de três anos ou 40.000 km (o que ocorrer primeiro). O BMW Service Inclusive (BSI) é um programa que oferece serviços de manutenção de veículos BMW, com cobertura mundial na rede de concessionárias autorizadas, sem custo adicional dos serviços cobertos.
Com informações da BMW.

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