Feirão de fábrica e evento com programação musical para comprar carro e moto no ES

O Chevrolet Onix é um dos modelos que estará com descontos no feirão da marca que acontece em Vitória Crédito: Chevrolet/Divulgação

Marcas e concessionárias promovem ações no final de semana para quem quer comprar carro ou moto. Uma das ações é o feirão da Chevrolet, neste sábado (22), que acontece em Vitória, reunindo as concessionárias da marca, com descontos direto da fábrica.

Entre as ofertas, está o Chevrolet Onix Turbo, com desconto de R$ 10 mil e taxa zero no financiamento e o Chevrolet Tracker Turbo a partir de R$ 119.900 com descontos de até R$ 15 mil na linha. “Estamos apostando nessas ações, tendo em um mesmo local várias concessionárias da nossa marca para oferecer as melhores condições e descontos atrativos para os clientes”, afirma Juan Carlos Osorio, gerente de marketing regional da General Motors do Brasil.

Já a Citroën estará com uma campanha que vai até o dia 4 de julho, trazendo condições especiais para modelos como o C3 e o C3 Aircross. As ofertas incluem pacotes de financiamento e bônus que passam dos R$ 30 mil.

A BYD também traz uma promoção de fábrica, neste sábado, a campanha DiaE em toda a rede de concessionárias. Além do seguro grátis para o Dolphin, a BYD oferece bônus varejo de R$ 14.500 para a versão GS 2024 e de R$ 15.400 para a versão Plus 2024. Outros modelos também trazem outras vantagens.

E a Vitória Motors Jeep vai realizar, neste sábado (22), a partir das 10h, o evento Jeep & Ram Fest, com pista de test drive, foodtruck, música ao vivo e outras programações para os clientes, na loja localizada na avenida Vitória em Vitória.

Confira as oportunidades

Feirão Outlet Chevrolet

Nesta sexta (21) e sábado (22) acontece o Feirão Outlet Chevrolet, no estacionamento do Shopping Vitória, com presença das três concessionárias da marca no Espírito Santo: CVC, VESSA e Via Capital.

Entre os atrativos estão Onix com desconto de até R$ 10 mil na troca do usado e taxa zero de financiamento e Tracker a partir de R$ 119.990. Além disso, Tracker Turbo estará disponível a partir de R$119.900, com descontos de até R$ 15 mil nesta linha.

Outras novidades em exposição são o novo Spin, Montana e S10, os recentes lançamentos da Chevrolet. O evento também terá teste-drive e aprovação de crédito na hora.

Orvel Renault

A Orvel Renault da Serra realiza até sábado (22), o primeiro Mega Vendas 360 Orvel Renault. A proposta dessa ação envolve todos os departamentos da empresa, desde venda de veículos novos, usados, consórcio, peças, serviços e acessórios, com condições exclusivas da montadora num único evento.

Prime Hyundai

No dia 22 de junho, acontece o Hyundai Day, com condições exclusivas para adquirir um veículo da marca com benefícios e facilidades especiais de financiamento.

Kurumá

Toyota Corolla está com vantagens na negociação Crédito: Toyota/Divulgação

A partir das 9h do sábado (22), a Kurumá promove o Arraiá de Ofertas, com comidas e bebidas típicas das festas juninas e ofertas para os veículos da marca. O destaque do evento será o lançamento da nova Hilux SRV LED 2024.

A picape chega ao mercado com aprimoramentos, incluindo faróis e lanternas em LED, motor de 204 CV com 50,9 kgf.m de torque, tração 4x4 com reduzida e bloqueio de diferencial traseiro, 7 airbags e um avançado sistema multimídia compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio.

Toyota Yaris: parcelas a partir de R$ 1.999.

Toyota Corolla Xei: parcelas a partir de R$ 1.499.

Toyota Corolla Altis Híbrido Premium: parcelas a partir de R$ 799.

Toyota Corolla Cross XRE 2025: duas revisões grátis.

Toyota SW4 SRX de 7 lugares: duas revisões grátis

Toyota Hilux SRX Plus 2024: bônus de R$ 15 mil para usar como quiser

Seminovos Kurumá: taxa a partir de 0,99% ou entrada em até 10 vezes sem juros no cartão, além do IPVA 2024 grátis.

Vitória Motors Jeep

Jeep Commander e Jeep Compass: valorização do usado na troca.

Jeep Renegade: usado na troca com tabela Fipe.

Pós-venda: limpeza e higienização da caixa evaporadora de R$ 499 por R$ 349,90.

Vitória Motors Ram

Até o final de junho, os serviços de alinhamento e balanceamento, além da limpeza e higienização da caixa evaporadora estão com descontos.

Vitória Motors Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Classe C: a partir de R$ 349.900.

Mercedes-Benz GLB Progressive: bônus de trade in de R$ 23 mil na valorização do seminovo ou condição especial de 6% para clientes CNPJ.

Mercedes-Benz C 200: bônus de trade-in de R$ 18 mil na valorização do seminovo ou condição especial de 4% para clientes CNPJ.

Citroën

O Citroën C3 Aircross está a partir de R$ 99.990 no e-commerce Crédito: Critroën/Divulgação

Até 4 de julho, condições especiais para diversos modelos. As ofertas incluem pacotes competitivos de financiamento e bônus que passam dos R$ 30 mil.

Citroën C3 Live Plus: R$ 69.900 na venda e-commerce.

Citroën C3 Live Pack: no varejo, com redução de R$ 9 mil e parte de R$ 74.390. Financiamento com taxa de 0,99% em 36x e entrada de 50%.

Citroën C3 Feel: de R$ 86.390 por R$ 80.390. Financiamento com taxa de 0,99% em 36x e entrada de 50%.

Citroën Aircross: a partir de R$ 99.990 no e-commerce e promoções no varejo, com R$ 9 mil de bônus para todas as versões 5 lugares e R$ 11 mil de bônus para todas as versões 7 lugares.

Citroën Jumpy Cargo: de R$ 210.990 por R$ 182.370.

Citroën Jumpy Vitré: de R$ 216.990 por R$ 183.380

Citroën Jumper: reduções de preços na gama vão de R$ 12.500 a R$ 13.850 de acordo com a versão.

BYD

BYD Dolphin tem seguro grátis Crédito: Reprodução/ BYD

Neste sábado, 22 de junho, a BYD realiza a campanha DiaE em toda a rede de concessionárias.

DYB Dolphin: seguro grátis e bônus varejo de R$ 14.500 para a versão GS 2024 e de R$ 15.400 para a versão Plus 2024. Documentação grátis.

BYD Song Plus: a configuração com autonomia de 50km conta com bônus varejo de R$15 mil e bônus trade-in de R$ 10 mil na autonomia de 105km. Documentação grátis.

BYD Yuan e Seal 2025: ganhar 1 ano de seguro total ou IPVA 2024 grátis.

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