Emplacamentos de veículos no ES crescem mais de 25% em 2024

Comparação é no acumulado de janeiro a maio com o mesmo período de 2023; ao todo, foram vendidos 39.330 veículos no Estado este ano

As condições favoráveis de oferta do crédito mantiveram o mercado de veículos no Espírito Santo aquecido. (Shutterstock)

Maio continuou a trajetória de crescimento registrada nos meses anteriores na quantidade de emplacamentos de veículos no Espírito Santo. Foram emplacados, nesse mês, no Estado, 8.940 veículos de todos os segmentos, contra 8.207 unidades vendidas em abril de 2024, apresentando um aumento de 8,93%.

Já no acumulado do ano, as vendas somaram 39.330 veículos, contra 31.316 no mesmo período de 2023, o que representa um crescimento de 25,59%. E quando se compara apenas o mês de maio com o do ano passado, as vendas foram superiores em 27,92%.

As condições favoráveis de oferta do crédito mantiveram o mercado de veículos no Espírito Santo aquecido, afirma o presidente do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives), Augusto Giuberti.

“O crescimento ocorreu em maio, como também, no acumulado dos cinco primeiros meses deste ano. Isso faz com que o mercado continue apresentando projeções de crescimento na casa de 10% a 12% no total do setor para o ano de 2024”, diz.

Resultados nacionais

Por outro lado, houve uma pequena retração de 8,29% nos emplacamentos de veículos no Brasil. Segundo aponta relatório da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), um dos motivos é a redução de um dia útil a menos em maio (21 dias em maio contra 22 dias úteis em abril), em razão de feriados.

No entanto, o resultado do acumulado do ano é o melhor para o período desde 2014, segundo afirma o presidente da Fenabrave, José Maurício Andreta Júnior: o crescimento foi de 15,87% quando comparado ao mesmo período de 2023 e também é maior do que maio do ano passado, com um crescimento de 10,16%.

Ele também falou sobre o impacto das chuvas no Rio Grande do Sul, afirmando ainda ser cedo para fazer qualquer análise. “O Rio Grande do Sul respondeu por cerca de 4% dos licenciamentos do Brasil até abril. Sabemos que houve perdas, mas parte dessa frota poderá ser reposta nos próximos meses, considerando os sinistros ainda não registrados”, afirma Andreta Jr.

Para ele, o momento é de cautela, principalmente por causa das dificuldades enfrentadas no Rio Grande do Sul, uma vez que os prejuízos das enchentes ainda estão sendo contabilizados e a situação local permanece crítica.

“As condições favoráveis do crédito mantiveram o mercado aquecido no restante do país, tanto em maio como no acumulado dos cinco primeiros meses deste ano, fazendo com que o mercado total continue apontando viés positivo”, afirma.

Venda de elétricos

Desde fevereiro deste ano, a Fenabrave tem contabilizado os volumes de emplacamentos de veículos eletrificados (híbridos e 100% elétricos). No caso dos híbridos, maio registrou uma leve queda de 0,75% quando comparada a abril. Foram comercializadas 8.437 unidades contra 8.501 em abril de 2024.

Quando comparado com maio do ano passado, houve um crescimento de 44,99% (foram emplacadas 5.819 unidades de eletrificados em maio de 2023). E, no acumulado do ano, o resultado foi 70,15%: foram 38.893 unidades vendidas de janeiro a maio de 2025 ante 22.858 carros emplacados no mesmo período em 2023.

Já quando se fala de veículos 100% elétricos, a queda em maio foi de 22,76% em comparação a abril. Em relação a maio de 2023, o crescimento foi de 741,56%: 5.175 unidades vendidas em 2024 ante 615 comercializadas em maio de 2023. E, no acumulado do ano, o crescimento foi de 722,82%: 26.001 unidades de janeiro a maio de 2024 contra 3.160 carros 100% elétricos comercializados no mesmo período de 2023.

