Versão 2025 do GWM Haval H6 PHEV19 chega a concessionária do ES

Os interessados no modelo podem fazer a compra antecipada no site da GWM Crédito: GWM/Divulgação

A pré-venda da versão 2025 do Haval H6 PHEV19 termina nesta quinta-feira (20), mas o modelo já está disponível na concessionária da marca no Espírito Santo. O modelo chega ao mercado atualizado e vai manter, até o último dia de pré-venda, o preço promocional de 229 mil. Inclusive, o primeiro lote promocional já foi vendido antes mesmo do encerramento da pré-venda.

“O Haval H6 PHEV19 tem bom preço e custo-benefício excelente pelo que entrega e, por isso, já é sucesso de vendas. Como já esperado, está impressionante o volume de negócios. A nossa expectativa é vender, neste mês de junho, cerca de 100 unidades dessa versão no Espírito Santo”, afirma Bruno Conti, diretor da GW Lider.

Uma das novidades do GWM Haval H6 PHEV19 é o sistema V2L (Vehicle to Load), que permite o fornecimento de energia do carro para um aparelho elétrico externo. Para o sistema funcionar, é necessário um cabo especial que conta com três tomadas do padrão brasileiro de três pinos em uma das extremidades.

Compra antecipada

Os interessados no modelo podem fazer a compra antecipada no site da GWM, em parceria com o Mercado Livre. Para garantir a reserva, é preciso fazer um depósito de R$ 9 mil, que pode ser pago por Pix ou boleto. A pré-venda também está disponível na GW Lider por meio do app My GWM, que inaugura o e-commerce da GWM com este lançamento.

Além do valor promocional, até o dia 20 de junho os compradores terão condições especiais, como taxa zero para entrada de 60% e 24 parcelas, wallbox grátis de 7 kW da marca GWM com 3 anos de garantia (mais o carregador portátil de série, que pode ser ligado em tomadas comuns de 110 ou 220 volts), recompra garantida, pacote Tomorrow Assistance por dois anos, tag de pedágio GWM da Veloe com isenção de mensalidade por 12 meses e pacote de conectividade com 3 GB por mês por dois anos.