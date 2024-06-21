Nissan Sentra 2025 chega mais equipado e ganha força na briga dos sedãs

O Sentra chega com uma nova opção de cor, o Cinza Atlântico metálica, tanto cobrindo toda a carroceria ou na diferenciada Bi-Tone com teto Preto Premium Crédito: Nissan/Divulgação

A Nissan anunciou, nesta sexta (21), seu mais novo sedã médio com duas versões: Advance e Exclusive. Os modelos vieram para concorrer diretamente com o Corolla, que é o líder da categoria em número de vendas, com 13.313 emplacamentos no Brasil em 2024, seguido pelas 2.039 unidades emplacadas do Sentra.

O Novo Nissan Sentra 2025 chega às concessionárias da marca custando:

Sentra Advance 2.0 CVT – R$ 156.390

Sentra Exclusive 2.0 CVT – R$ 176.690

Sentra Exclusive 2.0 CVT com Interior Premium – R$ 178.390

O preço do novo sedã médio da Nissan é menor que a versão GS, de entrada, do King (R$ 175.800), e maior do que a versão de entrada GLi do Corolla 2024 (R$ 151.010).

O Sentra 2025 chega com um novo design e mais equipamentos de série. A linha da marca japonesa também ganhou reforço na segurança e no conforto com a inclusão de mais itens e equipamentos, principalmente na versão Advance, que passa a contar com Monitoramento de Ponto Cego (BSI), Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA), Alerta Inteligente e Assistente de Prevenção de Mudança de Faixa (LDW+LDP) e Faróis Automáticos Inteligentes (HBA).

As duas versões do sedã ainda incorporaram sistema de travamento e automático das portas com o carro em movimento, destravamento das portas em caso de acidente, nova chave I-Key, entre outros. Uma inédita opção de cor, Cinza Atlântico metálica, também está disponível na linha 2025, tanto cobrindo toda a carroceria ou na diferenciada Bi-Tone com teto Preto Premium.

Exterior

Exterior do Sentra Advance e Exclusive

O destaque do estilo está na área frontal. A grade “V-motion” da Nissan traz acabamento cromado brilhante, deixando o sedã ainda mais imponente e dinâmico. A entrada de ar frontal dessa área agora é preenchida com filetes horizontais que vão da extremidade do capô até a do para-choque.

Os faróis são de LED com luzes de condução diurna (DTRL). Ainda em relação ao design, toda a linha ganha o novo logotipo da Nissan na frente e na tampa traseira e chave I-Key redesenhada.

As linhas da carroceria ajudam a reduzir o arrasto e, assim, melhorar o consumo de combustível em cerca de 10%. O sedã também incorpora de série, nas duas versões – Advance e Exclusive –, o travamento automático das portas com o carro em movimento, destravamento automático das portas em caso de acidente e acionamento automático do pisca-alerta, em caso de colisão.

A esportividade do Novo Nissan Sentra 2025 continua reforçada com o teto solar, faróis de neblina, rodas de liga leve aro 17 diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro. Mais largo que seus concorrentes, o modelo tem interior espaçoso e oferece conforto acima do nível do segmento.

O sedã tem direção elétrica com volante em forma de “D”, com base achatada, que proporciona melhor pegada das mãos e tem ajustes de altura e profundidade. Ali também estão funções de conforto e segurança como as aletas para troca de marchas manuais (para as duas versões) e o acionamento do Piloto Automático Inteligente (ICC) – disponível para a versão Exclusive.

Interior

Interior do Sentra Advance e Exclusive

Colorido e de 7 polegadas, o painel TFT facilita a visualização das informações do computador de bordo, que tem funções de medição de consumo médio de combustível, tempo de viagem, velocidade média, autonomia, temperatura externa, aviso de abertura das portas, quilometragem total e parcial e mensagens de alerta.

Para acomodação de objetos do dia a dia, o Novo Nissan Sentra conta com seis espaços na frente, cinco atrás e oito porta-copos (quatro na dianteira e quatro para atender o banco traseiro). Outro destaque é o compartimento no console central, embaixo do apoio de braço, com 7,7 litros de capacidade.

Como os usuários estão usando cada vez mais equipamentos móveis, no interior há três entradas USB para carga de aparelhos: duas na frente (uma delas tipo “C”, de carga mais rápida) e uma atrás. Todas foram colocadas em posições estratégicas e fáceis de acessar.

O acabamento dos bancos pode ser em preto ou em dois tons (preto e Sand) como opcional para a Exclusive (pacote Premium). Aliás, eles trazem, na dianteira e na traseira, o conforto da tecnologia “Gravidade Zero” (Zero Gravity) da Nissan, que é inspirada em avançados estudos de ergonomia da NASA para ajudar a aliviar a tensão nas costas e proporciona viagens mais longas.

O porta-malas comporta 466 litros e a boca do compartimento mais perto do solo facilitam a acomodação de malas grades e também das mais pesadas. Além disso, o encosto rebatível do banco traseiro ajuda a dar mais flexibilidade para transportar itens maiores.

Outra novidade da linha 2025 é a inclusão da inédita cor Cinza Atlântico metálica, que se soma à paleta do sedã composta pela Preto Premium (sólida), Branco Diamond (perolizada) e a metálica Cinza Grafite. O Novo Sentra Exclusive ainda pode ser encontrado em duas opções de Bi-Tone: Branco Diamond e a nova Cinza Atlântico, ambas com teto Preto Premium.

Motorização

O Nissan Sentra desenvolve 151 cavalos de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm Crédito: Nissan/Divulgação

O motor de 3ª geração da família MR20DD conta com sistema de injeção direta. Movido exclusivamente a gasolina, diferentemente do BYD King (que tem apenas versão híbrida) e do Toyota Corolla, que é bicombustível (e tem versões hibridas flex também); o propulsor do Sentra desenvolve 151 cavalos de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm.

O acabamento interno do propulsor é espelhado, para reduzir atrito dos cilindros e melhorar o resfriamento para aumentar potência e torque. Além disso, a Nissan utiliza no motor o “Ciclo de Atkinson”, que permite que a válvula de admissão fique aberta por mais tempo durante a compressão. Dessa forma o motor trabalha com menor esforço, ajudando a reduzir o consumo e aumentar a eficiência.

O motor tem também um eixo de balanceamento para reduzir vibração e ruídos. A válvula de controle de fluxo de ar tem múltiplas seções (Tu9mble Control Valve - TCV) para obter um fluxo de ar ideal na admissão, podendo abrir em vários ângulos nesse coletor.

O câmbio CVT XTRONIC de oitava geração, que simula oito marchas, inclui conversor de torque com resposta mais rápida e a função D-Step, que maximiza o torque sem sacrificar o controle e o conforto nas partidas e ultrapassagens.

O powertrain do novo Nissan Sentra tem quatro programas de modo de condução Normal (melhor equilíbrio entre aceleração e dirigibilidade em qualquer condição), Sport (mantém a marcha mais baixa com rotações mais altas), Manual (para controle do motorista de velocidade e aceleração por seleção de marcha por meio de paddle shifts atrás do volante) e ECO (ajusta a entrega de energia e a resposta do acelerador para o consumo ser reduzido entre 5% e 10%).

Para maior conforto e controle do veículo, o sistema de suspensão tem suporte tipo McPherson com amortecedores de tubo duplo na dianteira e Multi-Link na traseira.

Mais tecnologia e segurança

O novo Sentra conta com com Faróis Automáticos Inteligentes (HBA) e Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS) Crédito: Nissan/Divulgação

Para monitoramento constante, o Novo Nissan Sentra vem equipado com um robusto pacote de equipamentos, que conta com Alerta Avançado de Colisão Frontal (I-FCW); Alerta de Tráfego Cruzado Traseiro (RCTA); Alerta Inteligente de Atenção do Motorista (I-DA); Alerta Inteligente de Mudança de Faixa (LDW) e Monitoramento de Ponto Cego (BSI)

O modelo também conta com Faróis Automáticos Inteligentes (HBA); Sistema de Monitoramento de Pressão dos Pneus (TPMS); Piloto Automático Inteligente (ICC) e Visão 360º Inteligente com Detecção de Objetos em Movimento (AVM + MOD), sendo esses últimos dois disponíveis na versão Exclusive.

Os equipamentos de reação são o Assistente Inteligente de Frenagem (FEB), Assistente Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa (I-LI) e o Controle Dinâmico de Chassi Integrado, que utiliza recursos do controle de tração, de distribuição automática de frenagem e assistente de frenagem para manter o carro na trajetória correta.

Para proteção, o sedã conta com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) e uma estrutura reforçada de carroceria para melhor resistência aos choques. O sistema Isofix de fixação de cadeiras infantis, cintos de três pontos e todos os assentos com apoios de cabeça complementam a segurança dos passageiros.

Outros diferenciais do Novo Nissan Sentra são a Partida Remota do Motor e o Alerta de Objetos no Banco Traseiro. Com o primeiro é possível acionar o motor à distância pressionando o botão de travamento das portas para, por exemplo, ligar o ar-condicionado ou o aquecedor dos bancos, segurando o botão correspondente na chave inteligente I-Key. O recurso é ideal para já deixar o interior do veículo climatizado antes dos ocupantes entrarem.

O Alerta de Objetos no Banco Traseiro é acionado ao abrir uma das portas de trás. Chegando ao destino, caso o motorista saia do veículo e feche o carro sem abrir uma das portas de trás, o Novo Nissan Sentra 2025, então, emitirá seis alertas sonoros e visuais para lembrar que algo não foi retirado e ficou esquecido no banco traseiro.

Primeiras impressões

CAMPOS DO JORDÃO, SÃO PAULO - Em um teste-drive de São Paulo a Campos do Jordão, um trajeto de cerca de 180 km, o Sentra mostra a que veio, entregando conforto, tecnologia, segurança e potência para os apaixonados por sedãs. O Controle Dinâmico de Chassi Integrado passou no teste das curvas, na subida e na descida da serra, potencializado também pelo Assistente Inteligente de Prevenção de Mudança de Faixa.

No conforto, os bancos zero gravidade – que agora estão não só na posição do motorista, mas também dos passageiros – fazem a diferença, principalmente em trajetos mais longos, reduzindo a fadiga da viagem.

No design, a nova grade, mais robusta, deixou a frente com um ar mais imponente e esportiva – a combinação com os novos faróis de LED também muito deu certo. No interior, o acabamento deu uma sofisticada, com costuras reforçadas no revestimento caramelo. Outra novidade é nas cores, com a nova Cinza Atlântico, um cinza com um fundo azulado, que dá um ar ainda mais imponente ao modelo.

Ficha técnica

Sentra Advance

O motor do Sentra tem um eixo de balanceamento para reduzir vibração e ruídos Crédito: Nissan/Divulgação

Motor: 2.0 L, 16 válvulas, CVVTCS*, Gasolina, 4 cilindros

2.0 L, 16 válvulas, CVVTCS*, Gasolina, 4 cilindros Potência: 151 cv @6.000 rpm

151 cv @6.000 rpm Torque: 20 kgfm @ 4.000 rpm (gasolina)

20 kgfm @ 4.000 rpm (gasolina) Transmissão: Xtronic CVT com simulação de 8 velocidades

Xtronic CVT com simulação de 8 velocidades Consumo urbano: 11 l/km

11 l/km Consumo na estrada: 13,9 l/km

13,9 l/km Velocidade máxima: 200 km/h

200 km/h Aceleração 0 a 100 km/h: 9,4 segundos

9,4 segundos Suspensão dianteira: tipo de suporte MacPherson

tipo de suporte MacPherson Suspensão traseira: independente Multilink

independente Multilink Freios dianteiros: a disco

a disco Freios traseiros: a disco

a disco Rodas: liga leve de 17”

liga leve de 17” Pneus: 215/50 R17

215/50 R17 Comprimento: 4.646 mm

4.646 mm Largura: 1.816 mm

1.816 mm Altura: 1.456 mm

1.456 mm Entre-eixos: 2.707 mm

2.707 mm Porta-malas: 466 litros

466 litros Tanque de combustível: 47 litros

47 litros Peso em ordem de marcha: 1.381 kg

1.381 kg Direção: elétrica com assistência variável

elétrica com assistência variável Preço: a partir de R$ 176.690

Sentra Exclusive

Nissan Sentra Exclusive 2025 Crédito: Nissan/Divulgação