Feirão de fábrica e evento com programação musical para comprar carro e moto no ES

Marcas e concessionárias promovem ações no final de semana para quem quer comprar carro ou moto. Uma das ações é o feirão da Chevrolet, neste sábado (22), que acontece em Vitória, reunindo as concessionárias da marca, com descontos direto da fábrica.
Entre as ofertas, está o Chevrolet Onix Turbo, com desconto de R$ 10 mil e taxa zero no financiamento e o Chevrolet Tracker Turbo a partir de R$ 119.900 com descontos de até R$ 15 mil na linha. “Estamos apostando nessas ações, tendo em um mesmo local várias concessionárias da nossa marca para oferecer as melhores condições e descontos atrativos para os clientes”, afirma Juan Carlos Osorio, gerente de marketing regional da General Motors do Brasil.
Já a Citroën estará com uma campanha que vai até o dia 4 de julho, trazendo condições especiais para modelos como o C3 e o C3 Aircross. As ofertas incluem pacotes de financiamento e bônus que passam dos R$ 30 mil.
A BYD também traz uma promoção de fábrica, neste sábado, a campanha DiaE em toda a rede de concessionárias. Além do seguro grátis para o Dolphin, a BYD oferece bônus varejo de R$ 14.500 para a versão GS 2024 e de R$ 15.400 para a versão Plus 2024. Outros modelos também trazem outras vantagens.
E a Vitória Motors Jeep vai realizar, neste sábado (22), a partir das 10h, o evento Jeep & Ram Fest, com pista de test drive, foodtruck, música ao vivo e outras programações para os clientes, na loja localizada na avenida Vitória em Vitória.
Confira as oportunidades
Feirão Outlet Chevrolet
Nesta sexta (21) e sábado (22) acontece o Feirão Outlet Chevrolet, no estacionamento do Shopping Vitória, com presença das três concessionárias da marca no Espírito Santo: CVC, VESSA e Via Capital.
Entre os atrativos estão Onix com desconto de até R$ 10 mil na troca do usado e taxa zero de financiamento e Tracker a partir de R$ 119.990. Além disso, Tracker Turbo estará disponível a partir de R$119.900, com descontos de até R$ 15 mil nesta linha.
Outras novidades em exposição são o novo Spin, Montana e S10, os recentes lançamentos da Chevrolet. O evento também terá teste-drive e aprovação de crédito na hora.
Orvel Renault
A Orvel Renault da Serra realiza até sábado (22), o primeiro Mega Vendas 360 Orvel Renault. A proposta dessa ação envolve todos os departamentos da empresa, desde venda de veículos novos, usados, consórcio, peças, serviços e acessórios, com condições exclusivas da montadora num único evento.
Prime Hyundai
No dia 22 de junho, acontece o Hyundai Day, com condições exclusivas para adquirir um veículo da marca com benefícios e facilidades especiais de financiamento.
Kurumá
A partir das 9h do sábado (22), a Kurumá promove o Arraiá de Ofertas, com comidas e bebidas típicas das festas juninas e ofertas para os veículos da marca. O destaque do evento será o lançamento da nova Hilux SRV LED 2024.
A picape chega ao mercado com aprimoramentos, incluindo faróis e lanternas em LED, motor de 204 CV com 50,9 kgf.m de torque, tração 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial traseiro, 7 airbags e um avançado sistema multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.
- Toyota Yaris: parcelas a partir de R$ 1.999.
- Toyota Corolla Xei: parcelas a partir de R$ 1.499.
- Toyota Corolla Altis Híbrido Premium: parcelas a partir de R$ 799.
- Toyota Corolla Cross XRE 2025: duas revisões grátis.
- Toyota SW4 SRX de 7 lugares: duas revisões grátis
- Toyota Hilux SRX Plus 2024: bônus de R$ 15 mil para usar como quiser
- Seminovos Kurumá: taxa a partir de 0,99% ou entrada em até 10 vezes sem juros no cartão, além do IPVA 2024 grátis.
Vitória Motors Jeep
- Jeep Commander e Jeep Compass: valorização do usado na troca.
- Jeep Renegade: usado na troca com tabela Fipe.
- Pós-venda: limpeza e higienização da caixa evaporadora de R$ 499 por R$ 349,90.
Vitória Motors Ram
Até o final de junho, os serviços de alinhamento e balanceamento, além da limpeza e higienização da caixa evaporadora estão com descontos.
Vitória Motors Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz Classe C: a partir de R$ 349.900.
- Mercedes-Benz GLB Progressive: bônus de trade in de R$ 23 mil na valorização do seminovo ou condição especial de 6% para clientes CNPJ.
- Mercedes-Benz C 200: bônus de trade-in de R$ 18 mil na valorização do seminovo ou condição especial de 4% para clientes CNPJ.
Citroën
Até 4 de julho, condições especiais para diversos modelos. As ofertas incluem pacotes competitivos de financiamento e bônus que passam dos R$ 30 mil.
- Citroën C3 Live Plus: R$ 69.900 na venda e-commerce.
- Citroën C3 Live Pack: no varejo, com redução de R$ 9 mil e parte de R$ 74.390. Financiamento com taxa de 0,99% em 36x e entrada de 50%.
- Citroën C3 Feel: de R$ 86.390 por R$ 80.390. Financiamento com taxa de 0,99% em 36x e entrada de 50%.
- Citroën Aircross: a partir de R$ 99.990 no e-commerce e promoções no varejo, com R$ 9 mil de bônus para todas as versões 5 lugares e R$ 11 mil de bônus para todas as versões 7 lugares.
- Citroën Jumpy Cargo: de R$ 210.990 por R$ 182.370.
- Citroën Jumpy Vitré: de R$ 216.990 por R$ 183.380
- Citroën Jumper: reduções de preços na gama vão de R$ 12.500 a R$ 13.850 de acordo com a versão.
BYD
Neste sábado, 22 de junho, a BYD realiza a campanha DiaE em toda a rede de concessionárias.
- DYB Dolphin: seguro grátis e bônus varejo de R$ 14.500 para a versão GS 2024 e de R$ 15.400 para a versão Plus 2024. Documentação grátis.
- BYD Song Plus: a configuração com autonomia de 50km conta com bônus varejo de R$15 mil e bônus trade-in de R$ 10 mil na autonomia de 105km. Documentação grátis.
- BYD Yuan e Seal 2025: ganhar 1 ano de seguro total ou IPVA 2024 grátis.
Kawasaki
A Kawasaki, em parceria com o banco Santander, promove, neste sábado (22), campanha de vendas nas concessionárias autorizadas. Durante esses dias, serão oferecidas condições especiais de financiamento para modelos de motocicletas até 600cc. Para os modelos acima de 600cc, as condições serão negociadas diretamente pela equipe do banco.